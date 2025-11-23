Google, iPhone'ların "geciken" yapay zeka özellikleriyle dalga geçti

Reklamda iPhone, Pixel'e “Bana her zaman ilham verdin” diyor ve ardından Google cihazının sunduğu çeşitli özellikleri sıralıyor. iPhone özellikle fotoğrafları düzeltme, aramaları filtreleme ve kullanıcıların gerçek sohbetler yapabileceği bir yapay zeka asistanı geliştirilmesinden bahsediyor. Bu diyalog, Apple'ın en gelişmiş araçlarını kullanıma sunmak için hâlâ üzerinde çalıştığı yapay zekasının (Apple Intelligence) mevcut durumunu hedef alıyor.
Apple'ın Canlı Çeviri gibi yapay zeka özellikleri iOS 26 ile birlikte gelmiş olsa da, Siri için vadedilen büyük güncellemenin 2026'ya ertelendiği bildiriliyor.
Reklam, telefonların "For Good" şarkısının bir parodisini söylemesiyle sona eriyor. Şarkı sözleri teknolojiye gönderme yapacak şekilde değiştirilmiş. iPhone'un "Değiştim... hem de iyi yönde" itirafıyla sona eriyor ve ardından Pixel 10 Pro tanıtımı yapılıyor.