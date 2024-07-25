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Tam Boyutta Gör Google’ın yakında tanıtacağı Pixel 9 telefonlarının ekran özellikleri sızdırıldı. Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold modelinden oluşan seri, Samsung’un M14 OLED panelini kullanacak. Yeni sızıntı, Pixel 9 serisinin ekran boyutları, çerçeve kalınlıkları, parlaklık seviyeleri ve fazlası hakkında bilgi veriyor.

Google Pixel 9 serisi uydu bağlantı özelliğiyle geliyor 4 gün önce eklendi

Pixel 9 serisi, Samsung M14 panelini kullanacak

Yeni Pixel 9 serisinin Samsung’un ekran parlaklığını artıran ve ömrünü uzatan en yeni OLED teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Samsung M14 paneli, Pixel 9 telefonların yanı sıra iPhone 16 Pro’ya gelecek. Mevcut Galaxy S24 serisi, M13 paneli kullanıyor. Samsung’un en yeni paneli sayesinde Pixel 9, piyasadaki en parlak telefonlardan biri olacak.

Pixel 9, Google’ın önceki nesil amiral gemisini geri bırakan 1800 nit ekranla gelirken; Pixel 9 Pro’lar 2050 nit göz kamaştıran ekranla gelecek. Pro Pixel, Pixel 9 Pro XL’den ziyade düz Pixel 9’da daha yakın 6.34 inç boyutunda ekrana sahip olacak. Daha kompakt, premium amiral gemisi modeli isteyenler için iyi bir seçenek olacak. Bunun dışında yeni Pixel telefonların ekran özellikleri önceki modellere oldukça benziyor. Paneller hâlâ 120Hz’e kadar destekleniyor, çözünürlükler temelde aynı.

Google Pixel 9 serisi ekran özellikleri Ekran Pixel 8 Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Pixel 8 Pro Boyut 6.2 inç 6.24 inç 6.34 inç 6.73 inç 6.71 inç Çözünürlük 1080 x 2400 1080 x 2424 1280 x 2856 1344 x 2992 1344 x 2992 Yenileme hızı 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz Piksel yoğunluğu 425 425 494 487 489 HDR parlaklık 1400 nit 1800 nit 2050 nit 2050 nit 1600 nit

Google, Pixel 9 telefonlarının özellikleri ve fiyatına ilişkin tüm detayları 13 Ağustos'ta düzenleyeceği etkinlikte paylaşacak.

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Google Pixel 9 serisinin ekran özellikleri ortaya çıktı