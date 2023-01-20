Kırmızı alarm sürüyor: Google, 12.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu

Tam Boyutta Gör Teknoloji firmalarındaki çalkantı durmak bilmiyor. Şimdiye kadar toplu işten çıkarmalara başlamayan Google ve çatı şirketi Alphabet, işgücünde büyük miktarda bir kesintiye gideceğini duyurdu. Açıklama, şirketin CEO’su Sundar Pichai tarafından geldi ve Google’ın 12.000 kişiyi işten çıkartacağı ilan edildi. Böylece en büyük teknoloji firmalarının toplam işten çıkardığı kişi sayısı 72 bin seviyesine yükseldi.

Google, 12 bin kişiyi işten çıkarıyor

Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai, paylaşmış olduğu bir blog gönderisinde yaklaşık olarak 12.000 kişi ile yolların ayrılacağını duyurdu. İşten çıkarmalar sonrasında Google’ın toplam işgücünün yüzde 6 oranında azalması bekleniyor. Ek olarak bu ayın başlarında, Google'ın ana şirketi Alphabet, sağlık odaklı yan kuruluşu Verily'de ve endüstriyel robotlar için yazılım geliştiren bir yan kuruluş olan Intrinsic'te yaklaşık 230 kişinin işten çıkartılacağını duyurmuştu.

Google, yapay zekaya odaklanacak

Tam Boyutta Gör Blog gönderisinde Pichai, işten çıkarmaların şirketin odak noktasının keskinleştirilmesi için önemli olduğunu belirtiyor. Açıklamada aynı zamanda şirketin maliyet yapılanmasının, yetenek ve sermayenin önceliklendirilmesinin altı çiziliyor. Pichai, "Misyonumuzun gücü, ürün ve hizmetlerimizin değeri ve yapay zekaya yaptığımız ilk yatırımlar sayesinde önümüzde duran büyük fırsattan eminim" dedi. Dolayısıyla Google tüm odağını yapay zeka gelişimine yönlendirecek diyebiliriz.

Önde gelen teknoloji firmaları 60 binden kişiyi işten çıkarıyor 1 gün önce eklendi

Google, 2014'te araştırma odaklı yapay zeka laboratuvarı DeepMind'i satın alması gibi yatırımlarla yapay zeka alanında erken adımlar atsa da, OpenAI gibi rakiplerinin ChatGPT ürünlerinin gerisinde kaldı. Üstelik OpenAI, Google'ın rakibi Microsoft ile derin bir ortaklık kurdu ve Microsoft, yapay zeka teknolojisini arama, bulut ve ofis yazılımı gibi ürünlere entegre etme sözü verdi.

Google işten çıkartılanları destekleyecek

Google, geçen yıl Ekim ayında 69 milyar dolarlık gelir ve 13,9 milyar dolarlık kar açıklamıştı. Bu rakamlar bir önceki yıla göre gelir düzeyinde bir artışa işaret etse de karlılığın azaldığını da gözler önüne seriyordu.

Google, işten çıkartılacak olan çalışanları bilgilendirmeye başlamış durumda. Firma etkilenen çalışanlarına minimum 60 gün ödeme yapmaya devam edecek. İşten çıkarılanların 2022 ikramiyesi ve kalan tatil ödemesi yapılacak. Ek olarak etkilenen çalışanların 6 aylık sağlık hizmeti de karşılanacak. Ayrıca işten çıkarılanların yeni iş bulmalarına da destek sağlanacak.

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