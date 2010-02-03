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Analiz: Apple, bu sene 2 milyon iPad satacak

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Analiz: Apple, bu sene 2 milyon iPad satacak
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iPad önümüzdeki aydan itibaren Amerika'da satışa sunulacak. O zamana kadar en çok konuşulacak konu iPad'in Apple'a getirecekleri; iPad iPhone'daki gibi satış grafiği yakalayabilecek mi yoksa barajın altında mı kalacak ? İşte bu soruya cevap arayan Needham & Co. analistlerinden Charlie Wolf, iPad'le ilgili olarak yaptığı, çeşitli öngörülere dayanan, ilk çalışmasını tamamladı.

Wolf'a göre Apple, Mart-Aralık 2010 tarihleri arasında 2 milyon, bir sonraki sene de 6 milyon iPad satmayı başaracak. Apple'ın tableti kimilerine göre eksik bir cihaz olsa da avantajı 500 dolarlık satış fiyatı olacak. Dünyada sayıları 75 milyonu aşan iPhone ve iPod Touch kullanıcılarının birçoğu (özellikle iPod Touch kullanıcıları) yanı sıra netbook'u eğlence amaçlı almak isteyen teknoloji severler, okullar ve hastaneler iPad'in alıcı kitlesini oluşturacak. iPad'in 9.7 inç boyutundaki yüksek kaliteli ekranının özellikle oyun sevdalılarını cezbedeceğini belirtlen Wolf, 32 ve 64GB'lık iPod Touch yerine 16'lık iPad'in tercih edilmesinin muhtemel olduğunun altını çiziyor.

Analist Charlie Wolf'un dediği gibi Apple 2010'da 2 milyonluk iPad satışı yapabilecek mi ? Yoksa altında mı kalacak ? Ya da herkesi şaşırtıp çok daha iyi bir satış mı yapacak ? Bu soruların cevabını önümüzdeki dönem hep birlikte göreceğiz.


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@nano@ 9 yıl
her seferinde aynı resim artık kafama takılmaya başladı görüntü süper maşallah ben 16x af ile ancak yaklıyorum öyle görüntüyü adamlar 1 ghz işlemci ile halletmişler hd4870 söküp bi tane a4 mü sıpariş etsem
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burakc 9 yıl
Cihazın eksikleri olduğu doğru ama belkide siz cihazı yanlıi şeyle karşılaştırıyorsunuz. Cihazı neden herkes Notepad yada netbook ile karşılaştırıyor ? Kindle ile karşılaştıran yok hiç. Kindle yeni sürümü ile fiyat nerede ise aynı. Ama aralarında dağlar kadar kalite ve özellik farkı var. Kindle sadece pil ömründe Ipad'e rakip olabiliyor. Ben Kindle almayı düşünürdüm Türkiyede olsa. Benim gibi Ebook okumak isteyen insanlar için isteklerinin ötesinde bir cihaz.
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fatihcanery 9 yıl
arkadaşlar hala kendinizi kandırıyorsunuz,apple öyle reklam yapıyor ki siz bile onları savunacak hale gelmişiniz.Kusura bakmayın ama flash desteği yok,dedikleri gibi webcam yok şu yok bu yok.Neden mi ? kullanıcı memnuniyeti felan değil,yeni güncellemelerde onları da ekleyip pazardan yine pay kapmak.Ha derseniz ki bu ipadin yeni versiyonları olmayacak o zaman haklısınız ama göreceksiniz sizin yavaşlatıyor dediğiniz uygulamalar teker teker eklenip tekrar piyasaya sürülecek,apple işini biliyor gercekten..
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Hobar 9 yıl
Centauri
flash desteği olmayan ürün nasıl oluyor da mükemmel web deneyimi yaştıyor? popüler video formatlarından hangisini oynatıyor? görüntülü sohbet için kamera koyulmamasının müşteriyi düşünme açısından ne gibi mantıklı sebebi olabilir? bir kalemi olsa da defter gibi kullanılsa fena mı olurdu? bunları yapmak cihazın maliyetini ne kadar artırır sence? saydığım sorulara apple da sen de müşteri memnuniyeti açısından hiç bir geçerli cevap veremezsin. mükemmel olabilecekken çöp olmuş alet
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Fashionality 9 yıl
iphone için sorun değil ama en azından şu flash sorununu bu cihazda çözselerdi..

ben flash olmadan mükemmel bi web deneyimi yaşatacağını düşünmüyorum
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1mpossible 9 yıl
barasını har vurup sadece ipad aldım diye sevinicek kişler için çok harika bi ürün dünyadaada 2 milyon tane böyle insan varmı oda bilinmez:D
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Centauri 9 yıl
1mpossible

barasını har vurup sadece ipad aldım diye sevinicek kişler için çok harika bi ürün dünyadaada 2 milyon tane böyle insan varmı oda bilinmez:D


Amacı nette gezmek, oyun, kitap okumak, maillerine bakmak, yanında kolayca taşımak, sürekli şarj etmeden kullanmak olup da, ipad almayan gidip 1500 TL verip notebook kişiler parasını har vurup harman savurmuş olacak.

Ipad alanlar (özellikle ABD'den getirtenler) mükemmel bir alışveriş yapıp parasının karşılığını %100 almış olacak.

Sayfanın üstündeki NFS shift i bile görmüyorsunuz heralde. 500 dolarlık bir cihazla, o görüntüde ve cihazı direksiyon olarak kullanarak, muhteşem bi arayüzle oyun oynanıyor... Kimse ben Ipad aldım demek için almaz, merak etmeyin.
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Mertcan. 9 yıl
Para verseler almam filan denmiş , eksikleri olsa da yine de kullanışlı bir ürün aslında.
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fatihcanery 9 yıl
freedom36 nickli arkadaşa katılıyorum,müşterileri aptal yerine koymaktan başka birsey yok.Düşünün araba var dikiz aynası yok,3 tekeri var 1 tekerde yeni jenerasyonda eklenecek.hadi kliması yok diyelim ama farların biri yanıyor ,diğerine de yer yapmışlar ama farı koymamışlar :D böyle birşey ipad
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Centauri 9 yıl
fatihcanery

freedom36 nickli arkadaşa katılıyorum,müşterileri aptal yerine koymaktan başka birsey yok.Düşünün araba var dikiz aynası yok,3 tekeri var 1 tekerde yeni jenerasyonda eklenecek.hadi kliması yok diyelim ama farların biri yanıyor ,diğerine de yer yapmışlar ama farı koymamışlar :D böyle birşey ipad


Ipad araba değil. Yani bilgisayar değil. Bir eğlence cihazı. İnsanların çoğunun bilgisayarlarını kullandığı bazı alanlar var, o alanlarda bilgisayarın karmaşıklığını , yavaşlığını elimine ediyor. Yaptığı şeyleri bilgisayardan daha hızlı , daha keyifli yapıyor 10 saat süreyle yapabiliyor üstelik ve 1.5 cm kalınlığında bi defter büyüklüğünde.

ikincisi, bahsedilen eksiklerin hepsini koymak oldukça kolay, ama bu cihazın pratikliğini, hızını etkiliyor. Ama cihaza koyulan özelliklerin hepsi muhteşem bir arayüzle üzerinde çok çalışılarak geliştirilmiş. En iyi multitouch koyulmuş, cihaza özel işlemci geliştirilmiş, cihaza özel işletim sistemi geliştirilmiş, LED aydınlatmalı IPS ekran koyulmuş. Yani aslında müşteriyi aptal yerine koymak değil, değer verme durumu var.
Tercihi webte gezmek, multimedya oynatmak, oyun oynamak, kitap okumak, uygulamaları kullanmak olanlara yönelik bir cihaz. Eğer amacınız buysa, muhteşem bir cihaz.
Yok amacınız bu değilse, başka birşey alırsınız.
10 saat pil ömrü, 1 ay stand by, 1.5 cm kalınlık, ve yaptığı işleri tüm notebook netbook bilgisayarlardan daha hızlı yapan bi platformdan bahsediyoruz. Bu mu müşteriyi aptal yerine koymak


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fotifoti 9 yıl
bence satamaz , ipad2 de belki adam olur
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StreamRolleR 9 yıl
SATAR SATAR
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TELESCOPE 9 yıl
satarmı? satar
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sadtneverdie 9 yıl
yazık...
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freedom36 9 yıl
Şu haliyle üste para verseler almam!


Şaka bir yana, Apple'a ölesiye bir garezim yok, ancak şu haliyle gerçekten iPad alınmaz. Tamam, diğer tabletleri hiç bulaştırmayayım da, Allah için bir düşünün yahu
Yazık günah gerçekten...

Dahili hafızası düşük - ufacık bir kart slotu olsa yine eyvallah.
Kamera yok - o da konur, tamam.

Ama şu multitask'ı bir aşın artık be hocam... Şu flash desteksizliği(!) de nedir! Ya alternatif bir şeyler geliştirsen ona da eyvallah çekeceğiz ama 2022 falan diyorlar, ne iş?!

3G de güzel olay, iyi düşünmüşün, adapte olmuşun. - e ona da Allah rızası için bir modem port koysaydın ya!

Bunları yapsın koşa koşa gidip alacağım! O zaman değil 500 dolar 1000 dolar vermeye razıyım.
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