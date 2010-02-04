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Android işletim sistemli Motorola Zeppelin tekrar gündeme geldi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,9b
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knight
Haber Editörü
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Android işletim sistemli Motorola Zeppelin tekrar gündeme geldi
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Android işletim sistemli Motorola Zeppelin tekrar gündeme geldi
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Android işletim sistemli Motorola Zeppelin tekrar gündeme geldi
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Son dönemlerde Google'ın mobil işletim sistemi Android'e odaklanan ve sık sık yeni akıllı telefonlarla karşımıza çıkan Motorola'nın Zeppelin kod adlı cihazı Brezilya'da kameralara yakalandı.

Beyaz ön paneli ve sade tasarımıyla ön plana çıkan Zeppelin'in Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkması ve akıllı telefonun mart ayından itibaren Brezilya pazarına sunulması bekleniyor. Amerikalı üretici tarafından henüz olarak tanıtılmayan telefonun 5 megapiksel kamera, led flaş, HVGA (480x320 piksel) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, MotoBLUR arayüzü ve Android'in v1.5 (?) sürümüyle geleceği söylentiler arasında yer alıyor.


http://www.gizmodo.com.br/conteudo/made-brazil-exclusivo-flagramos-os-novos-androids-da-motorola-no-brasil-mais-baratos-venda Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
quzman 9 yıl
@arkitrom
Çift simli değil sağdaki simge sim kart işareti iken soldaki simge ise bilgilendirme amaçlı bir işaret ...
Sd card veya indirilmiş bir uygulamayı gösteriyor olabilir ...
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TecHniSyeN 9 yıl
Tasarım güzel olmuş. Ama en azından Android 2.0 ile gelmesi gerekir.
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arkitrom 9 yıl
telefon çift simli herhalde, üst barda çift sinyal göstergesi var gibi görünüyor
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