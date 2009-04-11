AMD'nin mobil platform planları; Fusion işlemcileri ve DirectX 11 desteği yolda

Phenom II işlemcileriyle yeni yıla hızlı bir giriş yapan ve rekabet potasına yeniden giren AMD, 45nm üretim teknolojisinin sağladığı avantajlarla özellikle hız aşırtma konusuna eğilerek dikkaleri üzerine çekmeyi başardı. Yonga seti tarafından, engre grafik işlem birimlerinin sunduğu performans sayesinde herhangi bir sıkıntı yaşamayan üstelik SB750 köprüsü ile duyurduğu Advanced Clock Calibration teknolojisi ile belli koşullar altında üç çekirdekli Phenom II X2 700 serisinde dördüncü çekirdeğin açılabilemesi ayrıca Phenom II işlemcilerin fiyat/performans başarımı ve geriye doğru uyumluluk desteği ile kısa sürede kayda değer satış rakamlarına ulaşmayı bildi. Masaüstü sistemler için atılan bu adımlara rağmen firmanın özellikle taşınabilir sistemlere yönelik sessizliği devam ediyor. Puma platformuyla mobil sistemlerde ivme yakalayan ancak bunu devam ettirme noktasında sıkıntı yaşayan AMD, yüksek satış rakamlarının konuşulduğu netbook pazarı için de herhangi bir girişimde bulunmuş değil.

AMD'nin gün ışığına çıkan yeni yol haritası, firmanın şu an için sessiz kaldığı mobil sistemlere yönelik gelecek planlarını gözler önüne seriyor. Firmanın 2009, 2010 ve 2011 planlarına ışık tutan resmi dökümanlar, AMD'nin yeni nesil mobil platformlarında olması planlanan teknik özellikler hakkında ipuçları veriyor. AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için bu sene üzerinde duracağı platform, Tigris ismiyle anılıyor. Caspian kod adını taşıyan tek ve çift çekirdekli CPU'lar ile AMD, mobil işlemcilerinde de 45nm üretim teknolojisine geçiş yapacak. DDR2-800MHz bellek desteği sunacak işlemciler, genel hatları itibariyle Puma platformunda kullanılan işlemcilerle benzer mimari özelliklere sahip olacaklar anca özellikle 45nm üretim teknolojisinin sağlayacağı güç tüketim avantajı ve termal gelişim mobil sistemlerdeki kullanım verimliliğini de arttıracak gibi görünüyor. Yonga seti olarak platformda DirectX 10.1 ve HD videolar için donanımsal hızlandırma yapılabilmesine olanak tanıyan UVD 2.0 destekli IGP'ye sahip RS880M serisi kullanılacak.

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AMD'nin Tigris platformundaki en dikkat çekici gelişme ise harici ekran kartı olarak M9x serisi grafik kartlarının yaygın olarak kullanılmaya başlanması. Radeon HD 4000 serisi ekran kartlarının mobil versiyonları olarak Mobility Radeon HD 4000 serisine işaret eden M9x serisi dahilinde özellikle çift grafik işlemcili mobil ekran kartı seçeneğinin olması, "Desktop Replacement" serisi dahilinde yer alacak yüksek performans odaklı dizüstü bilgisayarlar için oldukça önemli bir gelişme. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik işlemcilerinin güç verdiği ekran kartlarının yanı sıra AMD-ATi'nin geçtiğimiz haftalarda Mobility Radeon HD 4860 gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ekran kartı seçeneklerinin de duyurulduğunu hatırlatalım. AMD'nin gelecek yıl duyurmayı planladığı mobil platformu ise Danube olarak isimlendirilmiş. AMD, Danube platformunda Champaing kod adlı mobil işlemcilerini kullanmayı planlıyor. Intel'den yaklaşık iki sene sonra Champlaign serisi ile mobil platformlarda da dört çekirdekli işlemcilerini kullanıma sunacak.

Dört çekirdekli tasarımın yanı sıra AMD, DDR3 bellek desteğine de mobil işlemcilerde yine ilk defa Champaign ailesi ile geçiş yapacak. 1066MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunacağı belirtilen seri dahilinde işlemcilerde resmi dökümana göre soket değişikliği de olacak. Zira Caspian ailesinin aksine Champlaing serisi işlemcilerde S1g3 yerine S1g4 soket formu kullanılacak. Tigris platformuna benzer şekilde RS880M yonga seti ailesinin kullanılacağı Danube platformundaki çipset farklılığı güney köprüsünde kendisini hissettirecek zira Danube platformunda Tigris tabanlı çözümlerden farklı olarak SB800M serisi güney köprülerinin kullanılacağı Danube platformunda bu sayede hem destek verilen USB portlarının sayısı artacak hem de RAID desteği gibi ekstra özellikler de devreye girmiş olacak. Danube platformunun bir diğer önemli yenilikiği ise bu platformu baz alacak yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için planlanan harici ekran kartları. AMD'nin açıklamalarına göre Danube platformunda Manhattan kod adlı yeni nesil ekran kartları yer alacak.

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Henüz herhangi bir detay açıklanmış olmasa da Manhattan kod adlı yeni nesil mobil ekran kartlarının masaüstü için hazırlıkları devam eden RV8x0 tabanlı ekran kartı ailesinin (Radeon HD 5000 serisi) mobil versiyonları olması kuvvetle muhtemel görünüyor. AMD platform anlamındaki asıl büyük sürprizini ise 2011 yılında gerçekleştirmeyi planlıyor. Zira firmanın Sabine kod adı verilen yeni nesil mobil platformunda radikal değişiklikler söz konusu. Bu konudaki en önemli hamle işlemci mimarisinde karşılayacak bizi. Firma Sabine platformunda Liano kod adlı işlemci ailesine yer verecek. Fusion mimarisini temel alacak bu seri dahilindeki işlemciler firmanın APU yani hızlandırılmış işlem birimi yaklaşımı çerçevesinde entegre grafik işlem birimine sahip olacaklar. Caspian ve Champlain serisi işlemcilerde olduğu gibi 128-bit kayar nokta işlem birimine sahip olacak Liano serisi işlemciler 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve 1600MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunacaklar. Tabii yeni nesil işlemcilerde soket tasarımı da değişecek.

AMD'nin resmi dökümanlarna göre, Sabine platformunda yer alacak Liano kod adlı yeni nesil mobil işlemcilerde iki farklı Soket tasarımından söz ediliyor ki bunlar FS1 ve düşük güç tüketimli işlemciler için BGA. Entegre grafik işlem biriminin işlemci üzerine alınmasıyla birlikte yonga seri tasarımında tek çip dizaynına geçecek olan AMD, 2011 yılında tanıtmayı planladığı Sabine platformunda USB 3.0 desteği sunan SB900M serisi yongaları kullanmaya başlayacak. Bu arada işlemci üzerinde yer alacak entegre grafik işlemcilerin doğrulanan ilk özelliklerinden de bahsetmekte fayda var. AMD'nin Liano serisi dahilinde 4 çekirdekli işlemcilerinde yer alacak entegre grafik birimleri DirectX 11 desteği sunacaklar ve PCIe 2 spesifikasyonuyla uyumlu olacaklar. Öte yandan UVD teknolojisinin 3. jenerasyonun da devreye alacak olan AMD, başta HD video oynatımı olmak üzere çoklu ortam uygulamalarında da çıtayı yükseletmeyi planlıyor. Sabine tabanlı dizüstü bilgisayarlarda harici ekran kartı olaraksa Radeon HD 5000 serisinden sonraki jenerasyona yer verilebilir.