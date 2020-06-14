Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 11 silinen veriler için geri dönüşüm kutusuna sahip olacak

    Android 11 işletim sistemine eklenecek olan geri dönüşüm kutusu ile birlikte silinen verileri kurtarmak kolaylaşacak. Veriler tamamen silinmeden önce 30 gün süreyle geri dönüşüm kutusunda saklanacak.
    1 sa.
    228
    18
    3
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Android 11'in halka açık ilk beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte, yeni işletim sisteminin özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu özelliklerden biri de silinen fotoğraf, video ve dosya gibi veriler için olan geri dönüşüm kutusu oldu. 

    Ayrıca Bkz. "Milyonlarca akıllı cihaz kullanılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya!"

    Android 11 ile birlikte uygulama geliştiricilerine sunulan MediaStore API'sı sayesinde, kullanıcıların silmek istediği veriler tıpkı Windows ve macOS işletim sistemlerinde olduğu gibi ilk olarak geri dönüşüm kutusuna taşınacak. Bu veriler 30 gün boyunca çöp kutusunda saklanacak ve otuzuncu günün sonunda otomatik olarak işletim sistemi tarafından cihazdan tamamen silinecek.

    Google'ın Android 11 ile birlikte kullanıma sunmak istediği geliştirilmiş kapsamlı depolama yönetiminin bir parçası olan bu özellik sayesinde Android kullanıcıları yanlışlıkla sildiği verileri, tek bir dokunuşla geri getirebilecek



    https://9to5google.com/2020/06/12/android-11-hidden-trash-folder/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    fuckulteli 28 dk.
    Telefonda yer açmak isteyen gidip birde geri dönüşüm kutusundan silecek.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Armin van Buuren* (Arda Arı) 11 dk. fuckulteli
    3. parti üreticilerin telefonlarındaki temizleyici yazılımlarda geri dönüşüm kutusunu boşalt seçeneği olacaktır tahminim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 dk. Tom Hanks'li yeni savaş filmi 'Greyhound' doğrudan internete geliyor 33 dk. Baldur’s Gate 3, Ağustos ayında erken erişime açılabilir 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Android 11 silinen veriler için geri dönüşüm kutusuna sahip olacak Sonraki AMD, Radeon fontunu Ryzen’ınkine yakınlaştırdı: Yeni kart hazırlığı olabilir 3 sa. Pixel 4a'nın çıkışı Ekim sonunu bulabilir 3 sa. Kemik çimentosuna karbon lifler eklendi 3 sa. Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum: Vaka sayısında korkutan artış 3 sa. 13TL zam, Gigabit paketler, altyapı çalışmaları "Türknet'e sorduk" 4 sa. OnePlus Pods için geri sayım başladı 4 sa. RTX 3000 serisinin çıkış tarihi ve güç tüketimi değerleri – paylaşılan referans kart nihai model olmayabilir 5 sa. Honor X10 Max ve X10 Pro geliyor 6 sa. Redmi 9A'nın teknik özellikleri ortaya çıktı 7 sa. Suudi Arabistan su altında kablosuz veri aktarım sistemi geliştirdi: Aqua-Fi 7 sa. Mafia 1'in yenilenen versiyonundan fragman geldi 8 sa. Huawei Mate 40'ın detayları netleşiyor 9 sa. Vivo'dan orta seviye bir akıllı telefon: Vivo V19 Neo tanıtıldı! 11 sa. Facebook, arama sonuçlarında Wikipedia'dan bilgiler gösteren bir özellik üzerinde çalışıyor 11 sa. AMD Ryzen XT işlemciler Amazon’da listelendi: Çıkış tarihi paylaşıldı 12 sa. Milyonlarca akıllı cihaz kullanılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya! 13 sa. Xiaomi’den verimlilik odaklı Mijia DC akıllı vantilatör 14 sa. Samsung rakibi Huawei’ye yonga üretecek ancak bir şartla! 15 sa. Snake Pass oyunu bu akşam 19.00’a kadar ücretsiz 23 sa. İPad boyutlarındaki elektrikli scooter WalkCar, satışa hazır Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi