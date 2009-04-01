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AMD'nin Bulldozer kod adlı yeni nesil işlemci mimarisi 2011'de hazır

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Bulldozer kod adlı yeni nesil işlemci mimarisi 2011'de hazır
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Nehalem kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisiyle geleceğe yatırım yaptığı belirtilen Intel, Core i7 serisi masaüstü işlemcilerden sonra yine Nehalem mimarisini temel alan Xeon 5500 serisi işlemcilerini de duyurdu. Bir önceki jenerasyona kıyasa yeni nesil Xeon işlemcisiyle pazara oldukça iddialı bir giriş yapan Intel, uygulamasına göre değişmekle birlikte %100+ gibi performans artışı vaat ediyor ki bu özellikle yüksek performans odaklı sunucu sistemler için son derece önemli bir gelişme.

Core i7 serisiyle masaüstünde, Xeon 5500 serisiyle de sunucu pazarında performans liderliğini elinde bulunduran Intel'e karşı AMD'nin nasıl bir tutum sergileyeceği de merak konusu. Sunucu cephesinde yılın ilerleyen aylarında Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli yeni Opteron işlemcisini pazara sunacak olan AMD, masaüstü cephesinde ise satış performansıyla dikkat çeken Phenom II ailesini yeni modellerle güncelleyecek ancak firma adına asıl gelişme 2011 yılında yaşanacak ve yeni mimari devreye girecek.

AMD uzunca bir süredir Bulldozer kod adını taşıyan yeni bir mikroişlemci mimarisi üzerinde çalışıyor. Phenom ve Phenom II işlemcilerinde ve tabii Opteron serisinde kullanılan K10/K10.5 kod adlı mevcut mikroişlemci tasarımının yerini alacak Bulldozer mimarisinin 2011 yılında geleceği bir kez daha doğrunlanmış oldu. Zira AMD'nin pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Nigel Dessau, verdiği bir röportajında firmanın güncel yol haritasını doğrulayarak Bulldozer mimarisinin 2011 yılında hazır olacağını açıkladı.


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burakahmet19 6 yıl
nekadar beklenti boşa :D
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Tsumugi Shirogane 6 yıl
Arkadaşları mağaradan çıkaralım AMD Bulldozerle kendi üzerinden geçti. APU'larda da tam olarak beklenen entegre ekran kartını göremedik. Ama Intel Haswell ve Broadwell'ler ile performans konusunda yerinde sayacak bu AMD için bulunmaz fırsat Inteli yakalamak için tabii bizim içinde
Intel işlemciler gelecek yılın sonunda AMD tarafından yakalanabilirse fiyatlar düşer ve kapış kapış Intel alır stoklarız
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Tolgá 10 yıl
2011 de intel pazarı süpürür
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AndryTR 10 yıl
İsmini hak eden bir işlemci yapsınlar yeter. Özellikleri nasıl olacak çok merak ediyorum (ana hatları değil sadece)...
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hikmetg 10 yıl
2011 çok geç. 2010 'da devreye girmesi gerekir.
AMD başarılıdır bence. umarım gecikmez.
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Wilson Fisk 10 yıl
fusion'u yapabilirlerse butun cpular yalan olacak oyuncular icin.
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bodyman700 10 yıl
bu haber aynı içerikle daha öncede 2-3 kez verilmemişmiydi? yani ben burayla beraber en az on kere okudum aynı haberi...
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elve 10 yıl
hakkaten ya gillette ile bir ortaklıgımı var bu amdnin? onlarında tıraş bıçaklarının isimleri fusion ve phenom...
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sertacaygun 10 yıl
Aceleye getirip de Phenom'lar gibi sorunlu yapmasınlar inş. AMD bize lazım, bizi koruyan tek - tük şirketlerden birisi...
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StreamRolleR 10 yıl
isim bomba zuhah
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Dr. Isaacs 10 yıl
AMD'nin işlemci ismlendirmesine bayılıyorum.
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