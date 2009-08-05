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AMD'nin 785G yonga seti hız aşırtma konusunda da iddialı, Phenom II X4 965 BE ile 6.1GHz görüldü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 785G yonga seti hız aşırtma konusunda da iddialı, Phenom II X4 965 BE ile 6.1GHz görüldü
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AMD'nin entegre grafik performansıyla öne çıkan yeni yonga seti 785G, hız aşırtma konusunda da iddialı olacak gibi görünüyor. Performans segmenti için hazırlanan 790GX ile entegre grafik özellikli yonga setlerinin de hız aşırtma platformu olarak kullanılabileceğini gösteren AMD, 780G'nin yerine konumlandırdığı 785G yonga setiyle alt fiyat segmentlerinde de bu durum pekiştirmeyi hedefliyor. Advanced Clock Calibration teknolojisinin desteklendiği SB710 köprüsü ile çekirdek aşırmta desteği de sunan 785G yonga seti üzerinde yapılan yeni bir çalışmada Phenom II X4 965 BE ile 6GHz'in üzerine çıkıldı.

AMD'nin 13 Ağustos'ta duyurmaya hazırlandığı Phenom II X4 965 Black Edition, firma tarihinin en hızlı dört çekirdekli işlemcisi olma ünvanını da ele geçirecek. Standart olarak 3.4GHz'de çalışan ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB kapasiteli seviye 3 bellek ile donatılan işlemci, tahmin edebileceğiniz üzere 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Luca isimli hız aşırtmacı tarafından Sıvı Azot (LN2) ile yapılan çalışmada ASRock'ı 785G yonga setli yeni anakartlarından M3A785GXH/128M kullanıldı ve standart olarak 3.4GHz'de çalışan işlemci 6095.48MHz'e çıkartıldı.

Hız aşırtma çalışmasının detayları için buraya tıklayabilirsiniz.


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eneshatipoglu 10 yıl
sonuna kadar doru dıyonda adamlar yanı ıntel testlerde amdnın en son cıkan 4 cekırdek cpusunu rakıp olarak alıp testlerde i7 965 975 le kıyaslıyolar o zaman senın dedıgıne gore adamlarda mantıklı ıs yapmıyolar aradakı fıyat farkını gozetmeksızın
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mav1li 10 yıl

eneshatipoglu

sonuna kadar doru dıyonda adamlar yanı ıntel testlerde amdnın en son cıkan 4 cekırdek cpusunu rakıp olarak alıp testlerde i7 965 975 le kıyaslıyolar o zaman senın dedıgıne gore adamlarda mantıklı ıs yapmıyolar aradakı fıyat farkını gozetmeksızın


Hiçkimse benim yoğurdum ekşi demez. Amd,intel,ati,nvidia veya başka firma farketmez. Kendi ürünlerinin rakip ürüne göre daha iyi taraflarını öne çıkaran test sonuçları yayınlarlar.

Tüm mesele firmaların bu tür reklamlarına kanmadan mantıklı seçim yapabilmek...
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kuruwa 10 yıl
overclock yapacaklar için iyi ne amd nede intel radikal değişiklik yapmadıkdan sonra almam buldozer amd intelde ise ne vardı anımsamıyorum bir karşılık muhakkak verecekler
onlar cıkmadan gerisi hava civa ... tabiki yeni chip setler ile çıkacak yeni mikro mimarili işlemciler çekirdek çekirdek intelde amd de keşke şu sony cell işlemci denildiği gibi masa üstüne gelebilse muhteşem olur yapacaklardı ama ne oldu bilmiyorum bunlar ara işlemciler intelde yapacak bakalım ..........
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eneshatipoglu 10 yıl
5.15 ghz olan ıslemcı ıntel core ı7 975 bu arada yazmayı unuttum oraya :)
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mav1li 10 yıl

eneshatipoglu

5.15 ghz olan ıslemcı ıntel core ı7 975 bu arada yazmayı unuttum oraya :)


1000$ lık işlemci ile 250$ işlemciyi karşılaştırmak ne kdar mantıklı?

450$ dan bundan iki tane alıp 900$a 12 fiziksel çekirdekli sistem toplanır.
AMD Opteron 2427 Istanbul 2.2GHz 6 x 512KB L2 Cache 6MB L3 Cache Socket F 115W Six-Core Processor - Retail

x58 anakart fiyatları ile socket f dual cpu anakartları hemen hemen aynı fiyatlarda. Amd nin iki işlemcisi 900$ geliyor. i975 ise 1000$. 100$ daha ucuza bellekleride hesaba katınca yaklaşık 200$ daha ucuza 12 fiziksel çekidekli sistem toplanıyor. Öyle intel gibi 4 fiziksel 4 yalancı çekirdek falan değil.

12 çekidekli bu canavar hızaşırtma yapmadan 5ghzlik i975 i çiğ çiğ yer. Üstelik soğutucu masrafına da gerek yok.

İşin içine birde hızaşırtma girerse intel toz duman içinde kalır. Stok soğutucu ile 3ghz e hızarşırtma yaptığın zaman intel sistemin adı bile kalmaz ortada..



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eneshatipoglu 10 yıl
ıntele gore dedım olmuyo olayını.ark dıokı standartı 3.4 ghz zaten ıyı ı hava sogutmayla 4 olur dıor bırıde 4.1 oldu dıyor ama 90 dolarlık sogutucuyla yanı bunla :Thermalright Ultra-120 eXtreme 1366 ile 5015 MHz'e overclock olyuor pekı phenom 2 965 bu hızlara cıkabılırmı onu demek ıstedım sıze ben anlatmak ıstedıgım buydu.amdnın tabıkıde oc potansıyelı yuksek goruyoruz testlerde 6-7 ghz ları azotla sıvıyla ısım olmuca ıcın bnm ıcın bole hava sogutmalar daha makul
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KANUNI61 10 yıl
bu yongalara bir iyi bir işlemci patlatsa
yenmez tadından yongalar süper
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winnerS 10 yıl
@eneshatipoglu
amd o/c olmuyo eskidendi :) (II) serisi mesela phenom II ler çok iyi o/c oluyor
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Zimmerit 10 yıl
Türk milletine yaranılmaz AMD ye iyi o.c olmuyor dediler adamlar o.c olabilen işlemciler yaptı fiyatlarıda makul daha ne istiyorsunuz ağzıyla kuşmu tutsun mühendisleri.
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dante38 10 yıl
İyi bir hava soğutmayla 4.0 rahat yapılır.
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eneshatipoglu 10 yıl
imrenmek olacak orası yanlıs oldu :)
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eneshatipoglu 10 yıl
amd nın en yuksek modelı bıle hava sogutmayla cok az oc oluyor.ıntele bakıyorum hava sogutmayla cpuları resmen cosuyor, peki neden? bı amd cı olarak ıntele ımrekmek cok acı ama malesef gerceklerı de gormek lazım
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