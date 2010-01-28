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Android işletim sistemli modeller için Firefox'un beta sürümü şubat ayında mı gelecek?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
3,6b
1
Diğer
knight
Haber Editörü
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Kullanım yaygınlığını göz önünde bulunduracak olursak en popüler internet tarayıcılarından Mozilla Firefox'un, Fennec kod adıyla mobil dünyaya da adım atacağı söylenmiş ve Maemo ile Windows Mobile işletim sistemlerine özel sürümler kullanıma sunmuştu.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'e özel sürümünün üzerinde ise uzun süredir çalışılıyordu. Nihayet çalışmaların yavaş yavaş sona yaklaştığının ilk sinyalleri verilmeye başlandı. Camp-firefox.de adresinde verilen bilgilere göre Firefox'un beta sürümü şubat ayında Android platformu için kendisini gösterebilir.


http://www.androidspin.com/2010/01/26/first-beta-of-firefox-for-android-coming-in-february-2010/ Yorum Yaz
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