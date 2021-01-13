Android 12'ye dair ilk bilgiler ortaya çıktı: Yeni bir özellik geliyor

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Eylül 2020'de Android 11 işletim sistemi tanıtılmasına rağmen henüz az sayıda cihazda mevcut. OEM'ler hala Android 11 için bir dağıtım planı üzerinde çalışırken Google, Android 12 için bazı özellikleri test etmeye başladı.

XDA-Developers'ın haberine göre Android 12 ile birlikte Google, depolamayı optimize etmek için bir 'Hazırda Bekletme' özelliği sunmayı planlanıyor.

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Depolama yönetimi daha kolay hale gelecek

Google'ın bir sonraki işletim sisteminin çekirdeğini oluşturabilecek özellikleri belirleme arayışında olan XDA-Developers, Android Projesi'nde yapılan tüm değişiklikleri gerçek zamanlı olarak listelemek için kullanılan Android Açık Kaynak Projesi'nde yapılan bir kod değişikliğini fark etti.

Gelmesi muhtemel olan özelliğin aktif olarak kullanılmayan uygulamaları yer açmak için hazırda bekletme durumuna getirecek gibi görünüyor. Kod açıklamasında bu özellik: "Uygulamanın hazırda bekletme durumunu yönetiyor. Uygulamaların aktif olarak kullanılmadığı zamanlarda depolama için optimize edilebilecekleri anlamına geliyor." olarak tanımlanıyor.

Bu özelliğin otomatik olarak mı etkin olacağı yoksa kullanıcı tarafından mı kontrol edileceği gibi ek ayrıntılar bilinmiyor.

Son ortaya çıkan raporlara göre ilk Android 12 Geliştirici Önizleme sürümü yaklaşık bir ay sonra kullanıma sunulacak.

https://www.xda-developers.com/android-12-hibernate-apps/

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