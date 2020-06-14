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    Milyonlarca akıllı cihaz kullanılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya!

    Son dönemde popüler hale gelen Nesnelerin interneti (IoT) kavramı önemli bir sorunu da beraberinde getiriyor. Milyonlarca akıllı cihaz, kullanılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Milyonlarca akıllı cihaz kullanılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya!
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    5G bağlantı teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, nesnelerin interneti (IoT) kavramı da popülaritesini artırdı. Öyle ki birçok teknoloji şirketi, akıllı telefonlar vasıtasıyla birbirine bağlanabilen ve kontrol edilebilen bir ürün ekosistemi oluşturmaya odaklanmış durumda.

    Ancak fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle haberleşmesini sağlayan ve adına nesneleri interneti (IoT) verilen bu iletişim ağı, milyonlarca cihazı etkileyebilecek önemli bir sorunu da beraberinde getiriyor. 

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    Nesnelerin interneti (IoT), sorunların internetine dönüşebilir

    Güvenlik araştırmacısı Scott Helme, birçok IoT aygıtının önümüzdeki 12 aylık süreçte kullanılamaz hale geleceği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Zira milyonlarca IoT aygıtı, yakın zamanda internet bağlantılarını kaybedebilir. Bu duruma neden olan etmen ise birçok IoT cihazının yazılım güncellemesi alamıyor ya da üreticisi destek sunmadığı için almıyor oluşu. 

    Bu cihazların uzaktaki sunucularla güvenli bir şekilde haberleşmesini sağlayan CA kök sertifikalarının kendilerine tanınan sürenin sonuna yaklaşmak üzere olması, yakında birçok IoT cihazının intenet bağlantılarını kaybedebilme riskini de beraberinde getiriyor. 

    Milyonlarca akıllı cihaz kullanılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya!
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    Sunucu tarafındaki sertifikalar kolaylıkla güncellenebiliyor olsa da istemci konumundaki bazı IoT aygıtları herhangi bir yönetim arayüzüne sahip olmadığı için güncelleme alamıyor. Bunun yanı sıra birçok üreticinin güncelleme desteği sunmaması da IoT aygıtlarının kullanıcılarını yarı yolda bırakmasına sebebiyet verebilir. Bu noktada üreticilere büyük iş düşüyor. 

    CA kök sertifikalarının ortalama 25 yıl ömrü olsa da belli bir süre sonra kullanım dışı kalabiliyor. Bu noktada herhangi bir IoT cihazı satın alırken, ürününü CA kök sertifikasının sona erme tarihini kontrol etmekte fayda var. 



    https://www.theregister.com/2020/06/10/iot_trouble_root_certificates_expire/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    YesimCirakli 12 dk.
    - Merhaba ben şu ürünü almayı düşünüyorum fakat "CA kök sertifikasının sona erme tarihini öğrenebilirmiyim lütfen?"
    - AN@48&+^(%'NI
    - Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim...
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    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cheytac07 31 dk.
    "Whatsapp kullananlar dikkat! Bu açık herkesi etkiliyor! " Başlıkları gib olmuş
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