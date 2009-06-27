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AMD'nin Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisinde fiyat indirimi!

9 yıl
15,8b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisinde fiyat indirimi!
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AMD'nin Phenom II 955 BE lansmanında gösterdiği performans değerlendirmesi

AMD'nin güncel ürün gamındaki en güçlü işlemci modeli olan Phenom II X4 955 Black Edition için yeni bir fiyat indirimi söz konusu. Gelen bilgilere göre firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisi, Avrupa'da 25 Avro'luk indirimi ile 175 Avro seviyesine gerilemiş durumda. Soket AM3 formunda olan ve Soket AM2+ anakartlarda da kullanılabilen DDR3 destekli işlemci, bilindiği üzere 125 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla birlikte geliyor.

Çarpan kildinin açık olması sayesinde yüksek performans tutkunlarıyla birlikte hız aşırtma meraklılarına da göz kırpan Phenom II X4 955 BE, son fiyat indirimi (%12) sonrasında Intel cephesinde Core 2 Quad Q9550 modelinin de altına gerilemiş oldu. Zira Q9550 Avrupa'da 189 Avro seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.


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memanet 9 yıl
son günlerde duyduğum en güzel haber bu işlemciyi almak için fiyat indirimini bekliyodum bakalım indirim bizim ülkemizde ne zaman yansır acaba sabırsızlanmaya başladım
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araknafobia 9 yıl
Sipariş verdik...Sanırım bana yüksek fiyattan girecek :D
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sadtneverdie 9 yıl
ahmetcan43.5 arkadaşım amd ceosuymuşsun gibi gereksiz yere savunma durumuna geçmek yerine 2 saniye düşünsen neden söz ettiğimi anlayacaksın. git i7 nin tüm testlerine bak neyin nerde ne kadar hızlı olduğunu gör sonra yorum yap. elli defa yazdım burada da yazdım oyun oynayacak adam için amd-intel fark etmez kim ne istiyorsa onu alsın. ama bilgisayarları oyun oynamak dışında kullanan insanlarda var ve bu insanlar için i7 tartışılmaz. bence sen yazılanları anlamadığın zaman komik çıkışlar yapma.
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fotifoti 9 yıl
amerigodan 230$ a getirdim, çok güzel işlemci .yeni modeller ağzımın suyunu akıtsada, uzun süre yeter sanıyorum :))
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aesca 9 yıl
tekonofiyattan baktım en ucuzu 259 $.
84 $ fark var.bizde indirim olana kadar işlemci tedavülden kalkar.
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VenomS 9 yıl
mesela ben elimdeki AM2+ anakartıma en uygun ve F/P iyi bir işlemci ile değiştirdim ve video işlemelerim ile corel tasarım işlerim bayağı bir azaldı benim için i7 hikayeden paşka bir şey değil bana Phenom 2 X3 720 BE fazlasıyla yeterli
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sadtneverdie 9 yıl
yuh ya i920 yi geçelim diye slide show testi koymuşlar :D vray testi koysana oraya %50 fark ye :) amd bunları bırakıp gerçekten i7 rakip çıkartabilse piyasa acayip şenlenecek ama amd i7 ye yetişemeyecek en azından i5 lerle yarışabilse
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jay jay justified 9 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

yuh ya i920 yi geçelim diye slide show testi koymuşlar :D vray testi koysana oraya %50 fark ye :) amd bunları bırakıp gerçekten i7 rakip çıkartabilse piyasa acayip şenlenecek ama amd i7 ye yetişemeyecek en azından i5 lerle yarışabilse


Herkesin ihtiyacı farklıdır. Komik çıkarımlar yapmayın diyoruz her seferinde. Neyi neyle niçin karşılaştırdığın dahi belli değil. Yaygara koparma boşuna.
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fatihcanery 9 yıl
amd extreme ürün çıkarsa iyi olur ,simdilik gücü yok sanki
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killnOd 9 yıl
Orjinalden alıntı: fatihcanery

amd extreme ürün çıkarsa iyi olur ,simdilik gücü yok sanki


Yaniliyorsunuz AMD nin extreme islemcisi hazir bile.Fiyat indirimi gayet normal cunku AMD yeni nesil Phenom II Black Edition TWKR (FX) buyuk bir ihtimalle 30 haziranda lanse edecekmis.

forum.donanimhaber.com/...
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jay jay justified 9 yıl
Güzel haber. Sistem alacak olanlar çok acele etmesinler. İki markanın da modellerinin bazılarında indirime gidilecektir. Cevap çok gecikmez.
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Alx 9 yıl
Nerde Q9550liciler???


Şaka bir yana tabi, ama fiyat çok güzel. Anakartlar da ucuzlayacak gibime geliyor...Sanırım i3-i5 lerin etkisi...
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