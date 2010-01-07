AMD'den Radeon HD 5830 XGP: Netbook'larda DirectX 11 ve Eyefinity

Tam Boyutta Gör

AMD ilk defa 2008 yılında duyurduğu XPG (External Graphics Platform) teknolojisiyle dizüstü bilgisayarlar için yüksek performanslı GPU içeren özel bir kutu hazırlamış ve kullanıcıların işten/dışarıdan eve döndüklerinde ve bu kutuyu dizüstü bilgisayarlarına bağlayarak diledikleri oyunu oynayabileceklerini belirtmişti. Firmanın hazırladığı ilk XGP, DirectX 10.1 destekli Radeon HD 3870'i içeriyordu ve sadece Fujitsu-Siemens tarafından kullanılmıştı. Ancak AMD bu teknolojiden vazgeçmeyi düşünmedi ve süreç içerisinde geliştirerek bugün DirectX 11 destekli özel bir çözüm olarak bir kez daha endüstrinin beğenisine sunuyor.

AMD'nin yeni nesil XGP çözümüne DirectX 11 destekli Radeon HD 5830 GPU'su güç veriyor. Harici bir kutu olarak dizüstü bilgisayara PCIe 2.0 birimi üzerindne bağlanan XPG ile Acer Ferrari One gibi ultra-taşınabilir formdaki bir netbook ile güncel pek çok oyunu yüksek çözünürlüktel oynamak mümkün. Üstelik görsellerden anlaşılabileceği üzere bu teknoloji Eyefinity teknolojisini de destekliyor yani sadece bir netbook ve XPG çözümü ile çoklu monitör kurulumlunda en yeni oyunları yüksek performanslı oynanabileceği belirtiliyor. Yeni nesil XGP'nin çıkış tarihi ve hangi üreticilerce kullanılacağı ise henüz açıklanmış değil.

Tam Boyutta Gör

Görseller Toms Hardware'den alınmıştır.