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    Android'in iOS'tan üstün görülmesinin 10 nedeni listelendi

    9to5Google, mobil işletim sistemi Android'in iOS'tan daha iyi olmasının 10 nedenini sıraladı. İşte uzmanların böyle düşünmesinin sebepleri.                      
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    Android'in iOS'tan üstün görülmesinin 10 nedeni listelendi Tam Boyutta Gör
    9to5Google portalı, Android ve iOS'u karşılaştırdı ve Google'ın mobil işletim sisteminin Apple'ın ekosisteminden daha iyi olmasının 10 nedenini sıraladı.

    Makalede gazeteciler, Android'in iOS'tan daha iyi performans göstermeye devam ettiği 10 alanı listelediler.

    Android'in iOS'tan üstün görülen özellikleri

    • Daha işlevsel Always-On (her zaman açık) ekran
    • Google Asistan
    • Bildirim sistemi
    • Parmak izi tarayıcılar
    • Daha hızlı şarj
    • USB-C bağlantı noktası
    • Daha düşük ortalama fiyatlar
    • Eklenti kurulumu
    • Çeşitli form faktörleri
    • Daha esnek özelleştirme

    Onlara göre, iPhone'daki her zaman açık ekran "tipik Apple tarzında beklendiği gibi çalışmıyor" ve Apple'ın Siri sesli asistanı daha karmaşık görevlerle o kadar etkili bir şekilde baş edemiyor. Gazeteciler ayrıca Android'in daha esnek bir bildirim sistemine sahip olduğunu ve Face ID'nin, Android cihazlardaki parmak izi tarayıcısına göre mükemmel çalışmadığını belirtiyorlar.

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