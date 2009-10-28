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Android 2.0 "Ekler" gün yüzüne çıktı

9 yıl
9,9b
1
19
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Android 2.0
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Ülkemizdeki teknoloji severlerin yurtdışındakilere oranla daha yabancı kaldığı Google'ın açık kodlu mobil işletim sistemi Android'in son 1 yılda çok hızlı yaygınlaşarak büyük bir başarı elde ettiği gerçek. 2012 yılında pazarın 2.büyük işletim sistemi olacağı ön görülen Anroid kısa zamanda elde ettiği bu başarıyı devam ettirmek için kullanıcıların karşısına son versiyonu 2.0 ile çıkmaya hazırlanıyor. Android'in bu yeni versiyonunda da ara versiyonların isimlendirilmesinde kullanılan pasta temasına (1.6: Donut, 1.5: CupCake ) uygun olarak "Eclair", Ekler (yumuşak hamurlu bir tatlı) ismi verilmiş.

Android'in geliştirici sayfasından yayınlanan bilgilere göre Android'in geçirdiği ilk büyük revizyon olan 2.0 “Eclair”'in getirdiği yenilikler şöyle;

-Dahili flaş, sayısal yakınlaştırma desteği sunan gelişmiş kamera uygulaması
-Aynı anda birden fazla posta adresinizi kontrol etmenizi sağlayan çoklu elektonik posta desteği
-Gelişmiş rehber kısayolları; Quick Contact
-Microsoft Exchange desteği
-Hata yapmanızı en az seviyeye indirmeyi amaçlayan gelişmiş sanal klavye
-HTML5 ve ekrana çift dokunuşla yakınlaştırma desteği
-Yeni özellikleri ile tarayıcı uygulaması
-Kayıtlı mesajlarda arama özelliği
-Gelişmiş donanım desteği

Android 2.0 işletim sistemine sahip telefonların da önümüzdeki aydan itibaren satışa sunulması beklenirken, Android'in 2010 yılında 2009 yılına oranla çok daha büyük bir yayılma göstereceği öngörülüyor.


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sertacaygun 9 yıl
-Kayıtlı mesajlarda arama özelliği
Gmail gibi aynı...
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halitkin 9 yıl
android'i görünce aklıma windows mobile'ın ilk günleri geldi. symbian pazarda liderken microsoft, windows mobile ile pazara girdi ve kısa süre içerisinde önemli bir pazar payı edindi. eminimki android de birkaç yıla kadar en önemli mobil işletim sistemlerinden biri haline gelecektir. hatta arkasında google oldugu düşünülürse pazarda söz sahibi olması birkac ayı bile bulabilir.
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laconf 9 yıl
Bende HTC Touch HD (WM), HTC Hero (Android) ve Nokia E71 (Symbian)var, geçen yıl da iphone'um vardı (2G). Bugün kıyaslarsam HTC Hero hepsini döver.
Hero ve Touch HD'nin donanım olarak ekran dışında hiç bir farklılığı yok, bununla birlikte aynı işlemci üzerinde çalışan Android 1.5, Windows Mobile 6.1'e (Dutty's extreme rom) göre o kadar hızlı ve rahat bir kullanım sunuyor ki anlatamam. Yıllardır Windows Mobile kullanan ve sistemi seven bir olarak söylüyorum bunu. Ayrıca bence şu an piyasadaki en iyi telefon iphone 3Gs'tir (fiyatı saymazsak). o nedenle fanatiklik yaptığımı düşünmeyin..

Bence Samsung, LG, Motorola, Philips, Sony Ericson gibi liderlerin katılımı ile Android altın çağına giriş yapmış bulunuyor. Bu ekibin karşısında sadece Apple ve Nokia var.

Bu noktada yeni telefon alacakların Android'e daha yakın durmasını tavsiye ederim. Sistem oldukça hızlı, gelişmeye açık ve tonlarca uygulama var.

Bu arada 2.0'ın duyurulması ile birlikte HTC de Hero için 1.6'yı direk atlayıp 2.0'a geçeceğini ve güncellemenin önümüzdeki haftalarda yayımlanacağını duyurdu.
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baycalh 9 yıl
Bu gelişmeye en çok Microsoft üzülüyordur.
Ne de olsa onlar Windows Mobile' ı parayla satarken Android ücretsiz.
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d_projekt 9 yıl
mevcut android yüklü telefonlar 2.0 a upgrade edilebiliyor mu ?
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Reis-i Eagles 9 yıl
HTML5 yakın zamanda çıkmıştı. hemen eklenmesi güzel olmuş.
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OverClocK1ng 9 yıl
Tamam artık. Android ürür, kervan yürür. Tutabilene aşkolsun.
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SJess 9 yıl
Bencede Gelecek Android in Sonuçta ucunda Google var
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bizimdenizci 9 yıl
inş..
rekabet olsunki güzel şeyler çıksın ortaya..
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KayhanKaan 9 yıl
Android işletim sisteminin arkasında Google olduğu müddetçe gelişmesini hızla sürdürecektir buda biz kullanıcılar için iyi haber.
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hook1903 9 yıl
şu anda appstore lider ama gelecekte kuşkusuz birinci andoid olacak bence
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