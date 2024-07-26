Yakında Windows 11'in Dosya Gezgini'nden Android telefonlara erişilebilecek

Windows 11'de Android telefonlara erişim kolaylaşıyor
Yeni entegrasyon ile Dosya Gezgini'ndeki sol panelde bağlı telefonlar tıpkı bir USB cihaz gibi görünüyor. Buradan PC ile Android cihaz arasında dosya transferi, kopyalama ve silme gibi işlemler kolaylıkla yapılabiliyor. Böylece, şuanda kullanımda olan Phone Link uygulamasına gerek kalmadan işlemler çok daha kolay bir şekilde halledilebiliyor.
Yeni özelliğin kullanılabilmesi için Android 11 veya üzeri bir cihaza, Windows Insider programına dahil olmaya ve Link to Windows uygulamasının beta sürümüne ihtiyaç duyuluyor. Şartları karşılayan kullanıcılar, yeni Dosya Gezgini özelliğini Ayarlar > Bluetooth ve Cihazlar > Mobil Cihazlar'a giderek Cihazları Yönet bölümünden Android telefonuna erişim izni vererek etkinleştirebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.