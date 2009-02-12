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AOC'den 26'' Full HD LCD monitör; 619FH

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,4b
1
17
Diğer
knight
Haber Editörü
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AOC'den 26'' Full HD LCD monitör; 619FH
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AOC'den 26'' Full HD LCD monitör; 619FH
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AOC'den 26'' Full HD LCD monitör; 619FH
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AOC'den 26'' Full HD LCD monitör; 619FH
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Avustralya merkezli LCD monitör ve televizyon üreticisi AOC, 26 inç (~66 cm) ekranlı 619FH modelini gün ışığına çıkardı.

1920x1200 piksel gibi yüksek bir çözünürlüğe sahip LCD, 160 derece dikey ve yatay görüş açısı sunuyor. 619FH'nin 3 ms'lik tepki süresi özellikle film ve oyun tutkunları için ideal görünüyor. Zira tepki süresi yükseldikçe hareketli sahnelerde istenmeyen gölgelenmeler oluşmakta. Ek olarak 619FH 10.000:1 dinamik kontrast oranı ve 400 cd/m2 parlaklık seviyesi vaadediyor.

LCD'de DVI-D, HDMI, analog bağlantılarına yer verilmiş. Ayrıca 4 adet USB portu ve kulaklık girişi LCD'nin üzerinde konumlandırılmış. Ayrıca 2 adet 3 wattlık hoparlör barındıran 619FH'nin 699$ seviyesinde Avustralya'da vitrinleri süslemesi bekleniyor.


http://www.aocmonitor-anz.com/lcd_monitor/619fh.php Yorum Yaz
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aktuz 10 yıl
24 inch modelini görme fırsatım oldu. goruntu kalitesine hayran oldum.
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kaptanos 10 yıl
Özellik olarak çok güzel bir ürün fakt ne yazık ki herşey sayısal değer demek olmuyor. Ürünün incelemesini okumak gerekir yada en azından bir mahazada kendimiz kısa bir inceleme yapıp öyle almalıyız
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cyberfox 10 yıl
oldukça kaliteli ürünleri olan bir marka ama ne yazık ki ülkemizde pek tanınmıyor. bende crt 17" olan modeli var ht751 idi galiba modeli 1600x1200@75hz kolay kolay başka markalarda sunulmuyor (benzeri philips te vardı ama uçuk fiyata)
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ExECaLiBuR 10 yıl
AOC güzel monitör yapıyor fakat pek satışı yok gibi ülkemizde.
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max975 10 yıl
ülkemizde fiyatı uçuk olur
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kuzey_16 10 yıl
ya acıkcası ülkemizde pek satılacagını düşünmüyorum. cünkü markaya insanlar cok önem veriyor. media market te var ve fiyatları cok cazip ama insanlar yine gidip ya samsung 'u yada philips'i alıyor. aoc markasının pek şansı yok ülkemizde acıkcası...
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Jesse James 10 yıl
Lütfen tepki süresiyle kontrast oranını karıştıracak değilim yanlış yönlendirmeyelim
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Batuist 10 yıl
tepki süresidir ölçülen griden griye yada siyahtan siyaha, kontrast değil biraz karıştırmışsın herhalde..
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Hâmmer 10 yıl
TV gibiymiş maşallah


görüntüyü kaliteli görebilmek için sağlam bi ekran kartı olması lazım tabi :)
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Jesse James 10 yıl
Bildiğim kadarıyla Samsung firması dışında kalan firmalar ürettikleri LCD monitör ve LCD televizyonlarda belirttikleri kontrast oranı gıriden gıriye , samsug ise siyzhtan beyaza olan kontrast değerini veriyor.Örneğin Acer firmasının predator ( isim aklımda böyle kalmış ) isimli modelinin kontrast oranı olarak verilen 50.000:1 gıriden gıriye olan oran siyahtan beyaza olan oransa 30.000:1
Yanlışım varsa kusura bakmayın kimseyi yanlış yönlendirmek istemem.
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interwap 10 yıl
Bu biraz televizyona benzemiş.
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whatisnfc 10 yıl
Güzel bir monitör ..
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00x men00 10 yıl
özellik olarak iyi ama görünüş iş yapmıyo daha estetik olabilirdi
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