iOS, Android’e karşı zafer kazanıyor olsa da bu durum Apple’ı pek mutlu etmiyor

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Akıllı telefon pazarında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Bir yanda Google liderliğindeki Samsung, Xiaomi, vivo ve OPPO gibi üreticiler, her bütçeye hitap eden modellerle kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışırken, diğer yanda Apple tüm rakiplerine karşı tek başına mücadele veriyor. Peki, bu rekabette üstün olan taraf hangisi?

CIRP'nin (Consumer Intelligence Research Partners) son raporuna göre Apple, Android ve iOS arasındaki mücadelede üstünlük kazanmaya başladı. Haziran 2024'te yeni bir iPhone alan kullanıcıların %17'sinin eski Android kullanıcıları olduğu belirtiliyor. Bu oran geçen yıl %10 seviyelerindeydi ve anlaşılan artık %17'ye yükselmiş durumda. Tabi ilk bakışta bunun Apple için önemli bir başarı olduğu düşünülebilir. Ancak bu durum, şirketin genel anlamda kârını artırdığı anlamına gelmiyor.

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Rapora göre, Android'den iPhone'a geçiş yapan kullanıcıların tercih ettiği modeller, en yeni ve pahalı seri olan iPhone 15 serisi değil, daha uygun fiyatlı, birkaç yıl önce piyasaya sürülen eski modeller oluyor. Bu da şirketin kârlılığında bir düşüşe yol açıyor. Dahası, bu eğilim sadece Android'den gelen kullanıcılarla sınırlı değil. Mevcut iPhone kullanıcılarının da yeni modellere geçiş oranı düşüyor.

Android’den kazanılan kullanıcıların sebebi aslında Apple'ın başarısında yatıyor. Performans, kamera kalitesi ve uzun süreli güncelleme desteği gibi faktörler, iPhone'ların Android cihazlara göre çok daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Ancak bu, şirketin her yıl yeni modeller çıkarmasını ve eski modellerin daha uygun fiyatlarla piyasada kalmasını engellemiyor. Sonuç olarak, 500 doların altında telefon arayan kullanıcılar, iPhone 13 gibi daha uygun fiyatlı Apple ürünlerine yöneliyor. Mevcut kullanıcıların memnuniyeti de yeni bir telefon alma ihtiyacını azaltıyor.

Apple'ın bu sorunu kısa vadede çözebilmek için yapabileceği pek bir şey yok gibi. Ancak, yeni iPhone fiyatlarını daha ulaşılabilir hale getirmek ya da iPhone SE serisi gibi daha bütçe dostu modellere öncelik vermek, belki de şirketin bu durumu tersine çevirmesini sağlayabilir.

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