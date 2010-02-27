AMD'de çekirdek aşırtma 8 serisi yeni yonga setleriyle de devam ediyor

AMD resmi tanıtımını CeBIT 2010 fuarında yapacağı 890GX çipsetini eş zamanlı olarak kullanıcıların beğenisine sunacak. Başta Gigabyte olmak üzere önde gelen bazı anakart üreticileri tarafından anakartlar şimdiden raflardaki yerini almaya başlarken, küresel ölçekte yaygın satışın Mart ayı ile birlikte başlaması bekleniyor. Soket AM3 formundaki işlemciler için hazırlanan 890GX çipseti, ATi Radeon HD 4290 IGP'si ile endüstrinin entegre grafik performansı en güçlü çipset çözümü olarak lanse edilmesi bekleniyor. Güney köprüsü olarak doğal SATA 6Gbps desteği sunan SB850 ile lanse edilecek 890GX çipseti için merak edilen detaylardan biri daha netleşiyor zira gelen bilgilere göre çekirdek aşırtma uygulamasının yeni yonga setiyle de devam edeceği bildiriliyor.

Bilindiği üzere AMD işlemcilerde çekirdek aşırtma uygulaması oldukça popüler. AMD'nin ürün konumlandırma stratejisi gereği çift ve üç çekirdekli bazı işlemcilerde bir veya iki çekirdeği kapatılmış dört çekirdekli işlemci zarı kullandığı biliniyor. Donanim Haber olarak bizim de video incelemesini yaptığımız çekirdek aşırtma uygulamasında, kullanıcıların Advanced Clock Calibration teknolojisini destekleyen herhangi bir anakart üzerinde sadece bu özelliği devreye [BIOS üzerinden tek bir adım ile] sokmaları yeterli oluyor. 8 serisi çipset ailesi için AMD'nin bu uygulamaya herhangi bir donanımsal engel getirmediğ dolayısıyla kullanıcıların, 890GX+SB850 veya aynı seri altında sunulacak yeni çözümlerle de çekirdek aşırtabilecekleri ifade ediliyor.