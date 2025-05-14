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Tam Boyutta Gör Samsung'un giyilebilir cihazları, önümüzdeki aylarda yapay zeka destekli yepyeni özelliklerle harmanlanacak. Google’ın gelişmiş yapay zeka asistanı Gemini, ilk kez Galaxy Watch serisine entegre edilecek. Bu hamleyle birlikte, Samsung’un akıllı saatleri ve kulaklıkları çok daha akıllı, sezgisel ve entegre bir kullanıcı deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Gemini, Galaxy Watch ve Buds yolcusu

Yeni Gemini entegrasyonu sayesinde Galaxy Watch kullanıcıları, doğal sesli komutlarla günlük işlerini çok daha kolay halledebilecek. Örneğin spor salonunda koşu bandındayken, “Bugün 43 numaralı dolabı kullandığımı hatırla” diyerek Gemini’dan hatırlatma istemek mümkün olacak. Veya bir e-posta “Son e-postamı özetle” komutuyla hızlıca özet haline getirilebilecek. Bu işlevler sayesinde kullanıcılar, uygulamalar arasında dolaşmadan, doğrudan saat üzerinden etkileşim kurabilecek.

Gemini, Galaxy Buds3 serisine de uğruyor. Kulaklıklarda sesli komut ya da sık ve basılı tut hareketiyle aktif hâle getirilebilen Gemini, akıllı telefonla olan etkileşimi hızlandıracak. Örneğin koşuya çıkmadan önce “Bugünkü hava durumu nasıl?” diye sormak için telefona uzanmak ihtiyacı ortadan kalkacak.

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Samsung, bu güncellemenin yapay zeka işlevlerini tüm Galaxy ekosistemine yayarak daha uyumlu ve akıllı bir kullanıcı deneyimi yaratacağını söylüyor. Öte yandan firma güncelleme için net tarih vermekten kaçındı. Ancak bu yaz Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 8 serisiyle birlikte tanıtılması beklenen One UI 8'in bir parçası olarak duyurulacak.

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Gemini yapay zekası Samsung Galaxy Watch ve Buds serisine geliyor