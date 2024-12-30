S&P Global: 2025'te elektrikli araç satışları 15 milyonu aşacak

Uzmanların açıklamasına göre gelecek yıl dünya genelinde 15.1 milyon elektrikli araç satılacak. Böylece elektrikli araçların toplam satışlardaki payı yüzde 16,7'ye yükselecek. Bu yıla ilişkin son veriler henüz gelmese de toplam 11.6 milyon elektrikli araç satılacağı ve pazar payının yüzde 13,2 olacağı ifade ediliyor.
Her ne kadar küresel satışlardan bahsedilse de elbette her pazarın dinamikleri farklı. Dolayısıyla söz konusu büyüme de bölgeye göre büyük farklılık gösteriyor. Örneğin; 2025 yılında yüzdesel olarak en büyük artışın Hindistan'da yaşanması bekleniyor. Rapora göre, Hindistan'da elektrikli araçların pazar payı yüzde 7,5 seviyesine yükselecek. Bu da 2024'e göre yüzde 117 büyüme anlamına geliyor.
|Bölge
|2025 pazar payı tahmini
|Yıllık büyüme oranı
|Hindistan
|%7,5
|%117
|Avrupa
|%20,4
|%43,4
|Amerika
|%11,2
|%36
|Çin
|%29,7
|%19,7
|Küresel
|%16,7
|%29,9
Çin'deki büyüme oranının tablodaki diğer bölgelere göre düşük olması sizleri yanıltmasın. Burada hacim olarak diğer bölgelere göre çok daha büyük bir pazardan söz ediyoruz. Bu nedenle büyüme oranı diğer pazarlar kadar yüksek değil. Çin hükümeti 2035 yılında elektrikli araçların pazar payının yüzde 50'ye ulaşmasını hedefliyor. Büyüme bu şekilde ilerlerse hedefe daha erken ulaşılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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