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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 12'ye dair ilk bilgiler ortaya çıktı: Yeni bir özellik geliyor

    Google, yaklaşmakta olan Android 12 üzerinde çalışmalarına devam ediyor. İşletim sisteminin yeni sürümünde az kullanılan uygulamaları pasif hale getirecek bir özellik, çevrimiçi görüldü.
    9 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
    4,9b
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    18
    İşletim Sistemleri
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    10

    Android 12'ye dair ilk bilgiler ortaya çıktı: Yeni bir özellik geliyor
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    Eylül 2020'de Android 11 işletim sistemi tanıtılmasına rağmen henüz az sayıda cihazda mevcut. OEM'ler hala Android 11 için bir dağıtım planı üzerinde çalışırken Google, Android 12 için bazı özellikleri test etmeye başladı.

    XDA-Developers'ın haberine göre Android 12 ile birlikte Google, depolamayı optimize etmek için bir 'Hazırda Bekletme' özelliği sunmayı planlanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Qualcomm ve Google, Android işletim sistemi desteğini genişletmek için iş birliği yaptı

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    Depolama yönetimi daha kolay hale gelecek

    Google'ın bir sonraki işletim sisteminin çekirdeğini oluşturabilecek özellikleri belirleme arayışında olan XDA-Developers, Android Projesi'nde yapılan tüm değişiklikleri gerçek zamanlı olarak listelemek için kullanılan Android Açık Kaynak Projesi'nde yapılan bir kod değişikliğini fark etti.

    Gelmesi muhtemel olan özelliğin aktif olarak kullanılmayan uygulamaları yer açmak için hazırda bekletme durumuna getirecek gibi görünüyor. Kod açıklamasında bu özellik: "Uygulamanın hazırda bekletme durumunu yönetiyor. Uygulamaların aktif olarak kullanılmadığı zamanlarda depolama için optimize edilebilecekleri anlamına geliyor." olarak tanımlanıyor.

    Bu özelliğin otomatik olarak mı etkin olacağı yoksa kullanıcı tarafından mı kontrol edileceği gibi ek ayrıntılar bilinmiyor.

    Son ortaya çıkan raporlara göre ilk Android 12 Geliştirici Önizleme sürümü yaklaşık bir ay sonra kullanıma sunulacak.



    https://www.xda-developers.com/android-12-hibernate-apps/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    dodofran 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    artık google'ın da microsoft windows 10 gibi tek bir tam android sürümü bulup onda sabit kalıp güncellemelerle daha sık yenilikler ve hata giderilmeleriyle devam etmeli bence. yoksa her sene çıkıyor yeni bi sürüm ama değişen bir şey yok. (büyük manada)
    artık google'ın da microsoft windows 10 gibi tek bir tam android sürümü bulup onda sabit kalıp güncellemelerle daha sık yenilikler ve hata giderilmeleriyle deva...
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    2 Yanıt Yanıtla +32
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) tr1990
    Play Store'un ön yüklü gelmesi rekabeti nasıl engelliyor? O zaman Apple da App Store'u, Microsoft da Windows Store'u ön yüklü getirmesin. Rekabeti engelliyorlar. Bir şirketin kendi ürününe kendi mağazasını koyması gayet doğal bir davranıştır.
    Play Store'un ön yüklü gelmesi rekabeti nasıl engelliyor? O zaman Apple da App Store'u, Microsoft da Windows Store'u ön yüklü getirmesin. Rekabeti engelliyorlar...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Android 1.6 dan beri neredeyse tüm android sürümlerini denemiş biri olarak eski heyecanı kalmadı artık, android 5 bir devrimdi, sonraki sürümler bildirim çubuğu güncellenme falan filan ufak tefek şeylerle geçiştirildi hep.
    Android 1.6 dan beri neredeyse tüm android sürümlerini denemiş biri olarak eski heyecanı kalmadı artık, android 5 bir devrimdi, sonraki sürümler bildirim çubuğu...
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    Yanıtla +11
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Technotronic (Çağlar Deniz) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben hala 8 sürümünde kaldım
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İphone da zaten var aaaa bak sen hırhız androide :)
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    khytr89 (Hakan ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung da uzun zamandır kullanıyordum, sık kullanılmayan uygulamaları manuel olarak sıkıştırarak depolama alanı sağlıyor.
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    Lexco (E. Y.) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha bizim yerli ve milli (!) firmalar android 11 vermedi ne 12 si
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    RANCH SOS (Burak ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bana gereksiz geliyor.



    Yani yeni model dediğin köklü değişiklikler olmalı. Bir kullanıcınında dediği gibi android 5 de köklü değişti. Ve bildiğim kadarıyla 8 de değişdi. Onun dışındaki tüm versiyonlar aynı araçlardaki makyajlanma gibi.

    Yok menü değişmiş, yok bildirim çubuğu. Yok karanlık tema. Bunlar anca makyaj olur.
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Android 1.6 dan beri neredeyse tüm android sürümlerini denemiş biri olarak eski heyecanı kalmadı artık, android 5 bir devrimdi, sonraki sürümler bildirim çubuğu güncellenme falan filan ufak tefek şeylerle geçiştirildi hep.
    Yanıtla +11
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    .Tolga 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu özellik Apple’da zaten yok muydu yoksa karıştırıyor muyum?
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    gun (Gün Oksay) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) .Tolga
    Apple’da var ama cihazdan siliyor o uygulama için özel şeyleri tutuyor basınca hemen indiriyor ve özel dosyaları koyup bir şey değişmeden kullandırıyordu.



    Burada sanki benim anladığım daha çok uygulamayı sıkıştırıyor gibi geldi ama bilemiyorum.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu sevdim
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    dodofran 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    artık google'ın da microsoft windows 10 gibi tek bir tam android sürümü bulup onda sabit kalıp güncellemelerle daha sık yenilikler ve hata giderilmeleriyle devam etmeli bence. yoksa her sene çıkıyor yeni bi sürüm ama değişen bir şey yok. (büyük manada)
    2 Yanıt Yanıtla +32
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    Windows10 8 sa. ( Mesaj Silindi ) dodofran
    aslında windows 10'in her 6 ay da bir yeni sürümleri çıkıyor.
    ufak güncellemeler ama yüne de güncelleme diye geçiyor.
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    Medullitus 8 sa. ( Mesaj Silindi ) dodofran
    Kesinlikle katılıyorum
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    drjacob (... ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Android 12 çıksın da belki bazı firmalar utanır android 10 güncellemesi verir
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    4900 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    google, android 12 ve
    3 etiket daha android 12 hazırda beklet Android 12 Geliştirici Önizleme Yazılım
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