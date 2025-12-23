2026’nın yapay zeka yıldızı Nvidia Blackwell Ultra GB300 olacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia, yapay zeka altyapısı yarışında 2026 yılına damga vurması beklenen Blackwell Ultra GB300 AI sunucuları ile yeni bir ölçeklenme dönemine giriyor. Şirketin dev müşterilere yönelik ana ürünü haline gelmesi öngörülen GB300 platformu için sevkiyatların mevcut seviyelere kıyasla iki kattan fazla artması bekleniyor. Sektör kaynakları, bu artışın Nvidia’nın üretim tarafında yaşadığı kritik iyileştirmeler ve büyük teknoloji şirketlerinden gelen yoğun taleple doğrudan bağlantılı olduğuna işaret ediyor.

Sektörün gözdesi Blackwell Ultra GB300 olacak

Nvidia’nın yıllık ürün döngüsü kapsamında geliştirilen Blackwell Ultra mimarisi, 2025’in ikinci çeyreğinde GTC açılış konuşmasında tanıtılmıştı. Ancak yüksek hacimli üretime geçiş süreci yılın ortasında, özellikle üçüncü ve dördüncü çeyreklerde hız kazandı. Bu zamanlama nedeniyle 2025 boyunca veri merkezi yatırımlarında ağırlıklı olarak Blackwell GB200 sunucu konfigürasyonları tercih edildi. 2026’ya girilirken ise sektör odağının net biçimde Blackwell Ultra GB300’e kayacağı ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan bilgilere göre, GB300 sevkiyatlarının 2026’da yıllık bazda yüzde 129 artması bekleniyor. Bu yükselişte Microsoft, Amazon, Meta gibi yapay zeka yatırımlarını agresif biçimde büyüten şirketlerin etkisi büyük. Güvenilir tahminler, Nvidia’nın yalnızca 2026 yılı içinde yaklaşık 60 bin sunucu rafı seviyesinde Blackwell Ultra sevkiyatı gerçekleştirebileceğini gösteriyor. Bu rakam, yapay zeka sunucu pazarında şimdiye kadar görülmüş en yüksek hacimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Blackwell Ultra, orijinal muadili tarafından oluşturulan yapıyı devam ettirecek ancak B300 AI yongalarının sağladığı mimari gelişmelerle büyük değişiklikler getirilecek. Sektör henüz bu yeni sunucuların tüm potansiyelini deneyimlemiş değil. Blackwell Ultra aynı zamanda Nvidia’nın bir sonraki büyük adımı olan Rubin platformları için de zemin hazırlıyor. Rubin ailesinin, yapay zeka çiplerinden ağ altyapısına ve raf tasarımına kadar tüm yığını kapsayan kapsamlı yükseltmeler sunacağı belirtiliyor. Mevcut beklentiler, Rubin tabanlı sistemlerin 2026’nın ikinci yarısında pazara çıkacağı, resmi tanıtımın ise Mart ayında düzenlenecek GTC etkinliğinde yapılacağı yönünde.

