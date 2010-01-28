Android'li Motorola Zeppelin görüntülendi

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Amerikanın telekomünikasyon devi Motorola'nın Android'li MotoSplit'in den sonra diğer bir Android'li akıllı telefonu Zeppelin'de görüntülendi.

480x240 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.2 inç boyutunda ekranının altında dokunmaya duyarlı tuşlara sahip olan Zeppelin'in çevresi iPhone'da olduğu gibi metal çerçeveyle kaplanmış. Motorola'nın Android için hazırladığı arayüzü MotoBlur'la gelecek olan akıllı telefonda GPS sensörü ve 5 Megapiksellik kamera da bulunuyor.

Android 2.0 yada 2.1 işletim sistemiyle gelmesi beklenen Zeppelin'in resmi lansmanının Şubat ayında yapılacak olan Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress) 'inde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Motorola ayrıca Mart ayında Droid'in klavyesiz modeli Motoroi'i de satışa sunacak.