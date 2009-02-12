AOC'den 26'' Full HD LCD monitör; 619FH

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Avustralya merkezli LCD monitör ve televizyon üreticisi AOC, 26 inç (~66 cm) ekranlı 619FH modelini gün ışığına çıkardı.

1920x1200 piksel gibi yüksek bir çözünürlüğe sahip LCD, 160 derece dikey ve yatay görüş açısı sunuyor. 619FH'nin 3 ms'lik tepki süresi özellikle film ve oyun tutkunları için ideal görünüyor. Zira tepki süresi yükseldikçe hareketli sahnelerde istenmeyen gölgelenmeler oluşmakta. Ek olarak 619FH 10.000:1 dinamik kontrast oranı ve 400 cd/m2 parlaklık seviyesi vaadediyor.

LCD'de DVI-D, HDMI, analog bağlantılarına yer verilmiş. Ayrıca 4 adet USB portu ve kulaklık girişi LCD'nin üzerinde konumlandırılmış. Ayrıca 2 adet 3 wattlık hoparlör barındıran 619FH'nin 699$ seviyesinde Avustralya'da vitrinleri süslemesi bekleniyor.

http://www.aocmonitor-anz.com/lcd_monitor/619fh.php