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Android 2.2 Froyo, diğer versiyonları geride bıraktı

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in kullanımda olan en güncel versiyonu Froyo, Android işletim sistemleri arasında en çok kullanılan versiyon oldu.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,5b
1
8
Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Google'ın mobil işletim sistemi Android'in farklı versiyonlarının kullanım yüzdelikleriyle ilgili istatistikler yayınlandı.

Bilindiği üzere Google, Android için birçok farklı versiyon yayınladı. Donut, Cupcake, Eclair, Froyo derken kısa bir süre içinde 2.3 versiyon numaralı Gingerbread, kullanıcıların beğenisine sunulacak. Gingerbread'in yayınlanmasına kısa bir süre kala, Google Android geliştiricileri kullanımda olan versiyonların kullanım yüzdeliklerini açıkladı. Google Android geliştiricileri tarafından yayınlanan bilgiye göre Froyo kod adlı Android 2.2, %43.4'lük kullanım oranıyla Android kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen versiyon oldu.

Froyo'yu %39.6'lık kullanım oranıyla Eclair (2.1) takip ederken, Donut kod adlı Android 1.6'nın yüzdelik dilimi %10.6 ve 1.5 sürüm numaraları Cupcake'in kullanım oranı %6.3 olarak belirtildi.

Kullanımda olan versiyonların yüzdelikleri bu şekilde yayınlanırken yakın zamanda piyasaya sunulacak olan 2.3 sürümü numaralı Android Gingerbread'in ardından bu listede yer alan Donut ve özellikle Cupcake'in yüzdelik dilimlerinin ciddi oranda düşmesi bekleniyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
grafiker dikkat ettiysen hepsi yavaş yavaş en son sürümde toplanıyor. 2.3 çıksın gör bak % 43 olacak %65-70.
Hepsi biraz yavaş ta olsa geçecek.
aktorun teşekkürler özellikler için. Bu screen off animasyonu da hoşmuş.
Blindtype ı accccayip merak ediyordum. O süper.
Şu WebM VP8 video desteği çok ilgimi çekti. Zira taşıyıcı olarak Matroska kullanılıyormuş. Sıkıştırma çok iyi olacağı için yüksek çözünürliklerde bile hızlı Web videoları artık mümkün olacak inşallah.
Hani Nexus S in görüntüsü yoktu. İşte adamlar oraya babalar gibi resmini koymuşlar. Çok iyi ya..
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aktorun 8 yıl
@Batuist androidandme.com/...
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Batuist 8 yıl

aktorun

@Batuist
androidandme.com/...

teşekkürler linke baktım.. anlaşılan daha konforlu br işletim sistemi yapmaya çalışıyor google. ama işletim sisteminin arayüzü standartları gibi konularda yine bilgi yok.. herkes yine kendi arabirimini oluştursun demesinde google bir standart koysun ortaya.. tıpkı ios gibi...
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kaptanos 8 yıl
paylasturka aynen katılıyorum bıktım bu 1.6dan ama çare yok ki
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Batuist 8 yıl
2.3 ile ne gibi yenilikler gelicek acaba?? çok merak ettim..!!
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Adorer 8 yıl
2.2 general mobile DSTL1'de varda bizmi kullanmıyoruz..
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grafiker 8 yıl
Ya keşke tek bir sürüm altında toplasalar ne güzel olacak. Birde root lamadan android marketten ücretli uygulamaları da indirebilsek ne güzel olacak.
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maliahmet1 8 yıl
gayet güzel bi skor tabi herkez yenilikci olmaya çalışıyor son sürümde her hata ve donma düzeltilmeye çalışılıyor
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