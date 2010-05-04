Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android kullanıcılarının yarısından çoğu Android'in eski versiyonunu kullanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,3b
1
8
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefonların yanı sıra çeşitli tabletlerde de sıkça rastladığımız Google'ın mobil işletim sistemi Android hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Kimilerine göre bir kaç yıl içersinde mobil işletim sistemi pazarını egemenliğine alması beklenen Android'in önünde bir sorun var; Eski versiyonlar...

Google'ın geliştirici sayfasından yayınlanan grafiğe göre Android kullanıcılarının %37.2'si Android 1.5'i, %29.4'ü Android 1.6'ı, %32.4'üyse Android 2.1'i kullanıyor. Kısacası Android kullanıcılarının yarısından çoğu işletim sisteminin eski versiyonunu kullanmaya devam ediyor. Bu sonucu şu şekilde yorumlarsak yanlış olmayacaktır; Android'li telefon üreticileri, kullanıcılarına cihazlarını son versiyona güncelleme imkanı tanımıyor. Bir kesim dışında insanların elektronik cihazlarını çok sık değiştirmediğini de göz önünde bulundurursak bu sorun ilerleyen dönemlerde Android'in kullanıcılar arasında yaygınlaşmasını yavaşlatabilir.

Android'in en güçlü rakibi iPhone OS'deyse böyle bir sıkıntı görünmüyor. Her ne kadar resmi açıklamasa olmasa da Google tarafından satın alınan AdMob'un yayınladığı aylık mobil metrik rapora göre iPhone kullanıcılarının yaklaşık %90'ı işletim sisteminin son versiyonunu kullanıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Erasmus78 9 yıl
Çünkü Android'de update yapmak kullanıcının değil üretici firmaların insafına kalmış durumda. Apple gibi değil malesef. Apple yeni firmware'yi iTunes üzerinden yayınlıyor ve o sürümün çalışacağı cihazları belirtiyor. Tek bir düğmeye basara cihaz 10 dakika da güncelleyebiliyorsunuz.
Android'de öylemi. Bir kere tamamen üretici firmanın insafına kalmış durumdasınız. O cihazınız için yeni bir rom yayınlamadığı sürece update yapamazsınız.
Bu çok kötü bir durum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 9 yıl
bi işletim sistemi farklı donanımlara sahip onlarca cihaz üzerinde bulunuyorsa her cihaz için update çıkarmak tabiki zor olacaktır.. dolayısıyla kullanıcıların da bu güncellemeleri takip etmesi zor olacak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeyLu 9 yıl
Androidin kendini toparlamasida biraz zor gozukuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
apple ı bu konuda tebrik ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgehankalkan 9 yıl
Aynı işletim sistemini birçok üretici sağlarsa öyle olur. Bazı firmalar her güncellemeyi sunar bazıları ise hiçbir güncelleme sunmaz. WM platformu da o şekide.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim