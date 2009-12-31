AMD'nin mobildeki yeni amiral gemisi Phenom II X920 Black Edition olacak

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AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, kar yapan bir operasyona dönüşmeyi ve daha hızlı büyümeyi hedeflediklerini, bu hedefin gerçekleşmesinin de dizüstü bilgisayar pazarındaki performanslarına bağlı olduğunu daha önceki açıklamalarında dile getirmişti. Masaüstü ve sunusu sistemlerde daha güçlü bir pozisyona sahip olan AMD, dizüstü bilgisayar pazarında malesef aynı oranda başarı sergileyebilmiş değil. Puma platformuyla kağıt üzerinde iddialı olan ancak özellikle işlemci tarafındaki güç tüketim değerlerine bağlı olarak çok fazla tasarım kazanamayan firma, bu durumu değiştirmeyi ve yükselişe geçmeyi umuyor.

AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için duyurmayı planladığı yeni platformu daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Danube kod adını taşıyor ve herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde ikinci çeyrekte pazara sunulması planlıyor. Yeni platform için önemli güncellemelere gidecek olan AMD, mobil işlemcilerinde ilk defa K10.5 mimarisini kullanmaya başlıyor. Yine firma tarihinde ilk defa dört çekirdekli mobil işlemcilerini pazara sunacak olan AMD, Intel'e kıyasla özellikle maliyet odaklı yaklaşımlarla öne çıkmayı ve RS880M kod adını taşıyan yonga setinin gelişmiş grafik özelliklerinden faydalanmayı umuyor.

Danube platformu için AMD'nin planladığı en güçlü mobil işlemci çözümü Phenom II X920 Black Edition olacak. Dört çekirdekli yapıda olan yeni işlemci, 2.3GHz'de çalışacak ve 128-bit kayar nokta hesaplama ünitesi ile gelecek. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni mobil işlemcide Seviye 2 bellek (L2) kapasitesi 2MB olarak belirlenirken, masaüstü işlemcilerden farklı olarak özellikle ısıl güç tasarımı dikkate alınarak Seviye 3 bellek (L3) kapasitesine yer verilmiyor. TDP değeri 45 Watt olan ve 1333MHz DDR3 bellek desteği sunacak olan işlemci, aynı zamanda çarpan kilidi açık olarak gelecek.

AMD'nin Danube platformu ve yeni nesil mobil işlemcilerini Mayıs ayında duyurması beklenirken, yeni nesil notebook'ların hacimli satışına Computex 2010 fuarıyla birlikte başlanması beklenebilir.