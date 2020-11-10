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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Phison 7.4 GB/s’ye ulaşabilen E18 kontrolcüsünü duyurdu

    PCIe 4.0 standartıyla birlikte ulaşılabilen yüksek hızlar yeni nesil kontrolcülerle daha da ileriye taşınıyor. Phison’ın 8 kanallı kontrolcüsü en iyisini isteyenlere hitap ediyor.
    2 gün
    1,3b
    2
    3
    HDD / SSD
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Phison 7.4 GB/s’ye ulaşabilen E18 kontrolcüsünü duyurdu
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    Geliştirilen yeni PCIe standartları donanımların birbiriyle daha hızlı iletişim kurmasını sağlarken donanım tarafında yapılan iyileştirmeler güncel standartların daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

    Phison’ın PCIe 4.0 uyumlu ilk kontrolcüsünü duyurmasının ardından bir çok yüksek performanslı NVMe çözümünün kalbinde E16’yı gördük. Firma yaptığı duyurusuyla çıtayı daha da yukarıya taşıdığı PCIe 4.0 x4 destekli E18 yongasının üzerindeki örtüyü kaldırdı.

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    1 milyon IOPS'a ulaşabiliyor

    Phison’ın geliştirdiği CoXProcessor 2.0 teknolojisiyle daha yüksek performans ve verimlilik hedeflerine ulaşılan yonga 8 kanallı bir yapıya sahip ve tüm kanalları aktif bir şekilde kullanıldığında 8 TB’a kadar kapasite desteklerken 1 milyon IOPS işlemi gerçekleştirebiliyor.

    Phison 7.4 GB/s’ye ulaşabilen E18 kontrolcüsünü duyurdu
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    Sıralı okuma/yazma işlemleri tarafında ise sırasıyla 7.4/7 GB/s seviyelerine erişebilen kontrolcü NVMe 1.4 standartıyla uyumlu.

    Phison 7.4 GB/s’ye ulaşabilen E18 kontrolcüsünü duyurdu
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    Ayrıca Bkz. "Addlink 5 GB/s’ye ulaşan S90 ailesini duyurdu"

    12 nm üretim sürecinden geçen kontrolcünün önümüzdeki dönemde en iddialı NVMe katı hal sürücülerinin kalbinde yer alması bekleniyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/phison-e18-to-be-fastest-pcie-gen-4x4-nvme-ssd-controller-going-for-7400-mbs.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    54 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheSerial (Dr Serhat) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    adata corsair galax gigabyte msi patriot pny sabrent seagate silicon power team group markaların hepsi phison kontrolcüsü kullandığı için neredeyse tümü yeni ürün çıkaracaktır
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    SeniorGrandMaster 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ps5 için 17gb/s ssd hızı okumuştum. Bu haberde 7gb/s hıza yeni ulaşıldı diyor. Anlamadım gitti.
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    interwap (Volkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Phison kontrolcülü PCIe 4.0 nvme sürücüleri 5000 sınırını aşamamıştı. Samsung 980 Pro için kağıt üzerinde 7000/5000 ama testlerde 6700/5200 sonucunu görüyoruz. 7200/5200 iddia eden var.
    Phison çıtayı biraz daha yükseltiyor ve koltuğu tekrar devralacak gibi.
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