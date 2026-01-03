Giriş
    Galaxy S26 serisinin batarya ve şarj hızları sızdırıldı

    Galaxy S26 serisinin resmî lansmanı yaklaşırken, cihazların pil ömrü ve şarj performansına ilişkin önemli bilgiler ortaya çıktı. İşte Samsung S26 Ultra, S26 Plus ve düz modelin batarya kapasitesi:

    Galaxy S26 batarya kaç mah ve şarj hızı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2026’nın beklenen telefonlarından Galaxy S26 serisini yakında tanıtacak. Galaxy S26, S26+ ve S26’nın teknik detaylarının ardından tasarımı videolu olarak ortaya çıkmıştı. Şimdi de yeni Galaxy S serisinin batarya kapasitesi ve şarj hızları sızdırıldı.

    Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra batarya kapasitesi ve şarj hızları

    • Galaxy S26: 4.300 mAh pil, 25 W kablolu şarj, 20 W kablosuz şarj
    • Galaxy S26+: 4.900 mAh pil, 45 W kablolu şarj, 20 W kablosuz şarj
    • Galaxy S26 Ultra: 5.000 mAh / 5.200 mAh pil, 60 W kablolu şarj, 25 W kablosuz şarj

    Galaxy S26, aynı boyutlarda olmasına rağmen selefi Galaxy S25’ten biraz daha büyük kapasiteli pille gelecek. Cihazın kablosuz şarj hızı da 20W olacak. Önceki model, 15W kablosuz şarjı desteklediğinden önemli bir gelişme olarak görülebilir ancak kablolu şarjda bir iyileştirme yok. Baz model yine 25W kablolu şarj olacak. 25W, 2026 amiral gemisi için gerçekten çok yavaş bir değer ancak Samsung bunun farkında değil gibi görünüyor.

    Galaxy S26 Plus’a gelince, pil kapasitesi ve kablolu şarj 2025 modeliyle aynı olacak. S26+, 4900 mAh bataryayla gelecek ve 45W kablolu şarj, 20W’a hızda kablosuz şarj olacak. S25 Plus modeli, 15W’a kadar kablosuz şarjı destekliyordu.

    Galaxy S26 Ultra, en büyük pil ve en hızlı şarj ile serinin zirvesinde yer alacak. Cihaz, 5000mAh seviyesinde bataryayla gelecek. Buna ek olarak, 60W kablolu, 25W kablosuz şarjı destekleyecek. S25 Ultra modeli kablolu olarak 45W'a, kablosuz olarak ise 15W'a kadar şarj olabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

