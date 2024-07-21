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    Anlık Bildirim

    Küresel akıllı telefon pazarı son üç yılın en iyi büyümesini gösterdi

    Yayınlanan yeni bir rapora göre, küresel akıllı telefon pazarı büyümeye devam ederek, son üç yılın rekorunu kırdı.                                               
    Akıllı telefon pazarı son üç yılın en iyi büyümesini gösterdi Tam Boyutta Gör
    Counterpoint Research'ün yayınladığı rapora göre, küresel akıllı telefon pazarı önemli ölçüde toparlandı ve 2024'ün ikinci çeyreğinde yıllık bazda %6 büyüyerek son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

    Akıllı telefon satışları arttı

    Bu toparlanma uzun süren bir pazar gerilemesinin ardından geldi ve satışlar üst üste üçüncü çeyrekte de yıllık bazda artış gösterdi. Samsung yüzde 20'lik pay ile pazar liderliğini korurken, onu yüzde 16 ile Apple takip etti. Xiaomi'nin ilk beş marka arasında yıllık bazda %22 ile en hızlı büyümeyi göstermesi dikkat çekici. Vivo ve OPPO geçen yılki konumlarını koruyarak pazarın %8'ini aldılar.

    Akıllı telefon pazarı son üç yılın en iyi büyümesini gösterdi Tam Boyutta Gör
    Çin'de Huawei, genel pazar performansında gözle görülür bir artışla “canlanmasını” sürdürdü. İlginç bir şekilde, Huawei, Honor, Motorola ve Transsion Group markaları gibi yeniden canlanan markaların rekabeti nedeniyle “ilk beş markanın” toplam payı geçen yıla göre biraz azaldı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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