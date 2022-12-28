2023 yılının en çok beklenen akıllı telefonları listelendi

2023'ün en çok beklenen akıllı telefonları
Samsung Galaxy S23: Serideki her modelin güçlü bir Snapdragon 8 Gen 2 çipine sahip olacağı söyleniyor. Kameralarda da iyileştirmeler bekleniyor - en azından yeni bir 200 megapiksel sensör.
iPhone 15 Ultra: iPhone 15 Pro Max'in yerini alacağı söyleniyor. En üst düzey kamera modülüne, artırılmış pil ömrüne ve 'kırılmaz' titanyum gövdeye sahip olacak.
Google Pixel 8: Amiral gemisinin, Tensor 3 işlemci, uydu desteği ve 12GB RAM ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Google Pixel Fold: İlk katlanabilir Pixel, 7,6 inç dahili OLED ekrana ve 5,8 inç harici bir ekrana sahip olabilir. Gövde muhtemelen Pixel 7 ve 7 Pro ile aynı olacak.
Samsung Galaxy Z Fold 5: Yeni katlanabilir amiral gemisi güçlü Snapdragon 8 Gen 2 ile güçlendirilecek. İlk sızıntılara bakılırsa kameralar da Galaxy Z Fold 4'ün sensörlerinden pek farklı olmayacak.
Xiaomi 13 Pro: Aslında akıllı telefon çoktan tanıtıldı, ancak yalnızca Çin pazarı için. Amiral gemisinin global duyurusu yapılacak.
Sony Xperia I V: Selefi, optik yakınlaştırma ve artırılmış pil ömrü ile öne çıkıyordu. Yeni model hakkında henüz bir bilgi yok, ancak herkes kameralarda iyileştirmelerin devam etmesini bekliyor.
OnePlus 11: Sızıntılar "AnTuTu kralı "nın 6.7 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 100W şarjlı 5000mAh bataryaya sahip olacağını gösteriyor. Kameralar da hayal kırıklığına uğratmayacak.
Samsung Galaxy Z Flip 5: Yaklaşan Flip 5, Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklenecek ve daha büyük bir harici ekrana sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d