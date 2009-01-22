AMD'nin Phenom II X4 950 işlemcisi listelerde görünmeye başladı

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Phenom II X4 920 ve 940 BE modellerinde %20'ye varan oranda indirim yapan AMD'nin seriye daha hızlı bir model olarak 3.1GHz'de çalışan Phenom II X4 950 modelini katacağından bahsetmiştik. Diğer iki model gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve doğal dört çekirdekli tasarıma sahip olan Phenom II X4 950, 2MB büyüklüğünde seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık 6MB büyüklüğünde seviye 3 belleğe sahip.

Soket AM3 formunda olması ve DDR3 bellek desteği sunması beklenen 3.1GHz'lik yeni işlemci fiyat listelerinde görünmeye başladı. Resmi duyurusu henüz yapılmayan ve ikinci çeyrekte kullanıma sunulacağı söylenen işlemci Avrupa'da 289.90 Avro seviyesinden listelere girmeye başladı. Phenom II X4 920 ve 940 BE modelleri ise yine Avrupa'da yaklaşık 180 Avro ve 210 Avro'dan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunulmakta.