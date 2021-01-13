Android 12'ye dair ilk bilgiler ortaya çıktı: Yeni bir özellik geliyor

Eylül 2020'de Android 11 işletim sistemi tanıtılmasına rağmen henüz az sayıda cihazda mevcut. OEM'ler hala Android 11 için bir dağıtım planı üzerinde çalışırken Google, Android 12 için bazı özellikleri test etmeye başladı.
XDA-Developers'ın haberine göre Android 12 ile birlikte Google, depolamayı optimize etmek için bir 'Hazırda Bekletme' özelliği sunmayı planlanıyor.İlginizi Çekebilir Qualcomm ve Google, Android işletim sistemi desteğini genişletmek için iş birliği yaptı
Ayrıca Bkz. "Qualcomm, ikinci nesil ultrasonik parmak izi okuyucusunu duyurdu: Daha büyük ve daha hızlı"
Depolama yönetimi daha kolay hale gelecek
Google'ın bir sonraki işletim sisteminin çekirdeğini oluşturabilecek özellikleri belirleme arayışında olan XDA-Developers, Android Projesi'nde yapılan tüm değişiklikleri gerçek zamanlı olarak listelemek için kullanılan Android Açık Kaynak Projesi'nde yapılan bir kod değişikliğini fark etti.
Gelmesi muhtemel olan özelliğin aktif olarak kullanılmayan uygulamaları yer açmak için hazırda bekletme durumuna getirecek gibi görünüyor. Kod açıklamasında bu özellik: "Uygulamanın hazırda bekletme durumunu yönetiyor. Uygulamaların aktif olarak kullanılmadığı zamanlarda depolama için optimize edilebilecekleri anlamına geliyor." olarak tanımlanıyor.
Bu özelliğin otomatik olarak mı etkin olacağı yoksa kullanıcı tarafından mı kontrol edileceği gibi ek ayrıntılar bilinmiyor.
Son ortaya çıkan raporlara göre ilk Android 12 Geliştirici Önizleme sürümü yaklaşık bir ay sonra kullanıma sunulacak.
https://www.xda-developers.com/android-12-hibernate-apps/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hava yastıklı bisiklet kaskı
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
Arka Sokaklar :)))
Yani yeni model dediğin köklü değişiklikler olmalı. Bir kullanıcınında dediği gibi android 5 de köklü değişti. Ve bildiğim kadarıyla 8 de değişdi. Onun dışındaki tüm versiyonlar aynı araçlardaki makyajlanma gibi.
Yok menü değişmiş, yok bildirim çubuğu. Yok karanlık tema. Bunlar anca makyaj olur.
Burada sanki benim anladığım daha çok uygulamayı sıkıştırıyor gibi geldi ama bilemiyorum.
ufak güncellemeler ama yüne de güncelleme diye geçiyor.
52 Kişi Okuyor (7 Üye, 45 Misafir) 4 Masaüstü 48 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
4900 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
google, android 12 ve