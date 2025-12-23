2026’nın yapay zeka yıldızı Nvidia Blackwell Ultra GB300 olacak

Sektörün gözdesi Blackwell Ultra GB300 olacak
Nvidia’nın yıllık ürün döngüsü kapsamında geliştirilen Blackwell Ultra mimarisi, 2025’in ikinci çeyreğinde GTC açılış konuşmasında tanıtılmıştı. Ancak yüksek hacimli üretime geçiş süreci yılın ortasında, özellikle üçüncü ve dördüncü çeyreklerde hız kazandı. Bu zamanlama nedeniyle 2025 boyunca veri merkezi yatırımlarında ağırlıklı olarak Blackwell GB200 sunucu konfigürasyonları tercih edildi. 2026’ya girilirken ise sektör odağının net biçimde Blackwell Ultra GB300’e kayacağı ifade ediliyor.
Blackwell Ultra, orijinal muadili tarafından oluşturulan yapıyı devam ettirecek ancak B300 AI yongalarının sağladığı mimari gelişmelerle büyük değişiklikler getirilecek. Sektör henüz bu yeni sunucuların tüm potansiyelini deneyimlemiş değil. Blackwell Ultra aynı zamanda Nvidia'nın bir sonraki büyük adımı olan Rubin platformları için de zemin hazırlıyor. Rubin ailesinin, yapay zeka çiplerinden ağ altyapısına ve raf tasarımına kadar tüm yığını kapsayan kapsamlı yükseltmeler sunacağı belirtiliyor. Mevcut beklentiler, Rubin tabanlı sistemlerin 2026'nın ikinci yarısında pazara çıkacağı, resmi tanıtımın ise Mart ayında düzenlenecek GTC etkinliğinde yapılacağı yönünde.