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AOpen Radeon HD 4850 Green modelini kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,7b
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27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AOpen Radeon HD 4850 Green modelini kullanıma sundu
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını kullanıma sunmaya hazırlanan AMD-ATi cephesinde üreticiler Radeon HD 4800 serisi için artık son çalışmalarını yapıyorlar. Anakart ve ekran kartı üretimine yoğunlaşan donanım üreticilerinden AOpen, Radeon HD 4850 Green modelini satışa sundu. Firmanın özel tasarımlı yeni modeli, kullanılan soğutucusu kadar bazı diğer detaylarıyla da referans tasarımlı Radeon HD 4850 modelinden ayrılmakta. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770 Pro GPU'sundan güç alan kart üzerinde herhangi bir ek güç girişi kullanılmıyor.

6-pin güç girişi ile birlikte Crossfire X köprüsü de bulunmayan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 625MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartı, Unified Video Decodere 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanalı donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Özel soğutucusu ile serin ve sessiz çalıştığı belirtilen Radeon HD 4850 Green modelinde ayrıca D-Sub ve DVI konnektörleriyle birlikte HDMI ara birimine de destek sunuluyor.

AOpen'in Radeon HD 4850 Green modeli yurt dışında 85-90$ seviyesinden satışa sunuluyor.

AOpen Radeon HD 4850 Green modelini kullanıma sundu
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CoreXXX 10 yıl
masaüstüme neden green kart alayım ?? zaten herkes performans diye deliriyor,30 watt az yakacak die pek tercih edileceğini sanmam , ama fiyatı bu şekilde ise güzel
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sonmezfikret 10 yıl
ülkemize 85-90$ arasında gelmesi imkansız nasıl oluyor tüm ülkeler ucuz alırken biz pahalı alıyoruz anlamıyorum.Gelir seviyesi bizden yukarıda olan da aşagı olanda bizden ucuza alıyor.
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Lethian 10 yıl
çok güzel kart. hd4870 im olmasına rağmen alasım geldi. bunun yanında athlon II işlemci alıp az yakan çok kaçan bir sisteme sahip olabilirz.
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BlackBeasT 10 yıl
Green yapıcam die özelikleri düşürülmüş,Bu sogutucu HD4770 uyarlanabilir aynı ebatalar ,HD4850 Green için deelde sırf sogutucu söküp HD4770 takmak için alırım :D:D
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oyuncular 10 yıl
CrossFire yok bu kartta. Ekonomik 4850 yapmışlar...
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MISTIQuad 10 yıl
Peki CrossFireX yaparsak nerden çekicek o kadar gücü bu kart?
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sertacaygun 10 yıl
5800 serisi haricinde alacak insan bilmiyorum alemi takip edenler arasından...
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UzmaN345 10 yıl
Simdi o sogutucu onu kurtarırmı 80c altına duşmez bence buda kartı çok yıpratır 2 sede patlar D
anakarttan nekadar verimli olur oda muamma
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multeci 10 yıl
bune ya frekansdan kırpmışlar, shader larıda da tırtıklasalardı bari. 4770 e bu soğutucuyu takıp satın ne uğraşıyorsunuz
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XivA 10 yıl
75 watt 4850 mi :S nasıl ya...?
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hardware wizard 10 yıl
güzel bir kart ama gec kalmış
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hserdark 10 yıl
Ek güç istememesi gayet güzel olmuş, orta ve alt sınıf için ideal olmuş
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