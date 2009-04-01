AMD'nin Bulldozer kod adlı yeni nesil işlemci mimarisi 2011'de hazır

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Nehalem kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisiyle geleceğe yatırım yaptığı belirtilen Intel, Core i7 serisi masaüstü işlemcilerden sonra yine Nehalem mimarisini temel alan Xeon 5500 serisi işlemcilerini de duyurdu. Bir önceki jenerasyona kıyasa yeni nesil Xeon işlemcisiyle pazara oldukça iddialı bir giriş yapan Intel, uygulamasına göre değişmekle birlikte %100+ gibi performans artışı vaat ediyor ki bu özellikle yüksek performans odaklı sunucu sistemler için son derece önemli bir gelişme.

Core i7 serisiyle masaüstünde, Xeon 5500 serisiyle de sunucu pazarında performans liderliğini elinde bulunduran Intel'e karşı AMD'nin nasıl bir tutum sergileyeceği de merak konusu. Sunucu cephesinde yılın ilerleyen aylarında Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli yeni Opteron işlemcisini pazara sunacak olan AMD, masaüstü cephesinde ise satış performansıyla dikkat çeken Phenom II ailesini yeni modellerle güncelleyecek ancak firma adına asıl gelişme 2011 yılında yaşanacak ve yeni mimari devreye girecek.

AMD uzunca bir süredir Bulldozer kod adını taşıyan yeni bir mikroişlemci mimarisi üzerinde çalışıyor. Phenom ve Phenom II işlemcilerinde ve tabii Opteron serisinde kullanılan K10/K10.5 kod adlı mevcut mikroişlemci tasarımının yerini alacak Bulldozer mimarisinin 2011 yılında geleceği bir kez daha doğrunlanmış oldu. Zira AMD'nin pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Nigel Dessau, verdiği bir röportajında firmanın güncel yol haritasını doğrulayarak Bulldozer mimarisinin 2011 yılında hazır olacağını açıkladı.