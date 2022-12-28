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    2023 yılının en çok beklenen akıllı telefonları listelendi

    Teknoloji uzmanları 2023 yılında küresel pazarı ciddi şekilde etkileyecek ve gelecek yıl için endüstri trendlerini belirleyecek akıllı telefonları seçti.        
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    2023 yılının en çok beklenen akıllı telefonları listelendi Tam Boyutta Gör
    TechRadar portalında yayınlanan liste, çeşitli üst düzey markaların akıllı telefonlarını içeriyor. Beklendiği üzere, listelenen tüm akıllı telefonlar amiral gemisi ve aralarında orta seviye cihaz yok.

    2023'ün en çok beklenen akıllı telefonları

    Samsung Galaxy S23: Serideki her modelin güçlü bir Snapdragon 8 Gen 2 çipine sahip olacağı söyleniyor. Kameralarda da iyileştirmeler bekleniyor - en azından yeni bir 200 megapiksel sensör.

    iPhone 15 Ultra: iPhone 15 Pro Max'in yerini alacağı söyleniyor. En üst düzey kamera modülüne, artırılmış pil ömrüne ve 'kırılmaz' titanyum gövdeye sahip olacak.

    2023 yılının en çok beklenen akıllı telefonları listelendi Tam Boyutta Gör

    Google Pixel 8: Amiral gemisinin, Tensor 3 işlemci, uydu desteği ve 12GB RAM ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Google Pixel Fold: İlk katlanabilir Pixel, 7,6 inç dahili OLED ekrana ve 5,8 inç harici bir ekrana sahip olabilir. Gövde muhtemelen Pixel 7 ve 7 Pro ile aynı olacak.

    Samsung Galaxy Z Fold 5: Yeni katlanabilir amiral gemisi güçlü Snapdragon 8 Gen 2 ile güçlendirilecek. İlk sızıntılara bakılırsa kameralar da Galaxy Z Fold 4'ün sensörlerinden pek farklı olmayacak.

    2023 yılının en çok beklenen akıllı telefonları listelendi Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 13 Pro: Aslında akıllı telefon çoktan tanıtıldı, ancak yalnızca Çin pazarı için. Amiral gemisinin global duyurusu yapılacak.

    Sony Xperia I V: Selefi, optik yakınlaştırma ve artırılmış pil ömrü ile öne çıkıyordu. Yeni model hakkında henüz bir bilgi yok, ancak herkes kameralarda iyileştirmelerin devam etmesini bekliyor.

    2023 yılının en çok beklenen akıllı telefonları listelendi Tam Boyutta Gör

    OnePlus 11: Sızıntılar "AnTuTu kralı "nın 6.7 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 100W şarjlı 5000mAh bataryaya sahip olacağını gösteriyor. Kameralar da hayal kırıklığına uğratmayacak.

    Samsung Galaxy Z Flip 5: Yaklaşan Flip 5, Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklenecek ve daha büyük bir harici ekrana sahip olacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 22 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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