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    S&P Global: 2025'te elektrikli araç satışları 15 milyonu aşacak

    Uzmanlara göre 2025 yılında 89.6 milyon otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirilecek. Elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 30 artarken pazar payı da yüzde 16,7'ye yükselecek.
    S&P Global: 2025'te elektrikli araç satışları 15 milyonu aşacak Tam Boyutta Gör
    Analiz şirketi S&P Global Mobility, küresel elektrikli araç pazarı için 2025 yılına yönelik öngörülerini paylaştı. Buna göre, elektrikli araç satışlarının gelecek yıl yüzde 30 oranında artması bekleniyor. Bazı üreticilerin düşük talep nedeniyle elektrikli araç planlarını ertelemesine karşın bu oran epey dikkat çekici.

    Uzmanların açıklamasına göre gelecek yıl dünya genelinde 15.1 milyon elektrikli araç satılacak. Böylece elektrikli araçların toplam satışlardaki payı yüzde 16,7'ye yükselecek. Bu yıla ilişkin son veriler henüz gelmese de toplam 11.6 milyon elektrikli araç satılacağı ve pazar payının yüzde 13,2 olacağı ifade ediliyor.

    Her ne kadar küresel satışlardan bahsedilse de elbette her pazarın dinamikleri farklı. Dolayısıyla söz konusu büyüme de bölgeye göre büyük farklılık gösteriyor. Örneğin; 2025 yılında yüzdesel olarak en büyük artışın Hindistan'da yaşanması bekleniyor. Rapora göre, Hindistan'da elektrikli araçların pazar payı yüzde 7,5 seviyesine yükselecek. Bu da 2024'e göre yüzde 117 büyüme anlamına geliyor.

    2025 elektrikli araç pazar payı tahmini🚗
    Bölge 2025 pazar payı tahmini Yıllık büyüme oranı
    Hindistan %7,5 %117
    Avrupa %20,4 %43,4
    Amerika %11,2 %36
    Çin %29,7 %19,7
    Küresel %16,7 %29,9

    Çin'deki büyüme oranının tablodaki diğer bölgelere göre düşük olması sizleri yanıltmasın. Burada hacim olarak diğer bölgelere göre çok daha büyük bir pazardan söz ediyoruz. Bu nedenle büyüme oranı diğer pazarlar kadar yüksek değil. Çin hükümeti 2035 yılında elektrikli araçların pazar payının yüzde 50'ye ulaşmasını hedefliyor. Büyüme bu şekilde ilerlerse hedefe daha erken ulaşılabilir.

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