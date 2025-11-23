Google, iPhone'ların "geciken" yapay zeka özellikleriyle dalga geçti

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, "Best Phones Forever" reklam kampanyasının yeni bölümünü yayınladı. Şirket, yeni videoda Wicked filmiyle iş birliği yaparak Apple’ın yeni getirdiği, Pixel telefonlarda uzun süredir olan yapay zeka özelliklerine dikkat çekiyor. Videoda, iPhone ve Pixel, Glinda ve Elphaba karakterlerine bürünmüş ve Apple'ın yapay zeka yol haritasına ince göndermeler yapılıyor.

Reklamda iPhone, Pixel'e “Bana her zaman ilham verdin” diyor ve ardından Google cihazının sunduğu çeşitli özellikleri sıralıyor. iPhone özellikle fotoğrafları düzeltme, aramaları filtreleme ve kullanıcıların gerçek sohbetler yapabileceği bir yapay zeka asistanı geliştirilmesinden bahsediyor. Bu diyalog, Apple'ın en gelişmiş araçlarını kullanıma sunmak için hâlâ üzerinde çalıştığı yapay zekasının (Apple Intelligence) mevcut durumunu hedef alıyor.

Apple'ın Canlı Çeviri gibi yapay zeka özellikleri iOS 26 ile birlikte gelmiş olsa da, Siri için vadedilen büyük güncellemenin 2026'ya ertelendiği bildiriliyor.

Reklam, telefonların "For Good" şarkısının bir parodisini söylemesiyle sona eriyor. Şarkı sözleri teknolojiye gönderme yapacak şekilde değiştirilmiş. iPhone'un "Değiştim... hem de iyi yönde" itirafıyla sona eriyor ve ardından Pixel 10 Pro tanıtımı yapılıyor.

