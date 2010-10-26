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AndroidDev: Android platformu için uygulama sayısı 100.000'e ulaştı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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AndroidDev: Android platformu için uygulama sayısı 100.000'e ulaştı
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HTC, Samsung, Sony Ericsson, Motorola, LG Mobile, Huawei ve Acer gibi akıllı telefon sektörüne yön veren firmalarca daha sık tercih edilmeye başlanan ve gün geçtikçe popülaritesi artan Google'ın mobil işletim sistemi Android için geliştirilen uygulama sayısı nihayet 100.000'e ulaştı.

Geride bıraktığımız temmuz ayında AndroLib.com tarafından çeşitli veriler yayınlanmış, verilere göre mayıs (~14.294), haziran (~15.288) aylarında kullanıma sunulan uygulama sayısı tavan yapmış ve 100.000 barajının aşılmasına çok az kalmıştı ancak Google bu bilgiyi onaylamamıştı.

Bakalım Android platformu gelecekte uygulama sayısı bakımından Apple'a yetişebilecek mi? Bekleyelim ve görelim.

AndroidDev: Android platformu için uygulama sayısı 100.000'e ulaştı
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http://twitter.com/#!/AndroidDev Yorum Yaz
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iphoneunu satan bilge 9 yıl
Gerçek sayı 150.000'in üzerinde şu an. Ancak resmi rakam 100.000. Arada neden bu kadar fark var bilemiyorum.

Kaynak: Androlib
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function 9 yıl
300'000 olmasın o
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OverClocK1ng 9 yıl
Valla yetişmese de farketmez. Daha önce birisi yazmıştı. Apple Store da 300 tane mi ne sadece osurma sesi çıkartan uygulama varmış. Öyle olduktan sonra 300.000 tane uygulama olsa ne olmasa ne. İşe yararlılıkları daha ön planda kalır...
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