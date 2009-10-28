Android 2.0 "Ekler" gün yüzüne çıktı

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Ülkemizdeki teknoloji severlerin yurtdışındakilere oranla daha yabancı kaldığı Google'ın açık kodlu mobil işletim sistemi Android'in son 1 yılda çok hızlı yaygınlaşarak büyük bir başarı elde ettiği gerçek. 2012 yılında pazarın 2.büyük işletim sistemi olacağı ön görülen Anroid kısa zamanda elde ettiği bu başarıyı devam ettirmek için kullanıcıların karşısına son versiyonu 2.0 ile çıkmaya hazırlanıyor. Android'in bu yeni versiyonunda da ara versiyonların isimlendirilmesinde kullanılan pasta temasına (1.6: Donut, 1.5: CupCake ) uygun olarak "Eclair", Ekler (yumuşak hamurlu bir tatlı) ismi verilmiş.

Android'in geliştirici sayfasından yayınlanan bilgilere göre Android'in geçirdiği ilk büyük revizyon olan 2.0 “Eclair”'in getirdiği yenilikler şöyle;

-Dahili flaş, sayısal yakınlaştırma desteği sunan gelişmiş kamera uygulaması

-Aynı anda birden fazla posta adresinizi kontrol etmenizi sağlayan çoklu elektonik posta desteği

-Gelişmiş rehber kısayolları; Quick Contact

-Microsoft Exchange desteği

-Hata yapmanızı en az seviyeye indirmeyi amaçlayan gelişmiş sanal klavye

-HTML5 ve ekrana çift dokunuşla yakınlaştırma desteği

-Yeni özellikleri ile tarayıcı uygulaması

-Kayıtlı mesajlarda arama özelliği

-Gelişmiş donanım desteği

Android 2.0 işletim sistemine sahip telefonların da önümüzdeki aydan itibaren satışa sunulması beklenirken, Android'in 2010 yılında 2009 yılına oranla çok daha büyük bir yayılma göstereceği öngörülüyor.