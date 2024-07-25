Samsung, One UI 7 ile kamera uygulamasını yeniliyor

One UI 7 kamera uygulaması tek elle rahat kullanım sunacak
One UI 7.0 ile gelecek yeni tasarlanmış kamera uygulamasına ait birkaç görsel paylaşıldı. Ekran görüntülerinde de göreceğiniz üzere kamera modları, hızlı kontroller ve yakınlaştırma kısayolları dahil tüm kontrollere ekranın alt kısmından kolayca erişilebiliyor. Gece Modu simgesi ekranın sağ alt köşesinde de görünüyor. Gezinme çubuğu düğmelerinin değişmediğini görüyoruz.
Her zamanki gibi kamera modları kısayolları ve yerleşimleri düzenlenebiliyor. Paylaşılan görsellerde Çift Kayıt, Hyperlapse, Gece, Panorama, Portre, Portre Video, Pro, Pro Video, Tek Çekim ve Ağır Çekim dahil mevcut tüm kamera modları görülebiliyor. Tüm ayarlar, flaş, zamanlayıcı, en boy oranı, görüntü çözünürlüğü, ölçüm, pozlama, filtreler ve çıkartmalara ilişkin hızlı kontrollere yatay kaydırılabilir bir çubukla erişilebiliyor.
Samsung'un One UI 7.0 ile son derece akıcı animasyonlar ve geçişler sunacağı iddia ediliyor. Yeni One UI sürümünün beklenen diğer özellikleri arasında; 3D görünümlü yeni simgeler, Uygulama Kilidi, dikey uygulama çekmecesi (Good Lock uygulaması gerektirecek), yeni Hızlı Panel ve LLM destekli Bixby yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.