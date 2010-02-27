Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'de çekirdek aşırtma 8 serisi yeni yonga setleriyle de devam ediyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,1b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD resmi tanıtımını CeBIT 2010 fuarında yapacağı 890GX çipsetini eş zamanlı olarak kullanıcıların beğenisine sunacak. Başta Gigabyte olmak üzere önde gelen bazı anakart üreticileri tarafından anakartlar şimdiden raflardaki yerini almaya başlarken, küresel ölçekte yaygın satışın Mart ayı ile birlikte başlaması bekleniyor. Soket AM3 formundaki işlemciler için hazırlanan 890GX çipseti, ATi Radeon HD 4290 IGP'si ile endüstrinin entegre grafik performansı en güçlü çipset çözümü olarak lanse edilmesi bekleniyor. Güney köprüsü olarak doğal SATA 6Gbps desteği sunan SB850 ile lanse edilecek 890GX çipseti için merak edilen detaylardan biri daha netleşiyor zira gelen bilgilere göre çekirdek aşırtma uygulamasının yeni yonga setiyle de devam edeceği bildiriliyor.

Bilindiği üzere AMD işlemcilerde çekirdek aşırtma uygulaması oldukça popüler. AMD'nin ürün konumlandırma stratejisi gereği çift ve üç çekirdekli bazı işlemcilerde bir veya iki çekirdeği kapatılmış dört çekirdekli işlemci zarı kullandığı biliniyor. Donanim Haber olarak bizim de video incelemesini yaptığımız çekirdek aşırtma uygulamasında, kullanıcıların Advanced Clock Calibration teknolojisini destekleyen herhangi bir anakart üzerinde sadece bu özelliği devreye [BIOS üzerinden tek bir adım ile] sokmaları yeterli oluyor. 8 serisi çipset ailesi için AMD'nin bu uygulamaya herhangi bir donanımsal engel getirmediğ dolayısıyla kullanıcıların, 890GX+SB850 veya aynı seri altında sunulacak yeni çözümlerle de çekirdek aşırtabilecekleri ifade ediliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
amd olmasa intel istediği fiyatı yazar çizer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SKIDROW 9 yıl

DH Misafiri

amd olmasa intel istediği fiyatı yazar çizer


intel in tekeli olsa, fiyatları düşünmek bile istemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 9 yıl
.45 ACP arkadaşıma katılıyorum 8serisi chipsetler uzun ömürlü olacağını düşünüyorum özellikle soket 941 AM3R2 isimli yeni soket içinde 8 serisi yongaları kullanacaklar fusion bulldozer işlemcilere ilk yataklık eden anakartlar olacak ama asıl değişiklik 9 serisi yongasetiyle yaşanacağını umuyorum serverlarda lga 1974 iğnesiz yapıya geçtiyse fusionların 2. partı işlemcileri büyük ihtimal iğnesiz olacaktır lga 1207 muhtemelen 9 serisi yongalarla gelecektir şahsen AM3R2 soket 941 anakartların şuan kullandığımız 938 pin yapıya destek vereceü,ni düşünürsek 941 pin e geçmek bana daha mantıklı geliyor 2011 de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RockConn 9 yıl
desktop için olan 6 cekirdek ne zaman gelicek acaba amd den

Nisan ayı içerisinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hak_an 9 yıl
yine çekirdek avı başlayacak hadi hayırlısı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrPerFormance 9 yıl
Sata3 desteğinide barındırmaları iyi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Netscout 9 yıl
Nvidia' da bir durgunluk var.
Chipset işini bıraktı galiba :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeFurkan 9 yıl
desktop için olan 6 cekirdek ne zaman gelicek acaba amd den
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ATI HD5830 video inceleme; ATI HD5800 ailesini genişletiyor! 9 yıl WD My Passport Essential ES 1TB 2.5" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim