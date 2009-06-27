AMD'nin Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisinde fiyat indirimi!

Tam Boyutta Gör

AMD'nin Phenom II 955 BE lansmanında gösterdiği performans değerlendirmesi

AMD'nin güncel ürün gamındaki en güçlü işlemci modeli olan Phenom II X4 955 Black Edition için yeni bir fiyat indirimi söz konusu. Gelen bilgilere göre firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisi, Avrupa'da 25 Avro'luk indirimi ile 175 Avro seviyesine gerilemiş durumda. Soket AM3 formunda olan ve Soket AM2+ anakartlarda da kullanılabilen DDR3 destekli işlemci, bilindiği üzere 125 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla birlikte geliyor.

Çarpan kildinin açık olması sayesinde yüksek performans tutkunlarıyla birlikte hız aşırtma meraklılarına da göz kırpan Phenom II X4 955 BE, son fiyat indirimi (%12) sonrasında Intel cephesinde Core 2 Quad Q9550 modelinin de altına gerilemiş oldu. Zira Q9550 Avrupa'da 189 Avro seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.