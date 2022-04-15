WhatsApp Topluluklar geliyor

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Kişisel sohbetlerin yanında grup oluşturma özelliğiyle de devasa bir topluluklar kümesi haline gelen WhatsApp, daha derli toplu hareket edebilme adına Topluluklar özelliğini duyurdu.

WhatsApp Topluluklar nedir?

WhatsApp Topluluklar adıyla duyurusu yapılan yeni özellik grupların belirli temalar altında bir araya getirilmesini amaçlıyor. Kullanıcı temasını belirledikten sonra Topluluk oluşturarak grupları bir araya getiriyor.

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Topluluk yöneticileri grupları kendi içerisinde yönetebilirken tüm gruplara aynı anda mesaj gönderilebiliyor. Topluluk içerisindeki sohbetler uçtan-uca şifreleme ile korunurken diğer uygulamaların aksine WhatsApp yeni Topluluk keşfetme özelliği eklememiş.

Ayrıca mesajları iletme de tek seferde 5 gruptan 1 gruba indirilmiş. Böylece bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kuralları ihlal eden kullanıcı ve yöneticilerin yanında topluluğun tamamı da engellenebilecek.

Bunların yanında gruplarda mesajlara emoji tepkileri verebilme, yöneticilerin gruptaki mesajları herkesten silebilmesi, 2GB’a kadar dosya paylaşımı ve tek tıkla sesli görüşme özelliğinin 32 kişiye çıkarılması gibi özellikler de yer alıyor. WhatsApp şimdilik kısıtlı bir grupla başladığı yenilikleri yavaş yavaş tüm kullanıcılara genişletecek.



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