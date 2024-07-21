Küresel akıllı telefon pazarı son üç yılın en iyi büyümesini gösterdi

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Counterpoint Research'ün yayınladığı rapora göre, küresel akıllı telefon pazarı önemli ölçüde toparlandı ve 2024'ün ikinci çeyreğinde yıllık bazda %6 büyüyerek son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Akıllı telefon satışları arttı

Bu toparlanma uzun süren bir pazar gerilemesinin ardından geldi ve satışlar üst üste üçüncü çeyrekte de yıllık bazda artış gösterdi. Samsung yüzde 20'lik pay ile pazar liderliğini korurken, onu yüzde 16 ile Apple takip etti. Xiaomi'nin ilk beş marka arasında yıllık bazda %22 ile en hızlı büyümeyi göstermesi dikkat çekici. Vivo ve OPPO geçen yılki konumlarını koruyarak pazarın %8'ini aldılar.

Tam Boyutta Gör Çin'de Huawei, genel pazar performansında gözle görülür bir artışla “canlanmasını” sürdürdü. İlginç bir şekilde, Huawei, Honor, Motorola ve Transsion Group markaları gibi yeniden canlanan markaların rekabeti nedeniyle “ilk beş markanın” toplam payı geçen yıla göre biraz azaldı.

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