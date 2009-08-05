AMD'nin 785G yonga seti hız aşırtma konusunda da iddialı, Phenom II X4 965 BE ile 6.1GHz görüldü

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AMD'nin entegre grafik performansıyla öne çıkan yeni yonga seti 785G, hız aşırtma konusunda da iddialı olacak gibi görünüyor. Performans segmenti için hazırlanan 790GX ile entegre grafik özellikli yonga setlerinin de hız aşırtma platformu olarak kullanılabileceğini gösteren AMD, 780G'nin yerine konumlandırdığı 785G yonga setiyle alt fiyat segmentlerinde de bu durum pekiştirmeyi hedefliyor. Advanced Clock Calibration teknolojisinin desteklendiği SB710 köprüsü ile çekirdek aşırmta desteği de sunan 785G yonga seti üzerinde yapılan yeni bir çalışmada Phenom II X4 965 BE ile 6GHz'in üzerine çıkıldı.

AMD'nin 13 Ağustos'ta duyurmaya hazırlandığı Phenom II X4 965 Black Edition, firma tarihinin en hızlı dört çekirdekli işlemcisi olma ünvanını da ele geçirecek. Standart olarak 3.4GHz'de çalışan ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB kapasiteli seviye 3 bellek ile donatılan işlemci, tahmin edebileceğiniz üzere 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Luca isimli hız aşırtmacı tarafından Sıvı Azot (LN2) ile yapılan çalışmada ASRock'ı 785G yonga setli yeni anakartlarından M3A785GXH/128M kullanıldı ve standart olarak 3.4GHz'de çalışan işlemci 6095.48MHz'e çıkartıldı.

Hız aşırtma çalışmasının detayları için buraya tıklayabilirsiniz.