Google Pixel 9 serisinin ekran özellikleri ortaya çıktı

Pixel 9 serisi, Samsung M14 panelini kullanacak
Yeni Pixel 9 serisinin Samsung’un ekran parlaklığını artıran ve ömrünü uzatan en yeni OLED teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Samsung M14 paneli, Pixel 9 telefonların yanı sıra iPhone 16 Pro’ya gelecek. Mevcut Galaxy S24 serisi, M13 paneli kullanıyor. Samsung’un en yeni paneli sayesinde Pixel 9, piyasadaki en parlak telefonlardan biri olacak.
Pixel 9, Google’ın önceki nesil amiral gemisini geri bırakan 1800 nit ekranla gelirken; Pixel 9 Pro’lar 2050 nit göz kamaştıran ekranla gelecek. Pro Pixel, Pixel 9 Pro XL’den ziyade düz Pixel 9’da daha yakın 6.34 inç boyutunda ekrana sahip olacak. Daha kompakt, premium amiral gemisi modeli isteyenler için iyi bir seçenek olacak. Bunun dışında yeni Pixel telefonların ekran özellikleri önceki modellere oldukça benziyor. Paneller hâlâ 120Hz’e kadar destekleniyor, çözünürlükler temelde aynı.
|Ekran
|Pixel 8
|Pixel 9
|Pixel 9 Pro
|Pixel 9 Pro XL
|Pixel 8 Pro
|Boyut
|6.2 inç
|6.24 inç
|6.34 inç
|6.73 inç
|6.71 inç
|Çözünürlük
|1080 x 2400
|1080 x 2424
|1280 x 2856
|1344 x 2992
|1344 x 2992
|Yenileme hızı
|120 Hz
|120 Hz
|120 Hz
|120 Hz
|120 Hz
|Piksel yoğunluğu
|425
|425
|494
|487
|489
|HDR parlaklık
|1400 nit
|1800 nit
|2050 nit
|2050 nit
|1600 nit
Google, Pixel 9 telefonlarının özellikleri ve fiyatına ilişkin tüm detayları 13 Ağustos'ta düzenleyeceği etkinlikte paylaşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.