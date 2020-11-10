Phison 7.4 GB/s’ye ulaşabilen E18 kontrolcüsünü duyurdu

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Geliştirilen yeni PCIe standartları donanımların birbiriyle daha hızlı iletişim kurmasını sağlarken donanım tarafında yapılan iyileştirmeler güncel standartların daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Phison’ın PCIe 4.0 uyumlu ilk kontrolcüsünü duyurmasının ardından bir çok yüksek performanslı NVMe çözümünün kalbinde E16’yı gördük. Firma yaptığı duyurusuyla çıtayı daha da yukarıya taşıdığı PCIe 4.0 x4 destekli E18 yongasının üzerindeki örtüyü kaldırdı.

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1 milyon IOPS'a ulaşabiliyor

Phison’ın geliştirdiği CoXProcessor 2.0 teknolojisiyle daha yüksek performans ve verimlilik hedeflerine ulaşılan yonga 8 kanallı bir yapıya sahip ve tüm kanalları aktif bir şekilde kullanıldığında 8 TB’a kadar kapasite desteklerken 1 milyon IOPS işlemi gerçekleştirebiliyor.

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Sıralı okuma/yazma işlemleri tarafında ise sırasıyla 7.4/7 GB/s seviyelerine erişebilen kontrolcü NVMe 1.4 standartıyla uyumlu.

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Ayrıca Bkz. "Addlink 5 GB/s’ye ulaşan S90 ailesini duyurdu"

12 nm üretim sürecinden geçen kontrolcünün önümüzdeki dönemde en iddialı NVMe katı hal sürücülerinin kalbinde yer alması bekleniyor.

https://www.guru3d.com/news-story/phison-e18-to-be-fastest-pcie-gen-4x4-nvme-ssd-controller-going-for-7400-mbs.html

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