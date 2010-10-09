Android için Adobe AIR, Android Market'teki yerini aldı

Adobe ile Android arasında Flash 10.1 ile başlayan bağ, kuvvetlenmeye devam ediyor. Yazılım devi son olarak; Adobe Integrated Runtime (AIR)'ın Android versiyonunu arket üzerinden kullanıcılara sundu. Fakat sadece Android 2.2 kullanıcılarının yükleyebileceği AIR for Android ile birlikte Mac, Windows, Linux ve iOS üzerinden çalışan AIR uygulamaları Android platformunda da rahatlıkla çalışacak.

Adobe'un Apollo'nun devamı olarak hayata geçirdiği AIR, geliştiricilerin tarayıcı zorunluluğuna takılmadan platformlar arası çalışmasına izin vererek masaüstü web uygulamalarını geliştirimelerini sağlıyor. Kullanıcılar da geliştirilen zengin içerikli uygulamaları internet tarayıcılarına ihtiyaç duymadan rahatlıkla masaüstünden çalıştırabiliyorlar.