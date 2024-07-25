Tam Boyutta Gör Samsung’un yakında betasını sunacağı Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesiyle büyük tasarım değişiklikleri getirmesi bekleniyor. Bunlardan biri de kamera uygulaması olacak. Kamera uygulamasının tek elle kullanıma yönelik olarak yeniden tasarlandığı söyleniyor.

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One UI 7 kamera uygulaması tek elle rahat kullanım sunacak

One UI 7.0 ile gelecek yeni tasarlanmış kamera uygulamasına ait birkaç görsel paylaşıldı. Ekran görüntülerinde de göreceğiniz üzere kamera modları, hızlı kontroller ve yakınlaştırma kısayolları dahil tüm kontrollere ekranın alt kısmından kolayca erişilebiliyor. Gece Modu simgesi ekranın sağ alt köşesinde de görünüyor. Gezinme çubuğu düğmelerinin değişmediğini görüyoruz.

Her zamanki gibi kamera modları kısayolları ve yerleşimleri düzenlenebiliyor. Paylaşılan görsellerde Çift Kayıt, Hyperlapse, Gece, Panorama, Portre, Portre Video, Pro, Pro Video, Tek Çekim ve Ağır Çekim dahil mevcut tüm kamera modları görülebiliyor. Tüm ayarlar, flaş, zamanlayıcı, en boy oranı, görüntü çözünürlüğü, ölçüm, pozlama, filtreler ve çıkartmalara ilişkin hızlı kontrollere yatay kaydırılabilir bir çubukla erişilebiliyor.

Samsung'un One UI 7.0 ile son derece akıcı animasyonlar ve geçişler sunacağı iddia ediliyor. Yeni One UI sürümünün beklenen diğer özellikleri arasında; 3D görünümlü yeni simgeler, Uygulama Kilidi, dikey uygulama çekmecesi (Good Lock uygulaması gerektirecek), yeni Hızlı Panel ve LLM destekli Bixby yer alıyor.

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Samsung, One UI 7 ile kamera uygulamasını yeniliyor