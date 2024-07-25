One UI 7, iPhone kilit ekranı özelliklerini Samsung telefonlara getiriyor

- Dinamik ada ve Canlı etkinlikler One UI 7 ile Samsung telefonlara geliyor
- One UI 7 beta ne zaman yayınlanacak?
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Dinamik ada ve Canlı etkinlikler One UI 7 ile Samsung telefonlara geliyor
Son raporda iPhone’ların Dinamik Ada ve Canlı Etkinlikler özelliğinin Samsung versiyonunun One UI 7.0'da olacağı belirtiliyor. Ancak, Samsung’un bu özellikleri nasıl adlandıracağı, daha da önemlisi geliştirip geliştirmeyeceği, başka şekillerde kullanışlı hale getirip getirmeyeceği belli değil.
One UI 7 beta ne zaman yayınlanacak?
iOS özelliklerini göreceğimiz yeni One UI sürümünün herkese açık beta sürümü Temmuz sonu Ağustos başı gibi yayınlanmaya başlayacak. Bu süreçte One UI 7 ile gelen yeni özellikleri resmî olmayan şekilde görmeye devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.