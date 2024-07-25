One UI 7, iPhone kilit ekranı özelliklerini Samsung telefonlara getiriyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 14 Pro serisiyle Dinamik Ada ve Canlı Etkinlikler'i tanıttı. Her iki özellik de iPhone ekranındaki çentiği akıllıca kullanarak kullanıcıların önemli bildirimlerden haberdar olmasını ve belirli uygulamalara hızlı erişmesine yardımcı oluyor. Canlı Etkinlikler ayrıca kilit ekranında da çalışarak yiyecek siparişi, yol, spor karşılaşmaları vb. için gerçek zamanlı güncellemeler sağlıyor. iPhone 14'ün piyasaya sürülmesinden bu yana birçok Çinli Android telefon üreticisi, Dynamic Island ve Canlı Etkinlikleri kopyaladı. Görünüşe göre Samsung da Android 15 tabanlı One UI 7 sürümünde aynı şeyi yapacak.

Samsung, One UI 7 beta güncellemesini yakında sunacak 1 gün önce eklendi

Dinamik ada ve Canlı etkinlikler One UI 7 ile Samsung telefonlara geliyor

Son raporda iPhone’ların Dinamik Ada ve Canlı Etkinlikler özelliğinin Samsung versiyonunun One UI 7.0'da olacağı belirtiliyor. Ancak, Samsung’un bu özellikleri nasıl adlandıracağı, daha da önemlisi geliştirip geliştirmeyeceği, başka şekillerde kullanışlı hale getirip getirmeyeceği belli değil.

One UI 7 beta ne zaman yayınlanacak?

iOS özelliklerini göreceğimiz yeni One UI sürümünün herkese açık beta sürümü Temmuz sonu Ağustos başı gibi yayınlanmaya başlayacak. Bu süreçte One UI 7 ile gelen yeni özellikleri resmî olmayan şekilde görmeye devam edeceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

One UI 7, iPhone kilit ekranı özelliklerini getiriyor