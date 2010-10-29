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AMD'den 8 ve 12 çekirdekli 5 yeni işlemci

8 yıl
16,9b
1
12
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD sunuce ve iş istasyonları için hazırladığı Opteron 6100 serisi işlemci ailesine 5 yeni model eklemeye hazırlanıyor. Yüksek performans, standart ve düşük güç tüketimli üürn grupları çerçevesinde hazırlanan yeni işlemcilerden iki tanesi 8, üç tanesi ise 12 çekirdekli yapıya sahip. Soket G34 formunda olan 8 çekirdekli yeni işlemcilerden Opteron 6132 HE modeli 2.2GHz'de görev yapıyor ve 65 Watt seviyesinde olduğu belirtilen ortalama işlemci güç tüketim değeriyle geliyor ki bu 85 Watt'lık ısıl güç tasarımına (TDP) eşit.

AMD'nin 8 çekirdekli ikinci yeni Opteron 6100 modeli olan 6140 ise 2.6GHz'de görev yapıyor ve 115 Watt seviyesinde TDP ile geliyor. 12 çekirdekli işlemcilerden orta güç seviyesinde olan 6166 HE, bir önceki model olan 6164HE ile kıyaslandığında 100MHz daha yüksek saat hızı ile geliyor yani 1.8GHz'de çalışıyor. 85 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olan işlemci, çok izlekli uygulamalar için çok çekirdekli işlemciye ihtiyaç duyan fakat aynı zamanda düşük güç tüketimini hedefleyen müşterileri hedefliyor.

Opteron 6176 SE modeliyle aynı performansa sahip olan Opteron 6176 modelinde fark yaratan detay ise daha düşük olan 115 Watt seviyesindeki ısıl güç tasarımı oluyor. AMD'nin 12 çekirdekli yeni işlemcileri arasında haberimize konuk olan son modeli ise Opteron 6180. Yüksek performanslı sunucular için geliştirilen işlemci, 2.5GHz'de çalışıyor ve görev yaptığı frekans açısından hem Opteron 6100 serisinin yeni modelleri arasında hem de serinin genelinde en hızlı işlemcilerden biri olurken 140 Watt TDP ile geldiğini de hatırlatalım.

Opteron 6100 serisi profesyonel işlemcilerin hem 8 hem de 12 çekirdekli tüm temsilcileri 12MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyorlar.


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DH Misafiri 8 yıl
şu burdozerlerde gelse çok güzel olucak
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ter77 8 yıl
server için kullanmak isterim. ama anakart bulmak mümkün mü
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car_26 8 yıl

ter77

server için kullanmak isterim. ama anakart bulmak mümkün mü

sadece işlemci çıkarıyorlar,anakartı kendimiz üreticez.
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yc#1 8 yıl
@ gunescan
Sunucu ve iş istasyonu için tasarlanan bu tür işlemciler söz konusu platformlardaki yazılımlar için üretilmiştir. Bunları alıp masaüstü uygulamalarında kullanmak tabiri caizse kamyon alıp sadece şehiriçinde gezinti için kullanmaya benzer. Sırf anakartlarının fiyatı bile pek çok kullanıcı için ödenemeyecek bir meblağdır.
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TuVNeRa 8 yıl
Şimdi anlaşıldı soket AM3+ değişikliği..
İşlemci şişmanlamış.
24 Çekirdeklisi anakartın yarısını işgal eder bu gidişle.
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gunescan 8 yıl
Bu işlemciler madem çok performanslıysa neden ev kullanıcısına uyarlanmıyor?
Ya da direk alıp kullanabliriz? Ne seviyede performans veriyorlar bir bilgim yok..
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Megavolt 8 yıl
"çok izlekli uygulamalar"
Makalelerde terimleri mümkün olduğunca Türkçe kullandığınız için Donanım Haber ailesine teşekkür ederim.
Yeni teknolojileri Türkçe'leştirip dilimize yerleşmesinde sizlerin önemli bir rolü var.
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Tolgá 8 yıl
haber sayesinde yeni birşey öğrenmiş oldum 65 güç tüketimi 85w tdp tasarımına eşit
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fatihcanery 8 yıl
yelkowan ;
+1
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-dehşet- 8 yıl
Çünkü artık çok uygun fiyatlara performanslı işlemciler alabiliyoruz.
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yelkowan 8 yıl

Uzun zamandır ne Amd ne de İntel'den taraf okuduğum işlemci
haberlerinin hiçbiri beni heyacanlandırmıyor.
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