AOpen Radeon HD 4850 Green modelini kullanıma sundu

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını kullanıma sunmaya hazırlanan AMD-ATi cephesinde üreticiler Radeon HD 4800 serisi için artık son çalışmalarını yapıyorlar. Anakart ve ekran kartı üretimine yoğunlaşan donanım üreticilerinden AOpen, Radeon HD 4850 Green modelini satışa sundu. Firmanın özel tasarımlı yeni modeli, kullanılan soğutucusu kadar bazı diğer detaylarıyla da referans tasarımlı Radeon HD 4850 modelinden ayrılmakta. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770 Pro GPU'sundan güç alan kart üzerinde herhangi bir ek güç girişi kullanılmıyor.

6-pin güç girişi ile birlikte Crossfire X köprüsü de bulunmayan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 625MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartı, Unified Video Decodere 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanalı donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Özel soğutucusu ile serin ve sessiz çalıştığı belirtilen Radeon HD 4850 Green modelinde ayrıca D-Sub ve DVI konnektörleriyle birlikte HDMI ara birimine de destek sunuluyor.

AOpen'in Radeon HD 4850 Green modeli yurt dışında 85-90$ seviyesinden satışa sunuluyor.

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