AMD'den Nvidia 3DVision'a yanıt: Açık Stereo 3D Yaklaşımı

Daha gerçekçi oyun deneyimi ve gelişmiş çoklu ortam tecrübesi için 3DVision teknolojisini pazara sunan, DirectX 11 destekli GeForce 4x0 serisiyle de 3DVision Surround teknolojisini duyurmaya hazırlanan Nvidia'ya karşı AMD de sessizliğini bozdu ve kendi çözümünü Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda (GDC) duyurdu. Fizik teknolojisi için Nvidia ve Intel'den farklı olarak "Açık Yaklaşım" stratejisini benimseyen AMD, 3D görüntüleme teknolojileri için de benzer bir yol izleyecek gibi görünüyor. Kullanıcılara daha rekabetçi, daha yenilikçi ve daha uygun fiyatlı 3D görüntüleme çözümleri sunmayı hedeflediğini söyleyen AMD, bu kapsamda tek bir çözüm üzerine gitmek yerine "Açık Stereo 3D Yaklaşımını" takip edeceğini ve çok sayıda partnerle hareket edeceğini açıkladı.
3DVision Surround teknolojisine karşı 3D "aktif" Eyefinity teknolojisini konumlandırarak çoklu monitör kurulumlarında 3D deneyimi sunmaya hazırlanan AMD, yıllardır var olan 3D eko-sisteminde, yanına aldığı iş ortaklarıyla hareket ederek, Nvidia 3DVision teknolojisine karşı firma bazında alternatif sayısının daha fazla olduğu bir politikayı benimseye hazırlanıyor. AMD'den yapılan açıklamaya göre yeni yaklaşım; ATi Eyefinity teknolojisi, 120Hz monitörler, uyumlu dizüstü bilgisayarlar, 3D teknolojisi için gerekli aktif ve pasif gözlükleri içeriyor. Kısaca S3D olarak tanımlanan bu yaklaşım kapsamında DirectX 9, 10 ve 11 ile Quad Buffered OpenGL ve Blu-ray 3D desteği de sunuluyor. AMD tarafından daha fazla seçenek, daha fazla yenilik ve daha düşük maliyet ifadeleriyle tanımlanan teknoloji için henüz net bir tarih olmasa da son kullanıcılarla buluşacak somut adımların yaz aylarına doğru atılması bekleniyor.
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nvidia'yı sevmek mikrozoft'u sevmek gibidir XD
Bu senin yararına ama farkında değilsin!
Kısaca firmalar bmw mercedes(kastım nvidia) yerine parça üreteceklerine daha ekonomik olan hyundai nissan(kastım ati) gibi markalara yöneleceklerdir..nvidia gözülklerini 75 dolara bulursanız bilinki atininkiler 50den aşağıdır..kalite farkı olacağınıda zannetmem...
daha nazik yazayim bari,
annihilator
12.03.2010 Saat: 10:27
AMD her zamanki gibi open initiative ayağına kendi bişiler yapmadan sıyrılıyor, millet de bravo ati! büyüksün ati! diyor...
deveye diken adama seven yaranır:)
Aktif gözlüklü sistemde monitör 120 hertzte yani üst üste 60 hz'lik 2 görüntü veriyor ve gözlüğün de sağ ve sol penceresi 60 hz ile açılıp kapanıyor. Bu, kullanıcının derinlik hissini algılamasını sağlıyor. Pasif gözlükte monitöre verilen görüntünün renklerinin 3D gözlüğe uygun olması gerekiyor. Yani sonuç olarak herşeyi akfit gözlükle izleyebilirsin ama pasif gözlükle sadece uyumlu olanları izleyebilirsin...
Sağol o zaman yayın olarak düşünürsek iki ayrı yayın olacak arada görüntü farkı olacak Adam 3d panel alacak ama panel alıpta aktif gözlük alamayan kağıt gözlükle kötü yayın izleyecek Ne kadar saçma 120hz olayını zaten biliyorum
Bi cebit haberinde gözlüksüz panel üretileceği söyleniyodu bu gözlükle hiç uğraşmayız inşallah bende full hd tv var hd lig(1080i up.) i mede bakıyorum bana yeter bu kadar
Ekleme:Tabi senin dediğinden anlaşılan bu farklı yayın için dedim ama böyle bişey yok heralde