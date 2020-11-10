Phison 7.4 GB/s’ye ulaşabilen E18 kontrolcüsünü duyurdu

Geliştirilen yeni PCIe standartları donanımların birbiriyle daha hızlı iletişim kurmasını sağlarken donanım tarafında yapılan iyileştirmeler güncel standartların daha verimli kullanılmasını sağlıyor.
Phison’ın PCIe 4.0 uyumlu ilk kontrolcüsünü duyurmasının ardından bir çok yüksek performanslı NVMe çözümünün kalbinde E16’yı gördük. Firma yaptığı duyurusuyla çıtayı daha da yukarıya taşıdığı PCIe 4.0 x4 destekli E18 yongasının üzerindeki örtüyü kaldırdı.İlginizi Çekebilir Phison 7 GB/s aktarım sağlayan kontrolcüsünü duyurdu
1 milyon IOPS'a ulaşabiliyor
Phison’ın geliştirdiği CoXProcessor 2.0 teknolojisiyle daha yüksek performans ve verimlilik hedeflerine ulaşılan yonga 8 kanallı bir yapıya sahip ve tüm kanalları aktif bir şekilde kullanıldığında 8 TB’a kadar kapasite desteklerken 1 milyon IOPS işlemi gerçekleştirebiliyor.
Sıralı okuma/yazma işlemleri tarafında ise sırasıyla 7.4/7 GB/s seviyelerine erişebilen kontrolcü NVMe 1.4 standartıyla uyumlu.
Ayrıca Bkz. "Addlink 5 GB/s’ye ulaşan S90 ailesini duyurdu"
12 nm üretim sürecinden geçen kontrolcünün önümüzdeki dönemde en iddialı NVMe katı hal sürücülerinin kalbinde yer alması bekleniyor.
https://www.guru3d.com/news-story/phison-e18-to-be-fastest-pcie-gen-4x4-nvme-ssd-controller-going-for-7400-mbs.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Phison çıtayı biraz daha yükseltiyor ve koltuğu tekrar devralacak gibi.