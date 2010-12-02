Android 2.2 Froyo, diğer versiyonları geride bıraktı

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in farklı versiyonlarının kullanım yüzdelikleriyle ilgili istatistikler yayınlandı.

Bilindiği üzere Google, Android için birçok farklı versiyon yayınladı. Donut, Cupcake, Eclair, Froyo derken kısa bir süre içinde 2.3 versiyon numaralı Gingerbread, kullanıcıların beğenisine sunulacak. Gingerbread'in yayınlanmasına kısa bir süre kala, Google Android geliştiricileri kullanımda olan versiyonların kullanım yüzdeliklerini açıkladı. Google Android geliştiricileri tarafından yayınlanan bilgiye göre Froyo kod adlı Android 2.2, %43.4'lük kullanım oranıyla Android kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen versiyon oldu.

Froyo'yu %39.6'lık kullanım oranıyla Eclair (2.1) takip ederken, Donut kod adlı Android 1.6'nın yüzdelik dilimi %10.6 ve 1.5 sürüm numaraları Cupcake'in kullanım oranı %6.3 olarak belirtildi.

Kullanımda olan versiyonların yüzdelikleri bu şekilde yayınlanırken yakın zamanda piyasaya sunulacak olan 2.3 sürümü numaralı Android Gingerbread'in ardından bu listede yer alan Donut ve özellikle Cupcake'in yüzdelik dilimlerinin ciddi oranda düşmesi bekleniyor.