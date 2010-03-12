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AMD'den Nvidia 3DVision'a yanıt: Açık Stereo 3D Yaklaşımı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,8b
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39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den Nvidia 3DVision'a yanıt: Açık Stereo 3D Yaklaşımı
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Daha gerçekçi oyun deneyimi ve gelişmiş çoklu ortam tecrübesi için 3DVision teknolojisini pazara sunan, DirectX 11 destekli GeForce 4x0 serisiyle de 3DVision Surround teknolojisini duyurmaya hazırlanan Nvidia'ya karşı AMD de sessizliğini bozdu ve kendi çözümünü Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda (GDC) duyurdu. Fizik teknolojisi için Nvidia ve Intel'den farklı olarak "Açık Yaklaşım" stratejisini benimseyen AMD, 3D görüntüleme teknolojileri için de benzer bir yol izleyecek gibi görünüyor. Kullanıcılara daha rekabetçi, daha yenilikçi ve daha uygun fiyatlı 3D görüntüleme çözümleri sunmayı hedeflediğini söyleyen AMD, bu kapsamda tek bir çözüm üzerine gitmek yerine "Açık Stereo 3D Yaklaşımını" takip edeceğini ve çok sayıda partnerle hareket edeceğini açıkladı.

3DVision Surround teknolojisine karşı 3D "aktif" Eyefinity teknolojisini konumlandırarak çoklu monitör kurulumlarında 3D deneyimi sunmaya hazırlanan AMD, yıllardır var olan 3D eko-sisteminde, yanına aldığı iş ortaklarıyla hareket ederek, Nvidia 3DVision teknolojisine karşı firma bazında alternatif sayısının daha fazla olduğu bir politikayı benimseye hazırlanıyor. AMD'den yapılan açıklamaya göre yeni yaklaşım; ATi Eyefinity teknolojisi, 120Hz monitörler, uyumlu dizüstü bilgisayarlar, 3D teknolojisi için gerekli aktif ve pasif gözlükleri içeriyor. Kısaca S3D olarak tanımlanan bu yaklaşım kapsamında DirectX 9, 10 ve 11 ile Quad Buffered OpenGL ve Blu-ray 3D desteği de sunuluyor. AMD tarafından daha fazla seçenek, daha fazla yenilik ve daha düşük maliyet ifadeleriyle tanımlanan teknoloji için henüz net bir tarih olmasa da son kullanıcılarla buluşacak somut adımların yaz aylarına doğru atılması bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
ATI tabiki BÜYÜK!ne çabuk unuttunuz ağzının suyu aka aka nvidia'nın phsyx SATIN ALDIĞINI (maymun gözünü açtı tabi ) ;).Nvidia HOP gel bakam phsyx bende para bol alacam dedi aldı bu kadar basit...
nvidia'yı sevmek mikrozoft'u sevmek gibidir XD
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laserion 9 yıl
ATI güzel bir gelişim gösteriyor yavaş yavaş daha sorunsuz sürücüler açık kaynak fizik desteği ve 3D desteği akıllıca umarım bu gelişmeler oyun yapımcılarının ilgisini çekmiştir piyasada daha çok ATI destekli oyun olması iyi olacaktır rekabetin artması ve kazananın son kullanıcı yani biz tüketicilerin olması en büyük beklentimiz yoksa bu iş tekelciliğe kalırsa vay halimize o zaman
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RaptorFX 9 yıl
Amma nvidia ya TAPAN var yahu. Nvidia hariç kim ne yapsa hemen nvidia soyle iyi boyle iyi. Nvidia once soğuk lehimden düşen ekran karti çipleriyle sürücü yüzünden yanan kartları geri toplasın sonra satış yapsın. Kaç kişi madur oldu bu adamların beceriksizliğinden. Yoksa bu forumdaki nvidia müritleri mi vericek zararlarin parasini da bu kadar savunuyorlar. Yok kardesim bu kullanıcı milletine müstehak...
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NeloAngelo 9 yıl
nvidia büyük zar ile yaptı hala kart bekliyoruz atide yapsa vay halimize
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fatihcanery 9 yıl
Nvidianın simdi savunulacak neyi kaldı :) ati hepsini tekere teker yapıyor mu bana mı öyle geliyor :)) birde bu işi tuttururlarsa vay nvidianın haline :D ben atinin yerinde olsam nvidianın ki gibi büyük bir çip üretirim :) küçük çiple geciyorlarsa büyük zar alanlı çiple ne yaparlar artık tahmin edemiyorum :D
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NeloAngelo 9 yıl
gene bedavaya getirecek amd her şeyi açık kaynaktan götürüyo
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Guest-BF8E9B238 9 yıl

NeloAngelo

gene bedavaya getirecek amd her şeyi açık kaynaktan götürüyo

Bu senin yararına ama farkında değilsin!
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Permanent. 9 yıl
ATI nVİDİA nın ekmeğiyle oynayanak gibi :)
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mustiki212 9 yıl
Açık olarak devam etmesi güzel birşey ortak sayısı artsada yenilikçilik bariz bir şekilde ivme kazanacaktır..Nvidia ve intel çözümleri için firmalar yüksek fiyat segmentinde kapışsada, atini ekonomik olacağıda kesin gibi..
Kısaca firmalar bmw mercedes(kastım nvidia) yerine parça üreteceklerine daha ekonomik olan hyundai nissan(kastım ati) gibi markalara yöneleceklerdir..nvidia gözülklerini 75 dolara bulursanız bilinki atininkiler 50den aşağıdır..kalite farkı olacağınıda zannetmem...
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yonex78 9 yıl
bir önceki yorumum silinmiş.ki silene bişi demiyorum haklı silmekte ama bende söyledigimde haklıyım
daha nazik yazayim bari,
annihilator
12.03.2010 Saat: 10:27
AMD her zamanki gibi open initiative ayağına kendi bişiler yapmadan sıyrılıyor, millet de bravo ati! büyüksün ati! diyor...
deveye diken adama seven yaranır:)
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TELESCOPE 9 yıl
iş bilenin ,kılıçta çekenin oldu artık
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egesengun 9 yıl
@hellteam
Aktif gözlüklü sistemde monitör 120 hertzte yani üst üste 60 hz'lik 2 görüntü veriyor ve gözlüğün de sağ ve sol penceresi 60 hz ile açılıp kapanıyor. Bu, kullanıcının derinlik hissini algılamasını sağlıyor. Pasif gözlükte monitöre verilen görüntünün renklerinin 3D gözlüğe uygun olması gerekiyor. Yani sonuç olarak herşeyi akfit gözlükle izleyebilirsin ama pasif gözlükle sadece uyumlu olanları izleyebilirsin...
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hellteam 9 yıl
egesengun

@hellteam
Aktif gözlüklü sistemde monitör 120 hertzte yani üst üste 60 hz'lik 2 görüntü veriyor ve gözlüğün de sağ ve sol penceresi 60 hz ile açılıp kapanıyor. Bu, kullanıcının derinlik hissini algılamasını sağlıyor. Pasif gözlükte monitöre verilen görüntünün renklerinin 3D gözlüğe uygun olması gerekiyor. Yani sonuç olarak herşeyi akfit gözlükle izleyebilirsin ama pasif gözlükle sadece uyumlu olanları izleyebilirsin...


Sağol o zaman yayın olarak düşünürsek iki ayrı yayın olacak arada görüntü farkı olacak Adam 3d panel alacak ama panel alıpta aktif gözlük alamayan kağıt gözlükle kötü yayın izleyecek Ne kadar saçma 120hz olayını zaten biliyorum

Bi cebit haberinde gözlüksüz panel üretileceği söyleniyodu bu gözlükle hiç uğraşmayız inşallah bende full hd tv var hd lig(1080i up.) i mede bakıyorum bana yeter bu kadar

Ekleme:Tabi senin dediğinden anlaşılan bu farklı yayın için dedim ama böyle bişey yok heralde
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