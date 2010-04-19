Amerika'lı operatör Sprint'ten iPad'e özel kılıf

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Son dönemde Amerika'nın en popüler elektronik cihazı olan iPad'e yönelik olarak hazırlanan aksesuarlara bir yenisi daha eklendi. Amerika'nın 4.Nesil iletişim hizmeti veren servis sağlayıcılarından Sprint, iPad kullanıcılarına yönelik olarak Overdrive 4G Router'ı için özel bir cebi de bulunan kılıf hazırladı.

Kılıf, Overdrive 4G Router ile birlikte iPad kullanıcılarına 4G ağının bulunduğu şehirlerden 3-6Mbps'lık WiMax yani firmanın iddiasına göre 3G'den 10 kat daha hızlı, Wi-Fi'dan da 4 kat hızlı bağlantısı sunuyor. Overdrive 4G Rouer aynı zamanda Sprint'in 3G ağını da destek veriyor. Sprint, iPad kılıfını 100 dolar ve 2 yıllık sözleşme karşılığında Overdrive 4G Router'ı alan kullanıcılarına şimdilik hediye olarak veriyor.

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