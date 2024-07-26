iOS, Android’e karşı zafer kazanıyor olsa da bu durum Apple’ı pek mutlu etmiyor

Akıllı telefon pazarında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Bir yanda Google liderliğindeki Samsung, Xiaomi, vivo ve OPPO gibi üreticiler, her bütçeye hitap eden modellerle kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışırken, diğer yanda Apple tüm rakiplerine karşı tek başına mücadele veriyor. Peki, bu rekabette üstün olan taraf hangisi?
CIRP'nin (Consumer Intelligence Research Partners) son raporuna göre Apple, Android ve iOS arasındaki mücadelede üstünlük kazanmaya başladı. Haziran 2024'te yeni bir iPhone alan kullanıcıların %17'sinin eski Android kullanıcıları olduğu belirtiliyor. Bu oran geçen yıl %10 seviyelerindeydi ve anlaşılan artık %17'ye yükselmiş durumda. Tabi ilk bakışta bunun Apple için önemli bir başarı olduğu düşünülebilir. Ancak bu durum, şirketin genel anlamda kârını artırdığı anlamına gelmiyor.
Rapora göre, Android'den iPhone'a geçiş yapan kullanıcıların tercih ettiği modeller, en yeni ve pahalı seri olan iPhone 15 serisi değil, daha uygun fiyatlı, birkaç yıl önce piyasaya sürülen eski modeller oluyor. Bu da şirketin kârlılığında bir düşüşe yol açıyor. Dahası, bu eğilim sadece Android'den gelen kullanıcılarla sınırlı değil. Mevcut iPhone kullanıcılarının da yeni modellere geçiş oranı düşüyor.
Android’den kazanılan kullanıcıların sebebi aslında Apple'ın başarısında yatıyor. Performans, kamera kalitesi ve uzun süreli güncelleme desteği gibi faktörler, iPhone'ların Android cihazlara göre çok daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Ancak bu, şirketin her yıl yeni modeller çıkarmasını ve eski modellerin daha uygun fiyatlarla piyasada kalmasını engellemiyor. Sonuç olarak, 500 doların altında telefon arayan kullanıcılar, iPhone 13 gibi daha uygun fiyatlı Apple ürünlerine yöneliyor. Mevcut kullanıcıların memnuniyeti de yeni bir telefon alma ihtiyacını azaltıyor.
Apple'ın bu sorunu kısa vadede çözebilmek için yapabileceği pek bir şey yok gibi. Ancak, yeni iPhone fiyatlarını daha ulaşılabilir hale getirmek ya da iPhone SE serisi gibi daha bütçe dostu modellere öncelik vermek, belki de şirketin bu durumu tersine çevirmesini sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.