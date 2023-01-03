Tam Boyutta Gör 9to5Google portalı, Android ve iOS'u karşılaştırdı ve Google'ın mobil işletim sisteminin Apple'ın ekosisteminden daha iyi olmasının 10 nedenini sıraladı.

2023 yılının en çok beklenen akıllı telefonları listelendi 6 gün önce eklendi

Makalede gazeteciler, Android'in iOS'tan daha iyi performans göstermeye devam ettiği 10 alanı listelediler.

Android'in iOS'tan üstün görülen özellikleri

Daha işlevsel Always-On (her zaman açık) ekran

Google Asistan

Bildirim sistemi

Parmak izi tarayıcılar

Daha hızlı şarj

USB-C bağlantı noktası

Daha düşük ortalama fiyatlar

Eklenti kurulumu

Çeşitli form faktörleri

Daha esnek özelleştirme

Onlara göre, iPhone'daki her zaman açık ekran "tipik Apple tarzında beklendiği gibi çalışmıyor" ve Apple'ın Siri sesli asistanı daha karmaşık görevlerle o kadar etkili bir şekilde baş edemiyor. Gazeteciler ayrıca Android'in daha esnek bir bildirim sistemine sahip olduğunu ve Face ID'nin, Android cihazlardaki parmak izi tarayıcısına göre mükemmel çalışmadığını belirtiyorlar.

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Android'in iOS'tan üstün görülmesinin 10 nedeni listelendi