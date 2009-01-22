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AMD'nin Phenom II X4 950 işlemcisi listelerde görünmeye başladı

10 yıl
22,9b
1
23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Phenom II X4 950 işlemcisi listelerde görünmeye başladı
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Phenom II X4 920 ve 940 BE modellerinde %20'ye varan oranda indirim yapan AMD'nin seriye daha hızlı bir model olarak 3.1GHz'de çalışan Phenom II X4 950 modelini katacağından bahsetmiştik. Diğer iki model gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve doğal dört çekirdekli tasarıma sahip olan Phenom II X4 950, 2MB büyüklüğünde seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık 6MB büyüklüğünde seviye 3 belleğe sahip.

Soket AM3 formunda olması ve DDR3 bellek desteği sunması beklenen 3.1GHz'lik yeni işlemci fiyat listelerinde görünmeye başladı. Resmi duyurusu henüz yapılmayan ve ikinci çeyrekte kullanıma sunulacağı söylenen işlemci Avrupa'da 289.90 Avro seviyesinden listelere girmeye başladı. Phenom II X4 920 ve 940 BE modelleri ise yine Avrupa'da yaklaşık 180 Avro ve 210 Avro'dan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunulmakta.


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gordon01 10 yıl
Bunun rakibi fiyat indirimlerinden sonra Q9650 mi olacak?
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HoLY.oNE 10 yıl
oha be bu fiyattan piyasaya çıkarılır mı be yuh.

Bundan daha ucuza Q9650 alınır be insaf
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ugacomtr 10 yıl
black edition mu acaba bu model :)
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BarGoS 10 yıl
bu am3 olcağından pek tutulmuyacaktır ilk zamanlarda.ddr bellek ve yenı anakart yüksek malıyet cıkartır.şimdilik 920 yada 940be en uygun çözüm gibi.
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kuruwa 10 yıl
K.Kahriman ön belleklerı yerde surunen bir işlemcıyı o.c etmek ona işkence etmek gibidir gereksız
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taner11 10 yıl
sys64 celeron dediğin nedir anlayamadım?
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sys64 10 yıl
ya oluyor olmasınada ne oluyor ? cocuk gibisiniz ya :D ne anlatsalar ona dogru diosunuz celeroun heryeri oc olsa ne olur ya hey allam karsılastırmasına bak
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575m 10 yıl
Fiyatı diğer AMD phenom üyelerine göre (920-940)bir hayli yüksek kalmış.Yurtdışı 200$ altındaki fiyatı ile x4 920 en çekici olanı.Amd'den ayrıca şöyle seçme çekirdeklerden oluşmuş bir 4mb L2 önbellek ve 8 mb L3 cache'ye sahip totalde 12 mb önbellekli 125 watt tdp'yi geçmeyen 3.4 ghz hızında extrem edition bir işlemci daha bekliyorum.
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max975 10 yıl
güzel gelişme rekabet olsun bakalım bu ekonomik krizde
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X2 10 yıl

Orjinalden alıntı: 575m
Fiyatı diğer AMD phenom üyelerine göre (920-940)bir hayli yüksek kalmış.Yurtdışı 200$ altındaki fiyatı ile x4 920 en çekici olanı.Amd'den ayrıca şöyle seçme çekirdeklerden oluşmuş bir 4mb L2 önbellek ve 8 mb L3 cache'ye sahip totalde 12 mb önbellekli 125 watt tdp'yi geçmeyen 3.4 ghz hızında extrem edition bir işlemci daha bekliyorum.


AMD önbellek arttırımına intel kadar gitmiyor nedense,sanırım mimari ile alakalı. Fiyat olarak bence de pahalı ama tamamen piyasaya çıkınca fiyatı düşecektir(umarım)
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m3lijh 10 yıl
arkadaşlar bişi soracam..amd intele göre dahamı iyi O/C oluyor?Pclabs da öle bişi okumuştum...ve intelin Q serisine göre daha mı iyi PhenomII ler?
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K.Kahriman 10 yıl
Orjinalden alıntı: m3lijh

arkadaşlar bişi soracam..amd intele göre dahamı iyi O/C oluyor?Pclabs da öle bişi okumuştum...ve intelin Q serisine göre daha mı iyi PhenomII ler?

amd bu son aralarda o.c yapılan işlemci çıkarmaya başladı piyasaya intel daha iyi o.c olur

intelin 40 dolarlık çift çekirdekli celeronu (def 1.6 ghz) bile 3.5 ghz kullanılıyor günlük oradan anla işte
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dennjS 10 yıl
AM3 işlemciler geldide, SB800 güney köprüsüne sahip RD890(890FX) chipsetinden bir haber yokmu hala
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Trecc11 10 yıl
her çıkan işlemciyi alasım geliyor nedese
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musandia 10 yıl

Orjinalden alıntı: dennjS

AM3 işlemciler geldide, SB800 güney köprüsüne sahip RD890(890FX) chipsetinden bir haber yokmu hala


Yeni AM3 boardlara direk sb800 koymaları lazımdı
sb800 ler geç çıkacak anlaşılan
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Gbanes374 10 yıl
Black Edition değil mi bu?
PhII 940 yerine, 950'yi beklemeye değer mi acaba?
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