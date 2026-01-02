Samsung Galaxy A serisi artık uygun fiyatlı olmayacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un artan üretim maliyetleri ve güçlü pazar rekabeti nedeniyle akıllı telefon fiyatlandırma stratejisini değiştirdiği bildiriliyor. Şirket, premium Galaxy S serisi için fiyatları değiştirmeden tutarken, daha uygun fiyatlı Galaxy A serisindeki bazı modellerin fiyatlarını biraz artırmayı planlıyor.

Galaxy A57, Galaxy A37 ve Galaxy A07 5G modeli daha pahalı fiyatla geliyor

Samsung’un birkaç Galaxy A Serisi modelinin fiyatlarını artıracağı bildirildi. Galaxy A57 5G'nin fiyatı yaklaşık 499 dolar, Galaxy A37 5G'nin 389 dolar, Galaxy A07 5G’nin de 159 dolar civarında olabilir. Bu küçük fiyat artışları, Samsung'un daha yüksek üretim maliyetlerini karşılamasına ve performansı korumasına yardımcı olacak.

Galaxy A, Samsung için çok önemli bir seri çünkü; makul fiyatlarla iyi özellikler isteyen kullanıcılara yönelik. Geçen yılın Galaxy A serisi, en yeni özellikleri, muhteşem tasarımı ve güvenilir performansı çok pahalı olmadan sundukları için en çok satan telefonlar arasındaydı.

Bu küçük fiyat artışlarıyla Samsung, orta segment akıllı telefon pazarında rekabetçi kalmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, Samsung'un uygun fiyatı kaliteyle dengelemeye ve hem orta segment hem de premium pazarda güçlü kalma isteğini gösteriyor.

