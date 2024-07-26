Yakında Windows 11'in Dosya Gezgini'nden Android telefonlara erişilebilecek

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Android telefonlara doğrudan Windows 11'in Dosya Gezgini'nden erişim özelliğini test etmeye başladı. Windows Insider kullanıcıları için kullanıma sunulan özellik ile artık Android telefonlardaki klasörlere ve dosyalara kablosuz olarak erişmek mümkün hale geliyor.

Windows 11'de Android telefonlara erişim kolaylaşıyor

Yeni entegrasyon ile Dosya Gezgini'ndeki sol panelde bağlı telefonlar tıpkı bir USB cihaz gibi görünüyor. Buradan PC ile Android cihaz arasında dosya transferi, kopyalama ve silme gibi işlemler kolaylıkla yapılabiliyor. Böylece, şuanda kullanımda olan Phone Link uygulamasına gerek kalmadan işlemler çok daha kolay bir şekilde halledilebiliyor.

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Yeni özelliğin kullanılabilmesi için Android 11 veya üzeri bir cihaza, Windows Insider programına dahil olmaya ve Link to Windows uygulamasının beta sürümüne ihtiyaç duyuluyor. Şartları karşılayan kullanıcılar, yeni Dosya Gezgini özelliğini Ayarlar > Bluetooth ve Cihazlar > Mobil Cihazlar'a giderek Cihazları Yönet bölümünden Android telefonuna erişim izni vererek etkinleştirebiliyor.

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Windows 11'in Dosya Gezgini'nden Android telefonlara erişilecek