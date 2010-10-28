AOC'tan ultra ince tasarımlı LED aydınlatmalı monitör: AOC Razor

Monitör üreticisi AOC, ultra ince tasarıma sahip yeni monitörlerini duyurdu. AOC'un Razor serisi adı altında üretecei LED monitörler 0.5 inç kalınlığa sahip olarak tasarlandı.

AOC'un Razor serisi monitörleri 18.5 inç ve 23 inç arası boyutlara sahip olacak. AOC, yaptığı açıklamada Razor serisi monitörlerin dinamik kontrast oranının 50.000.000:1, tepkime süresinin 5 ms, görüntü oranının 16:9 olduğunu belirtti.

AOC Razor serisinin ince tasarımının yanında, 90 derece katlanabilir standa sahip oluşu da dikkat çekiyor. AOC'un D-Sub ve DVI-D girişlerine yer verdiği ultra ince tasarımlı monitörlerin kısa bir süre içinde Avrupa pazarına sunulması bekleniyor fakat bu monitörlerin satış fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.