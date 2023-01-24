Android’in yerini alacağı söylenen Google Fuchsia işletim sisteminin geleceği belirsiz

Tam Boyutta Gör Google’ın geçen Cuma duyurduğu şirket tarihindeki en büyük işten çıkarmanın etkileri yeni yeni gün yüzüne çıkıyor. Google, yaklaşık olarak 12.000 kişiyi işen çıkartacağını açıklamıştı ve görünen o ki bu kesintilerden en çok etkilenen Fuchsia OS olacak.

Google Fuchsia, işeten çıkarmalardan etkilendi

Google, şirket genelinde çalışanların yüzde 6’sını işten çıkarırken Fuchsia işletim sistemi üzerinde çalışan 400 kişilik personelin yüzde 16’sı ile yollarını ayırmış durumda. Fuchsia OS projesindeki bu büyük çaplı kesintinin ne anlama geldiği tam olarak net değil ancak zaten Fuchsia’nın da geleceği hiçbir zaman net olmadı.

Google, 12.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu 4 gün önce eklendi

Google oldukça nadiren resmi olarak Fuchsia OS’tan bahsediyor ve projenin durumu çoğunluklar söylentiler ve Github belgelerinden öğreniliyor. Öte yandan Fuchsia OS kesinlikle küçük bir proje değil. Hatta Fuchsia, aslında Linux tabanlı bile değil, bunun yerine Google, işletim sistemini tümüyle sıfırdan kuruyor. 2018’den bu yana Google aslında birkaç tane Fuchsia tabanlı cihaz da piyasaya sürdü ancak bu ürünler tüketiciler nezdinde neredeyse görünmez seviyede kaldı.

Google'ın Fuchsia OS'a bakış şekli farklı olabilir

Tam Boyutta Gör Android'in halefi olarak adlandırılan Fuchsia, her zamankinden de belirsiz durumda. Ancak geride kalan ekip halen daha Fuchsia üzerinde çalışmaya devam ediyor. Öte yandan her ne kadar Fuchsia’dan “Android’in yerini alacak” şeklinde bahsediliyor olsa da Google’ın bu projeye yaklaşımı farklı olabilir. 2019'da Android ve Chrome şefi Hiroshi Lockheimer, projeyi şöyle açıklıyor: "Bir işletim sistemine yeni bir yaklaşımın nasıl olabileceğine bakıyoruz.” 2022 yılında ise bir Fuchsia ekibi üyesi Hacker News'e " Fuchsia, son kullanıcıları veya uygulama geliştiricileri hedef almıyor. Fuchsia, ürünlerin oluşturulmasını ve bakımını kolaylaştırmak için var.” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Android’in yerini alacağı söylenen Google Fuchsia’ya büyük darbe