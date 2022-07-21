Amiral gemisi OnePlus 10T için tarih verildi: 3 Ağustos’ta tanıtılacak

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OnePlus, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun tanıtım tarihini açıkladı. OnePlus 10T adı altında piyasaya sürülecek model 3 Ağustos'ta New York'ta tanıtılacak. Çinli marka henüz cihazla ilgili ayrıntıları açıklamamış olsa da, fiyat dışında neredeyse her şey biliniyor.

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Akıllı telefonun görüntüleri daha önce internete sızdırılmıştı. OnePlus 10T markanın Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setini temel alan ilk modeli olacak. Aynı zamanda 16 GB RAM'e sahip ilk OnePlus telefon olarak geleceğini belirtelim. Yani performansı ile kullanıcıları oldukça memnun edecek.

OnePlus 10T hakkında bilinenler

OnePlus 10T'nin Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç AMOLED ekran taşıyacağı söyleniyor. Amiral gemisiyle ilgili diğer ayrıntılar arasında 16 megapiksel ön kamera, 50 megapiksel (Sony IMX766) ana kamera ve 150 watt hızlı şarj destekli 4.800 mAh pil de yer alıyor.

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