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    Anlık Bildirim

    One UI 7, iPhone kilit ekranı özelliklerini Samsung telefonlara getiriyor

    Samsung'un yakında betasını sunacağı One UI 7 sızdırılmaya devam ediyor. Android 15 tabanlı yeni One UI sürümünün iPhone'un kilit ekranı özelliklerini getireceği ortaya çıktı.
    one ui 7 iphone dinamik ada & canlı etkinlikler özelliği Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 14 Pro serisiyle Dinamik Ada ve Canlı Etkinlikler'i tanıttı. Her iki özellik de iPhone ekranındaki çentiği akıllıca kullanarak kullanıcıların önemli bildirimlerden haberdar olmasını ve belirli uygulamalara hızlı erişmesine yardımcı oluyor. Canlı Etkinlikler ayrıca kilit ekranında da çalışarak yiyecek siparişi, yol, spor karşılaşmaları vb. için gerçek zamanlı güncellemeler sağlıyor. iPhone 14'ün piyasaya sürülmesinden bu yana birçok Çinli Android telefon üreticisi, Dynamic Island ve Canlı Etkinlikleri kopyaladı. Görünüşe göre Samsung da Android 15 tabanlı One UI 7 sürümünde aynı şeyi yapacak.

    Dinamik ada ve Canlı etkinlikler One UI 7 ile Samsung telefonlara geliyor

    Son raporda iPhone’ların Dinamik Ada ve Canlı Etkinlikler özelliğinin Samsung versiyonunun One UI 7.0'da olacağı belirtiliyor. Ancak, Samsung’un bu özellikleri nasıl adlandıracağı, daha da önemlisi geliştirip geliştirmeyeceği, başka şekillerde kullanışlı hale getirip getirmeyeceği belli değil.

    One UI 7 beta ne zaman yayınlanacak?

    iOS özelliklerini göreceğimiz yeni One UI sürümünün herkese açık beta sürümü Temmuz sonu Ağustos başı gibi yayınlanmaya başlayacak. Bu süreçte One UI 7 ile gelen yeni özellikleri resmî olmayan şekilde görmeye devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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