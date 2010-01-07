AMD'den Radeon HD 5830 XGP: Netbook'larda DirectX 11 ve Eyefinity

AMD ilk defa 2008 yılında duyurduğu XPG (External Graphics Platform) teknolojisiyle dizüstü bilgisayarlar için yüksek performanslı GPU içeren özel bir kutu hazırlamış ve kullanıcıların işten/dışarıdan eve döndüklerinde ve bu kutuyu dizüstü bilgisayarlarına bağlayarak diledikleri oyunu oynayabileceklerini belirtmişti. Firmanın hazırladığı ilk XGP, DirectX 10.1 destekli Radeon HD 3870'i içeriyordu ve sadece Fujitsu-Siemens tarafından kullanılmıştı. Ancak AMD bu teknolojiden vazgeçmeyi düşünmedi ve süreç içerisinde geliştirerek bugün DirectX 11 destekli özel bir çözüm olarak bir kez daha endüstrinin beğenisine sunuyor.
AMD'nin yeni nesil XGP çözümüne DirectX 11 destekli Radeon HD 5830 GPU'su güç veriyor. Harici bir kutu olarak dizüstü bilgisayara PCIe 2.0 birimi üzerindne bağlanan XPG ile Acer Ferrari One gibi ultra-taşınabilir formdaki bir netbook ile güncel pek çok oyunu yüksek çözünürlüktel oynamak mümkün. Üstelik görsellerden anlaşılabileceği üzere bu teknoloji Eyefinity teknolojisini de destekliyor yani sadece bir netbook ve XPG çözümü ile çoklu monitör kurulumlunda en yeni oyunları yüksek performanslı oynanabileceği belirtiliyor. Yeni nesil XGP'nin çıkış tarihi ve hangi üreticilerce kullanılacağı ise henüz açıklanmış değil.
Görseller Toms Hardware'den alınmıştır.
Normal pc için ekran kartlarının bile fiyatlarına bakınca bu güçte bir ekran kartı bulunan bu siyah saçma kutunun fiyatını tahmin etmek güç değil sanırım. Bir de bunun yanında ya uygun girişi olan yeni model bir tv olacak ya da bir pc monitörün olacak evinde. Eee ne anladım bu işten :) Tüm bunlara ek olarak bir anakart almak o kadar mı zor...
Netbooku olan adam neden tüm bunlar yerine Desktop bir pc almasın ki evde oyun için bu aptal kutuyu alsın ??
Hem evdeki diğer vatandaşlarda netbooku olmadan oyun oynar hemde tüm gün downloadta kullanır:))
Onlar böle saçma şeylerle uğraşacaklarına var olan ekran kartlarının driverlarını geliştirsinler. Nvidia bu konuda üsküdarı geçti bunlar hala abidik kubudik işlerle uğraşıyolar...
Duruma notebooklar için bakarsak,bence fiyat önemli bir parametre olarak ön plana çıkıyor.Sonuçta oyun amaçlı bir notebookun fiyatı ile aynı donanım özelliklerine sahip ancak grafik performansı düşük olan bir notebookun fiyat farkı herkesce(galiba) malumdur.Ürün eğer bu noktada iyi bir f/p oranı yakalarsa dikkate alınacak hale gelebilir.
Ayrıca masaüstü sistemleri oyunlar yüzünden,dizüstü sistemlere tercih eden,"aynı paraya aldığım masaüstü sistem,notebooku oyun performansında ikiye katlıyor"düşüncesiyle notebooklara sıcak(bir sürü avantajına rağmen) bakmayan,benim gibi insanlar için ilgi çekiçi bir ürün.Şöyleki,grafik donanımı olarak düşük ancak işlemci ve diğer özellileri yeterli olacak bir notebook alınarak notebookların genel avantajlarından yararlanılıp,oyun içinse zaten mevcut olan mönitörüm ve sözkonusu olan ürünü kullanarak masaüstü sisteme(bir nevi notebooku kasa gibi kullanma tabi grafik kartıda dışarıda) yakın performans yakalamam durumumda,masaüstü sistemden dahi vazgeçebilirim.Tabi burada devreye yine f/p kavramı giriyor.
Sonuç olarak bence ilgi cekiçi ve iyi bir f/p oranıyla başarılı olabilicek bir ürün.
Saygılarla...
neymiş eyenifyi hiç sevememiş.
sanki oyuncak ayısından bahsediyor.
ayrıca hiç gördünmüki.
ürün masaüstü kullanım için zaten, kimse alıp yanında gezdiremez. Çok güçlü çözümler mevcut zaten, düşük donanımlı notebook kullanıcıları için düşünülmüş bir cihaz. Bence gayet yerinde, eyefinity yapmasa bile insanlar evlerine döndüklerinde oyun keyfi yapabilirler.
hiç kullanışlı değil. notebook lar taşımak için.