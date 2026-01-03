Giriş
    Kamerasıyla iddialı güçlü telefon: Oppo Reno 15 Pro Max

    Oppo'dan amiral gemisi katili: Reno 15 Pro Max. Oppo, Reno 15 Pro Max modeli, üst seviye 200 megapiksel kamera, güçlü MediaTek işlemci, 5G modem, en son ColorOS yazılımı ve fazlasıyla geliyor.

    Oppo Reno15 Pro Max 5G telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo, Reno 15 Pro Max ve Reno15 Pro’yu küresel pazarda satışa sundu. Yeni akıllı telefonlar, ekran kalitesinde iyileştirmeler, amiral gemisi seviyesinde kamera donanımı, güçlü MediaTek yonga seti ve büyük kapasiteli bataryalarla gelerek, yenilenmiş premium orta sınıf ürün gamının temelini atıyor.

    Oppo Reno15 Pro Max özellikleri ile neler sunuyor?

    Oppo Reno 15 Pro Max kamera, ekran, işlemci, batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Oppo Reno 15 Pro Max, 6,78 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sağlıyor. Reno 15 Pro modeli ise aynı yenileme hızını korurken 6.32 inç AMOLED panel ile daha kompakt form faktörü sunuyor. Her iki telefon da Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemiyle geliyor ve toz ve suya dayanıklılık açısından IP68/IP69 derecesine sahip.

    Her iki cihazın da kalbinde MediaTek’in Dimensity 8450 işlemcisi yer alıyor. Reno 15 Pro Max, 12 GB RAM 512 GB depolamayla gelirken, Reno 15 Pro modeli 12 GB RAM 256 GB depolamayla sunuluyor. Her iki telefonda da LPDDR5x RAM ve UFS 3.1 depolama mevcut.

    Her iki telefon da otomatik odaklama ve optik görüntü sabitleme özellikli 200 megapiksel ana kamera, otomatik odaklama, optik görüntü sabitleme ve 3.5x optik zoom yapabilen 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve otomatik odaklama özellikli 50 megapiksel ultra geniş açılı kamerayla donatılmış. İki cihazda da otomatik odaklamayı destekleyen 50 megapiksel ön kamera bulunuyor.

    Reno 15 Pro Max, 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 6.500mAh bataryadan güç alıyor. Pro modelde kablosuz hızlı şarj yok ve daha ufak batarya (6.200mAh) kullanıyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, çift SIM desteği ve ekran içi parmak izi sensörü, cihazların diğer özellikleri arasında.

    Oppo Reno 15 Pro Max fiyatı ne kadar?

    Oppo Reno15 Pro Max, 800 dolar fiyatla satışa sunuldu. Reno 15 Pro modelinin fiyatı ise; 670 dolar. Her iki model de şu anda Tayvan'da bulunabiliyor ancak yakında küresel olarak satışa çıkarılması bekleniyor. Reno14 Pro 5G modelinin resmî kanallarda 50 bin TL fiyat etiketiyle satışta olduğunu belirtelim.

    Oppo Reno 15 Pro Max 5G özellikleri

    Oppo Reno15 Pro Max 5G teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1800 nit, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8450
    • Bellek ve depolama: 12GB RAM + 512GB
    • Arka kamera: 200MP (birincil) + 50MP (ultra geniş) + 50MP (telefoto)
    • Ön kamera: 50MP
    • Batarya: 6500 mAh, 80W hızlı şarj
    • İşletim sistemi: ColorOS 16
    • Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC
    • Boyut ve ağırlık: 161.26 x 76.46 x 7.65 mm, 205 g
    Kaynakça https://www.oppo.com/en/smartphones/series-reno/reno15-pro-max/ https://www.gizmochina.com/2026/01/02/oppo-reno-15-pro-max-reno-15-pro-global-launch/
