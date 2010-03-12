AMD'den Nvidia 3DVision'a yanıt: Açık Stereo 3D Yaklaşımı

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Daha gerçekçi oyun deneyimi ve gelişmiş çoklu ortam tecrübesi için 3DVision teknolojisini pazara sunan, DirectX 11 destekli GeForce 4x0 serisiyle de 3DVision Surround teknolojisini duyurmaya hazırlanan Nvidia'ya karşı AMD de sessizliğini bozdu ve kendi çözümünü Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda (GDC) duyurdu. Fizik teknolojisi için Nvidia ve Intel'den farklı olarak "Açık Yaklaşım" stratejisini benimseyen AMD, 3D görüntüleme teknolojileri için de benzer bir yol izleyecek gibi görünüyor. Kullanıcılara daha rekabetçi, daha yenilikçi ve daha uygun fiyatlı 3D görüntüleme çözümleri sunmayı hedeflediğini söyleyen AMD, bu kapsamda tek bir çözüm üzerine gitmek yerine "Açık Stereo 3D Yaklaşımını" takip edeceğini ve çok sayıda partnerle hareket edeceğini açıkladı.

3DVision Surround teknolojisine karşı 3D "aktif" Eyefinity teknolojisini konumlandırarak çoklu monitör kurulumlarında 3D deneyimi sunmaya hazırlanan AMD, yıllardır var olan 3D eko-sisteminde, yanına aldığı iş ortaklarıyla hareket ederek, Nvidia 3DVision teknolojisine karşı firma bazında alternatif sayısının daha fazla olduğu bir politikayı benimseye hazırlanıyor. AMD'den yapılan açıklamaya göre yeni yaklaşım; ATi Eyefinity teknolojisi, 120Hz monitörler, uyumlu dizüstü bilgisayarlar, 3D teknolojisi için gerekli aktif ve pasif gözlükleri içeriyor. Kısaca S3D olarak tanımlanan bu yaklaşım kapsamında DirectX 9, 10 ve 11 ile Quad Buffered OpenGL ve Blu-ray 3D desteği de sunuluyor. AMD tarafından daha fazla seçenek, daha fazla yenilik ve daha düşük maliyet ifadeleriyle tanımlanan teknoloji için henüz net bir tarih olmasa da son kullanıcılarla buluşacak somut adımların yaz aylarına doğru atılması bekleniyor.