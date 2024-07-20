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Tam Boyutta Gör Elon Musk, Microsoft'un küresel kesintisini alaycı bir dille eleştirdi. Girişimci, patronu olduğu X sosyal ağında yayınladığı bir gönderide esprili bir caps (mizahi görsel) paylaştı.

Microsoft kaynaklı kesinti küresel çapta mavi ekrana neden oldu 1 gün önce eklendi

Musk'tan kendine has eleştiri

Musk, abonelerin Microsoft'un aksaklığıyla ilgili şakalarını yorumlarken, X sosyal ağını temsil eden bir adamın sakin bir şekilde sigara içtiği, Microsoft'u temsil eden insanların ise farklı yönlerde panik içinde koşuşturduğunu gösteren bir caps yayınladı.

19 Temmuz'da Windows dünya çapında çöktü ve büyük havaalanları, bankalar, tren istasyonları, TV kanalları ve hatta acil servisler hizmet veremez duruma geldi. Türkiye, ABD, Avustralya, Almanya ve İspanya'da kitlesel teknik arızalar bildirildi.

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Elon Musk küresel Windows kesintisiyle dalga geçti