Analiz: Apple, bu sene 2 milyon iPad satacak

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iPad önümüzdeki aydan itibaren Amerika'da satışa sunulacak. O zamana kadar en çok konuşulacak konu iPad'in Apple'a getirecekleri; iPad iPhone'daki gibi satış grafiği yakalayabilecek mi yoksa barajın altında mı kalacak ? İşte bu soruya cevap arayan Needham & Co. analistlerinden Charlie Wolf, iPad'le ilgili olarak yaptığı, çeşitli öngörülere dayanan, ilk çalışmasını tamamladı.

Wolf'a göre Apple, Mart-Aralık 2010 tarihleri arasında 2 milyon, bir sonraki sene de 6 milyon iPad satmayı başaracak. Apple'ın tableti kimilerine göre eksik bir cihaz olsa da avantajı 500 dolarlık satış fiyatı olacak. Dünyada sayıları 75 milyonu aşan iPhone ve iPod Touch kullanıcılarının birçoğu (özellikle iPod Touch kullanıcıları) yanı sıra netbook'u eğlence amaçlı almak isteyen teknoloji severler, okullar ve hastaneler iPad'in alıcı kitlesini oluşturacak. iPad'in 9.7 inç boyutundaki yüksek kaliteli ekranının özellikle oyun sevdalılarını cezbedeceğini belirtlen Wolf, 32 ve 64GB'lık iPod Touch yerine 16'lık iPad'in tercih edilmesinin muhtemel olduğunun altını çiziyor.

Analist Charlie Wolf'un dediği gibi Apple 2010'da 2 milyonluk iPad satışı yapabilecek mi ? Yoksa altında mı kalacak ? Ya da herkesi şaşırtıp çok daha iyi bir satış mı yapacak ? Bu soruların cevabını önümüzdeki dönem hep birlikte göreceğiz.