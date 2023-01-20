Kırmızı alarm sürüyor: Google, 12.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu

- Google, 12 bin kişiyi işten çıkarıyor
- Google, yapay zekaya odaklanacak
- Google işten çıkartılanları destekleyecek
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Google, 12 bin kişiyi işten çıkarıyor
Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai, paylaşmış olduğu bir blog gönderisinde yaklaşık olarak 12.000 kişi ile yolların ayrılacağını duyurdu. İşten çıkarmalar sonrasında Google’ın toplam işgücünün yüzde 6 oranında azalması bekleniyor. Ek olarak bu ayın başlarında, Google'ın ana şirketi Alphabet, sağlık odaklı yan kuruluşu Verily'de ve endüstriyel robotlar için yazılım geliştiren bir yan kuruluş olan Intrinsic'te yaklaşık 230 kişinin işten çıkartılacağını duyurmuştu.
Google, yapay zekaya odaklanacak
Google, 2014'te araştırma odaklı yapay zeka laboratuvarı DeepMind'i satın alması gibi yatırımlarla yapay zeka alanında erken adımlar atsa da, OpenAI gibi rakiplerinin ChatGPT ürünlerinin gerisinde kaldı. Üstelik OpenAI, Google'ın rakibi Microsoft ile derin bir ortaklık kurdu ve Microsoft, yapay zeka teknolojisini arama, bulut ve ofis yazılımı gibi ürünlere entegre etme sözü verdi.
Google işten çıkartılanları destekleyecek
Google, geçen yıl Ekim ayında 69 milyar dolarlık gelir ve 13,9 milyar dolarlık kar açıklamıştı. Bu rakamlar bir önceki yıla göre gelir düzeyinde bir artışa işaret etse de karlılığın azaldığını da gözler önüne seriyordu.
Google, işten çıkartılacak olan çalışanları bilgilendirmeye başlamış durumda. Firma etkilenen çalışanlarına minimum 60 gün ödeme yapmaya devam edecek. İşten çıkarılanların 2022 ikramiyesi ve kalan tatil ödemesi yapılacak. Ek olarak etkilenen çalışanların 6 aylık sağlık hizmeti de karşılanacak. Ayrıca işten çıkarılanların yeni iş bulmalarına da destek sağlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....