Android’in yerini alacağı söylenen Google Fuchsia işletim sisteminin geleceği belirsiz

- Google Fuchsia, işeten çıkarmalardan etkilendi
- Google'ın Fuchsia OS'a bakış şekli farklı olabilir
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Google Fuchsia, işeten çıkarmalardan etkilendi
Google, şirket genelinde çalışanların yüzde 6’sını işten çıkarırken Fuchsia işletim sistemi üzerinde çalışan 400 kişilik personelin yüzde 16’sı ile yollarını ayırmış durumda. Fuchsia OS projesindeki bu büyük çaplı kesintinin ne anlama geldiği tam olarak net değil ancak zaten Fuchsia’nın da geleceği hiçbir zaman net olmadı.
Google oldukça nadiren resmi olarak Fuchsia OS’tan bahsediyor ve projenin durumu çoğunluklar söylentiler ve Github belgelerinden öğreniliyor. Öte yandan Fuchsia OS kesinlikle küçük bir proje değil. Hatta Fuchsia, aslında Linux tabanlı bile değil, bunun yerine Google, işletim sistemini tümüyle sıfırdan kuruyor. 2018’den bu yana Google aslında birkaç tane Fuchsia tabanlı cihaz da piyasaya sürdü ancak bu ürünler tüketiciler nezdinde neredeyse görünmez seviyede kaldı.
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