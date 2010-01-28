Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android'li Motorola Zeppelin görüntülendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,3b
1
6
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Android'li Motorola Zeppelin görüntülendi
Tam Boyutta Gör

Amerikanın telekomünikasyon devi Motorola'nın Android'li MotoSplit'in den sonra diğer bir Android'li akıllı telefonu Zeppelin'de görüntülendi.

480x240 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.2 inç boyutunda ekranının altında dokunmaya duyarlı tuşlara sahip olan Zeppelin'in çevresi iPhone'da olduğu gibi metal çerçeveyle kaplanmış. Motorola'nın Android için hazırladığı arayüzü MotoBlur'la gelecek olan akıllı telefonda GPS sensörü ve 5 Megapiksellik kamera da bulunuyor.

Android 2.0 yada 2.1 işletim sistemiyle gelmesi beklenen Zeppelin'in resmi lansmanının Şubat ayında yapılacak olan Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress) 'inde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Motorola ayrıca Mart ayında Droid'in klavyesiz modeli Motoroi'i de satışa sunacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
@nano@ 9 yıl
motorola zamanında şimdi bile olmayan bir proje hayata geçirdi ama yanlış zamanda olduğu için pek tutlmadı adamlar 50(diye hatırlıyorum) tane uyduyu sildiler tek kalemde ondan sonra işte piyasa bunların eline kaldı ama emin olun 10-15 yıl sonra motorola apple ı falan silip geçer,, tabi hazıra konmaz mühendislik yapar kendini geliştirirse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marikanwap 9 yıl
Bende tasarım konusunda Motorola'yı başarısız bulanlardanım. Piyasada tutulmamasının da bana göre bu tasarım politikasının çok etkisi var. Birde önceden Motorola'nın kullanımı çok karmaşıktı. Halen öyle mi bilmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
motorola kadar berbat tasarım yapan firma görmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
tasarımını hiç beğenmedim zaten motorolanın telefonlarının tasarımını hiç sevmem,haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DavutGENC 9 yıl
bence nokia dan esinlenmiş bir tasarım.
ürünün teknik özellikleri güzel e benziyor ama son kullanıcadan gelicek olan cevaplarda merakla bekledigim seriler arasında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulo206 9 yıl
Şu motorola tasarım yapmayı ne zaman öğrenecek ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Vodafone Spiga Test Masamızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim