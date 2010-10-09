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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android için Adobe AIR, Android Market'teki yerini aldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Adobe ile Android arasında Flash 10.1 ile başlayan bağ, kuvvetlenmeye devam ediyor. Yazılım devi son olarak; Adobe Integrated Runtime (AIR)'ın Android versiyonunu arket üzerinden kullanıcılara sundu. Fakat sadece Android 2.2 kullanıcılarının yükleyebileceği AIR for Android ile birlikte Mac, Windows, Linux ve iOS üzerinden çalışan AIR uygulamaları Android platformunda da rahatlıkla çalışacak.

Adobe'un Apollo'nun devamı olarak hayata geçirdiği AIR, geliştiricilerin tarayıcı zorunluluğuna takılmadan platformlar arası çalışmasına izin vererek masaüstü web uygulamalarını geliştirimelerini sağlıyor. Kullanıcılar da geliştirilen zengin içerikli uygulamaları internet tarayıcılarına ihtiyaç duymadan rahatlıkla masaüstünden çalıştırabiliyorlar.


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Batuist 9 yıl
Adobun mobil sistemlere entegrasyonu biraz zaman alıyor.. bence bu denli büyük bir firmaya yakışmıyor.. flash desteği bile ne kadar zaman sonra tek bir platforma gelebilmiş durumda..
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Bl00dyHell 9 yıl
Birkaç saat önce dikkatimi çekti. Hayırlı olsun
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Rouvax 9 yıl
oyunları bile düştü markete bunu bekliyorlarmış herhalde nasıl bu kadar hızlı oldu anlamadım.
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