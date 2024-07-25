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    Google Pixel 9 serisinin ekran özellikleri ortaya çıktı

    Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modellerinin ekran özellikleri ortaya çıktı. Samsung'un en son panel teknolojisi sayesinde Pixel 9 ekranları eskisinden daha parlak olacak.
    google pixel 9 & pixel 9 pro ekran özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Google’ın yakında tanıtacağı Pixel 9 telefonlarının ekran özellikleri sızdırıldı. Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold modelinden oluşan seri, Samsung’un M14 OLED panelini kullanacak. Yeni sızıntı, Pixel 9 serisinin ekran boyutları, çerçeve kalınlıkları, parlaklık seviyeleri ve fazlası hakkında bilgi veriyor.

    Pixel 9 serisi, Samsung M14 panelini kullanacak

    Yeni Pixel 9 serisinin Samsung’un ekran parlaklığını artıran ve ömrünü uzatan en yeni OLED teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Samsung M14 paneli, Pixel 9 telefonların yanı sıra iPhone 16 Pro’ya gelecek. Mevcut Galaxy S24 serisi, M13 paneli kullanıyor. Samsung’un en yeni paneli sayesinde Pixel 9, piyasadaki en parlak telefonlardan biri olacak.

    Pixel 9, Google’ın önceki nesil amiral gemisini geri bırakan 1800 nit ekranla gelirken; Pixel 9 Pro’lar 2050 nit göz kamaştıran ekranla gelecek. Pro Pixel, Pixel 9 Pro XL’den ziyade düz Pixel 9’da daha yakın 6.34 inç boyutunda ekrana sahip olacak. Daha kompakt, premium amiral gemisi modeli isteyenler için iyi bir seçenek olacak. Bunun dışında yeni Pixel telefonların ekran özellikleri önceki modellere oldukça benziyor. Paneller hâlâ 120Hz’e kadar destekleniyor, çözünürlükler temelde aynı.

    Google Pixel 9 serisi ekran özellikleri
    Ekran Pixel 8 Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Pixel 8 Pro
    Boyut 6.2 inç 6.24 inç 6.34 inç 6.73 inç 6.71 inç
    Çözünürlük 1080 x 2400 1080 x 2424 1280 x 2856 1344 x 2992 1344 x 2992
    Yenileme hızı 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz
    Piksel yoğunluğu 425 425 494 487 489
    HDR parlaklık 1400 nit 1800 nit 2050 nit 2050 nit 1600 nit

    Google, Pixel 9 telefonlarının özellikleri ve fiyatına ilişkin tüm detayları 13 Ağustos'ta düzenleyeceği etkinlikte paylaşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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