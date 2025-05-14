Akıllı saatlere Gemini destekli Wear OS 6 geliyor: İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör Google, giyilebilir teknolojilerdeki en büyük güncellemelerden birine imza atmak üzere. Wear OS 6 ile birlikte gelen yenilikler platformu sadece işlevsel değil, aynı zamanda çok daha kişisel ve akıllı hale getiriyor. Bu yeni sürüm Google’ın yapay zeka destekli asistanı Gemini’yi bileğinize taşıyor, Material 3 tabanlı modern tasarımıyla arayüzü baştan şekillendiriyor ve pil ömründe iyileştirmeler sunuyor.

Gemini artık bileğinizde

Yeni güncellemenin en dikkat çeken unsuru, Gemini'nin Wear OS ile entegre edilmesi. Artık Google Assistant yerine bileğinizde Gemini olacak. Bu, sadece bir isim değişikliği değil; doğal dil anlama yeteneğiyle daha insani ve akıcı etkileşimler sunan bir yapay zeka deneyimi anlamına geliyor. Artık komutları belirli bir şekilde söylemeniz gerekmiyor — Gemini, ne demek istediğinizi daha iyi anlayabiliyor. Yani “Yarın saat 7’de uyanmam lazım, beni o saatte uyandır” gibi bir talimat verdiğinizde alarm kurulabilecek.

Gemini, aynı zamanda uygulamalarla entegre çalışabiliyor. Örneğin, “Rezervasyonum var mı?” diye sorduğunuzda, Gmail hesabınızı tarayarak doğru cevabı verebiliyor. Öte yandan Gemini'nin çalışabilmesi için aktif bir internet bağlantısı gerekiyor. Bu, Bluetooth üzerinden telefona bağlı olabileceği gibi, doğrudan Wi-Fi veya LTE üzerinden de sağlanabilir.

Yeni arayüz geliyor

Wear OS 6, Google’ın Android 16’da kullandığı Material 3 Expressive tasarım diliyle yeniden şekillendirildi. Yeni arayüz, yuvarlak ekran formuna özel olarak optimize edilmiş durumda. Yazı tiplerinden ekran geçiş animasyonlarına kadar her unsur, daha sezgisel ve estetik bir deneyim sunmak üzere yeniden tasarlandı. Açıkçası bu tasarım daha “genç işi” diye tanımlanabilir.

Bununla birlikte bildirimler artık daha zengin; avatarlar ve küçük görsellerle kimin mesaj attığını veya neyin geldiğini tek bakışta görebiliyorsunuz. Ayrıca, Android’deki tema renkleri desteği Wear OS’e de taşındı.

Pil ömrü iyileşiyor

Google’ın üzerinde önemle durduğu bir diğer konu ise pil ömrü. Wear OS 6 ile birlikte, kullanıcıların günlük kullanımda yüzde 10’a kadar daha uzun pil süresi elde edebileceği belirtiliyor. Google bu konuda sürekli ilerleme kaydettiklerinin altını çiziyor. Özellikle medya oynatma ve kontrol gibi işlemlerde enerji verimliliği artmış durumda.

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Wear OS 6 ne zaman çıkacak?

Google, Wear OS 6 sürümünün de "önümüzdeki birkaç ay içinde" yayınlanacağını resmen duyurdu. Android Show etkinliğinde yapılan açıklamaya göre, Wear OS 6 ilk etapta Pixel Watch modelleri ve yeni nesil iş ortaklarının saatleri için sunulacak. Geçmişe bakıldığında, Wear OS 5’in Temmuz 2024’te Galaxy Watch 7 serisiyle piyasaya çıktığını hatırlarsak, bu yılki Wear OS 6 sürümünün de Galaxy Watch 8 serisiyle birlikte çıkma ihtimali de bulunuyor.

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