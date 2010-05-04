Android kullanıcılarının yarısından çoğu Android'in eski versiyonunu kullanıyor

Akıllı telefonların yanı sıra çeşitli tabletlerde de sıkça rastladığımız Google'ın mobil işletim sistemi Android hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Kimilerine göre bir kaç yıl içersinde mobil işletim sistemi pazarını egemenliğine alması beklenen Android'in önünde bir sorun var; Eski versiyonlar...

Google'ın geliştirici sayfasından yayınlanan grafiğe göre Android kullanıcılarının %37.2'si Android 1.5'i, %29.4'ü Android 1.6'ı, %32.4'üyse Android 2.1'i kullanıyor. Kısacası Android kullanıcılarının yarısından çoğu işletim sisteminin eski versiyonunu kullanmaya devam ediyor. Bu sonucu şu şekilde yorumlarsak yanlış olmayacaktır; Android'li telefon üreticileri, kullanıcılarına cihazlarını son versiyona güncelleme imkanı tanımıyor. Bir kesim dışında insanların elektronik cihazlarını çok sık değiştirmediğini de göz önünde bulundurursak bu sorun ilerleyen dönemlerde Android'in kullanıcılar arasında yaygınlaşmasını yavaşlatabilir.

Android'in en güçlü rakibi iPhone OS'deyse böyle bir sıkıntı görünmüyor. Her ne kadar resmi açıklamasa olmasa da Google tarafından satın alınan AdMob'un yayınladığı aylık mobil metrik rapora göre iPhone kullanıcılarının yaklaşık %90'ı işletim sisteminin son versiyonunu kullanıyor.