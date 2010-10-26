AndroidDev: Android platformu için uygulama sayısı 100.000'e ulaştı

HTC, Samsung, Sony Ericsson, Motorola, LG Mobile, Huawei ve Acer gibi akıllı telefon sektörüne yön veren firmalarca daha sık tercih edilmeye başlanan ve gün geçtikçe popülaritesi artan Google'ın mobil işletim sistemi Android için geliştirilen uygulama sayısı nihayet 100.000'e ulaştı.

Geride bıraktığımız temmuz ayında AndroLib.com tarafından çeşitli veriler yayınlanmış, verilere göre mayıs (~14.294), haziran (~15.288) aylarında kullanıma sunulan uygulama sayısı tavan yapmış ve 100.000 barajının aşılmasına çok az kalmıştı ancak Google bu bilgiyi onaylamamıştı.

Bakalım Android platformu gelecekte uygulama sayısı bakımından Apple'a yetişebilecek mi? Bekleyelim ve görelim.

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