Amiral gemisi OnePlus 10T'nin kamera detayları paylaşıldı

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Kısa bir süre önce amiral gemisi OnePlus 10T 5G’nin 3 Ağustos’ta piyasaya sürüleceğini duyuran Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, şimdi de yeni telefonun kamera detaylarını paylaştı.

Özel bir Görüntü Netliği Motoru ile geliyor

Bildirilenlere göre OnePlus 10T 5G, hem optik (OIS) hem de elektronik görüntü sabitlemeyi (EIS) destekleyen 1/1.56 inç 50MP Sony IMX766 ana kameraya ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte firma, yeni telefonun görüntüleri daha hızlı ve daha ayrıntılı bir şekilde çekmesini sağlayan bir Görüntü Netliği Motoruna (ICE) sahip olacağını söylüyor.

Ana sensöre ek olarak üçlü bir kamera tasarımı ile gelecek OnePlus 10T 5G'nin, 119,9 derecelik ultra geniş açılı ve makro kamerası bulunacak. Sızıntılara göre bu kameralar sırasıyla 16MP ve 2MP olarak karşımıza çıkabilir.

Amiral gemisi OnePlus 10T'nin tanıtım tarihi açıklandı 2 gün önce eklendi

Ayrıca şimdiye kadarki sızıntılar, OnePlus 10T'nin 6,7 inç kavisli 120Hz Full HD+ LTPO E4 AMOLED ekrana sahip olacağını gösteriyor. Yonga seti tarafında ise Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak yeni telefonun, 150W SuperVOOC hızlı şarj destekli 4.800 mAh pil, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama seçeneği ile gelmesi bekleniyor.

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