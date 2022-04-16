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Geliştirilme aşamasında olan Android 13'ün oyuncuları sevindirecek yeni bir özelliği keşfedildi. Öyle ki ortaya çıkan yeni bir rapora göre Google, Android 13 ile oyun odaklı birtakım iyileştirmeler yapmayı planlıyor.

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Oyun sırasında CPU performansı artırılacak

Android 13 ile işletim sistemine oyunların telefona mevcut durumlarını bildirmesini sağlayacak setGameState yöntemi eklenecek. Bu sayede oyunların mevcut durumunu öğrenen telefon, oyunun kesintiye uğrayıp uğramadığına karar verebilecek. Ayrıca setGameState yöntemi sayesinde oyunların yükleme süreleri de toplanacak. Telefon daha sonra aldığı bu bilgilere göre oyun deneyimini bir üst çıtaya taşımak için GAME_LOADING modunu kullanarak CPU performansını artırabilecek.

Söz konusu özelliğin yalnızca Android 13 yüklü şekilde kutudan çıkan telefonlarda çalışacağı belirtiliyor. Yani Android 12 ve önceki sürümlerden yükseltme yapacak cihazlarda bu özelliğin çalışması beklenmiyor.

Aslına bakarsanız çoğu üretici, oyun performansını ve yükleme sürelerini artırmak için yazılımla telefonun çipine müdahale eden çeşitli yöntemlere sahip ve oyun modu altında bunu kullanıcılarına sunuyor. Ancak bu özelliğin işletim sistemi geneline dahil edilmesi söz konusu özelliğin çok daha fazla telefona dahil edilmesi anlamına geliyor.

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Android 13 ile oyunlar çok daha hızlı açılacak