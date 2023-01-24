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    Anlık Bildirim

    Android’in yerini alacağı söylenen Google Fuchsia işletim sisteminin geleceği belirsiz

    Google'ın Fuchsia işletim sistemi, geçen haftaki işten çıkarmalardan en çok etkilenenlerden oldu. Android’in yerini alacağı söylenen Fuchsia OS’un arkasındaki ekibin önemli kısmı işten çıkarıldı.
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    Android’in yerini alacağı söylenen Google Fuchsia’ya büyük darbe Tam Boyutta Gör
    Google’ın geçen Cuma duyurduğu şirket tarihindeki en büyük işten çıkarmanın etkileri yeni yeni gün yüzüne çıkıyor. Google, yaklaşık olarak 12.000 kişiyi işen çıkartacağını açıklamıştı ve görünen o ki bu kesintilerden en çok etkilenen Fuchsia OS olacak.

    Google Fuchsia, işeten çıkarmalardan etkilendi

    Google, şirket genelinde çalışanların yüzde 6’sını işten çıkarırken Fuchsia işletim sistemi üzerinde çalışan 400 kişilik personelin yüzde 16’sı ile yollarını ayırmış durumda. Fuchsia OS projesindeki bu büyük çaplı kesintinin ne anlama geldiği tam olarak net değil ancak zaten Fuchsia’nın da geleceği hiçbir zaman net olmadı.

    Google oldukça nadiren resmi olarak Fuchsia OS’tan bahsediyor ve projenin durumu çoğunluklar söylentiler ve Github belgelerinden öğreniliyor. Öte yandan Fuchsia OS kesinlikle küçük bir proje değil. Hatta Fuchsia, aslında Linux tabanlı bile değil, bunun yerine Google, işletim sistemini tümüyle sıfırdan kuruyor. 2018’den bu yana Google aslında birkaç tane Fuchsia tabanlı cihaz da piyasaya sürdü ancak bu ürünler tüketiciler nezdinde neredeyse görünmez seviyede kaldı.

    Google'ın Fuchsia OS'a bakış şekli farklı olabilir

    Android’in yerini alacağı söylenen Google Fuchsia’ya büyük darbe Tam Boyutta Gör
    Android'in halefi olarak adlandırılan Fuchsia, her zamankinden de belirsiz durumda. Ancak geride kalan ekip halen daha Fuchsia üzerinde çalışmaya devam ediyor. Öte yandan her ne kadar Fuchsia’dan “Android’in yerini alacak” şeklinde bahsediliyor olsa da Google’ın bu projeye yaklaşımı farklı olabilir. 2019'da Android ve Chrome şefi Hiroshi Lockheimer, projeyi şöyle açıklıyor: "Bir işletim sistemine yeni bir yaklaşımın nasıl olabileceğine bakıyoruz.” 2022 yılında ise bir Fuchsia ekibi üyesi Hacker News'e " Fuchsia, son kullanıcıları veya uygulama geliştiricileri hedef almıyor. Fuchsia, ürünlerin oluşturulmasını ve bakımını kolaylaştırmak için var.” dedi.
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