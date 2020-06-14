Android 11 silinen veriler için geri dönüşüm kutusuna sahip olacak

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Android 11'in halka açık ilk beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte, yeni işletim sisteminin özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu özelliklerden biri de silinen fotoğraf, video ve dosya gibi veriler için olan geri dönüşüm kutusu oldu.

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Android 11 ile birlikte uygulama geliştiricilerine sunulan MediaStore API'sı sayesinde, kullanıcıların silmek istediği veriler tıpkı Windows ve macOS işletim sistemlerinde olduğu gibi ilk olarak geri dönüşüm kutusuna taşınacak. Bu veriler 30 gün boyunca çöp kutusunda saklanacak ve otuzuncu günün sonunda otomatik olarak işletim sistemi tarafından cihazdan tamamen silinecek.

Google'ın Android 11 ile birlikte kullanıma sunmak istediği geliştirilmiş kapsamlı depolama yönetiminin bir parçası olan bu özellik sayesinde Android kullanıcıları yanlışlıkla sildiği verileri, tek bir dokunuşla geri getirebilecek.

https://9to5google.com/2020/06/12/android-11-hidden-trash-folder/

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